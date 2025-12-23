Alarmă în lupta antidoping O nouă amenințare: se dezvoltă „EPO din viermi marini”. Legătura cu Lance Armstrong
Dopajul, o problemă pe care WADA nu o poate elimina Foto: Imago
Alarmă în lupta antidoping O nouă amenințare: se dezvoltă „EPO din viermi marini”. Legătura cu Lance Armstrong

  • Alertă la Agenția Mondială Antidoping (WADA) înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă.
  • China, Belarus și Rusia creează o substanță care poate genera putere și rezistență maxime, păcălind pașaportul biologic. 
  • „Este inamicul public numărul unu”, a avertizat WADA în conferința din Coreea de Sud.

Când mai sunt doar 45 de zile până la Jocurile Olimpice de Iarnă (Milano-Cortina d'Ampezzo, 6-22 februarie), se profilează o nouă amenințare în lumea sportului.

Pericolul M101. Nume de cod inspirat de Lance Armstrong

Simultan, se dezvoltă în această perioadă un medicament dopant mult mai periculos și aproape invizibil pentru Agenția Mondială Antidoping (WADA).

„EPO din viermi marini”, așa e numit de Corriere della Sera, care ar fi pregătit în secret de China, Belarus și Rusia.

M101, hemoglobina extrasă din viermele marin Arenicola Marina, multiplică transportul de oxigen în sânge de zece ori fără a influența pașaportul biologic, avertizează corriere.it.

Lance Armstrong, în Turul Franței din 1999 Foto: Imago Lance Armstrong, în Turul Franței din 1999 Foto: Imago
Lance Armstrong, în Turul Franței din 1999 Foto: Imago

Potrivit cotidianului italian, laboratoarele biochimice de la Minsk și Changchun i-au dat cod Lance A. De la faimosul ciclist american Lance Armstrong, care a câștigat șapte ani la rând Turul Franței (1998-2005) înainte de a-i fi retrase toate titlurile pentru dopaj. În special, EPO. Eritropoietină.

Calitățile M101. Și nu apar efecte secundare

Specialiștii au descoperit că injecțiile cu M101 au rezultate tulburătoare la cobai.

În afara capacității de a transporta de zece ori mai mult oxigen în sânge, face să dispară hipoxia (afecțiune declanșată de lipsa de oxigen la nivelul țesuturilor și organelor corpului), iar puterea și rezistența cresc mai mult decât în cazul injecțiilor cu EPO.

În același timp, nu apar efecte secundare.

Niciunul dintre cele cauzate de medicamente din această categorie: fără semne de hipertensiune arterială, vasoconstricție sau tromboză. Sistemul imunitar e chiar întărit datorită absenței stresului oxidativ și proprietăților antiinflamatorii ale M101 Corriere della Sera, jurnal italian

Cum fentează pașaportul biologic

O problemă și mai mare pentru WADA. Acest tip de hemoglobină nu poate fi depistată la testele doping clasice, nemodificând hematocritul, reticulocitele sau feritina, care dau alarma în pașaportul biologic. M101 nu influențează pașaportul biologic!

WADA ar avea nevoie de analize speciale. Ar trebui să identifice M101 înainte să dispară. Iar timpul de înjumătățire a substanței este de câteva ore.

De aceea, la conferința organizată de WADA în noiembrie la Busan (Coreea de Sud), M101 a fost declarată „inamicul public numărul unu”. Pe lista neagră a produselor dopante.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share