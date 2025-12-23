„L-a făcut praf” Ngezana, stoperul FCSB, criticat de sud-africani după debutul la CAN. Turneul s-ar putea prelungi pentru el

Siyabonga Ngezana, 28 de ani, a făcut mai multe greșeli în prima repriză, la Africa de Sud - Angola 2-1, startul său la Cupa Africii pe Națiuni.

CAN 2025 s-ar putea prelungi pentru fundașul central de la FCSB. Calificarea în „optimi” l-ar forța să rateze cantonamentul roș-albaștrilor din Turcia.

La mijlocul unui sezon complicat la FCSB, cu multe jocuri modeste, slabe, Siyabonga Ngezana participă cu Africa de Sud la Cupa Africii pe Națiuni (desfășurată în Maroc, între 21 decembrie și 18 ianuarie).

Ngezana a suferit în prima repriză

Prima sa apariție la CAN a fost la fel ca ultimele luni în roș-albastru. S-a chinuit, a suferit, chiar dacă „Bafana Bafana” a învins cu 2-1 Angola la Marrakesh, întâia victorie a naționalei galben-verzi din 2004 la startul turneului final continental.

Până la pauză, stoperul cu numărul 21 a avut multe momente dificile, erori de poziționare, tacklinguri declanșate târziu. Așa a fost depășit de rival, fiind forțat să-l faulteze în minutul 35. Lovitură liberă în urma căreia Angola a egalat.

8 selecții are Siyabonga Ngezana la naționala Africii de Sud. A debutat pentru „Bafana Bafana” în vara lui 2024

„Ngezana - Mbokazi, buni doar pe hârtie. Un cuplu ineficient”

„Pe hârtie, fiecare zonă părea puternică, inclusiv perechea de fundași centrali Ngezana - Mbokazi.

Totuși, acest parteneriat a fost bun doar pe hârtie în prima repriză. Cei doi nu s-au completat eficient”, s-a comentat pe site-ul sud-african IOL.co.za.

„Un cuplu ineficient, expus încă o dată la faza ce a precedat golul Angolei. Adversarul l-a făcut praf pe Ngezana”.

3 milioane de euro este cota sud-africanului Ngezana (Transfermarkt), la FCSB din 2023

Selecționerul, nemulțumit: „Nu mi-a plăcut”

Nici selecționerul Hugo Broos nu a fost mulțumit de echipa sa, mai ales după ce a deschis scorul.

„Nu mi-a plăcut ce am făcut în prima repriză. Conduceam cu 1-0, apoi am adormit și am lăsat Angola să revină”, a declarat antrenorul belgian.

„Am îndreptat ceva la pauză, iar în a doua repriză am pus mai multă presiune, ne-am mișcat și am avut mai multe ocazii”.

Ngezana s-ar putea califica în „optimi”. Ratează cantonamentul FCSB

Ngezana, 28 de ani, integralist luni seară, va mai înfrunta în grupa B Egiptul lui Mohamed Salah (26 decembrie) și Zimbabwe, antrenată de românul Mario Marinică, trei zile mai târziu.

3 a fost locul ocupat de Africa de Sud la precedentul turneu final continental, în 2023. Cea mai mare performanță, titlul la Cupa Africii, în 1996

Stoperul poate rămâne mai mult la Cupa Africii după acest succes. Are șanse să treacă de prima fază a competiției și să se califice în optimile de finală, programate între 3 și 6 ianuarie.

Ceea ce ar afecta prezența sa în cantonamentul FCSB din Turcia, care începe în aceeași perioadă.

