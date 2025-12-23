„L-a făcut praf” Ngezana, stoperul FCSB, criticat de sud-africani după debutul la CAN. Turneul s-ar putea prelungi pentru el
Siyabonga Ngezana are 8 selecții la naționala Africii de Sud Foto: Imago
Campionate

„L-a făcut praf” Ngezana, stoperul FCSB, criticat de sud-africani după debutul la CAN. Turneul s-ar putea prelungi pentru el

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 11:38
alt-text Actualizat: 23.12.2025, ora 11:38
  • Siyabonga Ngezana, 28 de ani, a făcut mai multe greșeli în prima repriză, la Africa de Sud - Angola 2-1, startul său la Cupa Africii pe Națiuni. 
  • CAN 2025 s-ar putea prelungi pentru fundașul central de la FCSB. Calificarea în „optimi” l-ar forța să rateze cantonamentul roș-albaștrilor din Turcia.

La mijlocul unui sezon complicat la FCSB, cu multe jocuri modeste, slabe, Siyabonga Ngezana participă cu Africa de Sud la Cupa Africii pe Națiuni (desfășurată în Maroc, între 21 decembrie și 18 ianuarie).

Bilanțul lui Darius Olaru ANALIZĂ. Căpitanul de la FCSB a avut un an marcat de o accidentare gravă: „E greu să egalez ce-am făcut acum 1-2 ani”
Citește și
Bilanțul lui Darius Olaru ANALIZĂ. Căpitanul de la FCSB a avut un an marcat de o accidentare gravă: „E greu să egalez ce-am făcut acum 1-2 ani”
Citește mai mult
Bilanțul lui Darius Olaru ANALIZĂ. Căpitanul de la FCSB a avut un an marcat de o accidentare gravă: „E greu să egalez ce-am făcut acum 1-2 ani”

Ngezana a suferit în prima repriză

Prima sa apariție la CAN a fost la fel ca ultimele luni în roș-albastru. S-a chinuit, a suferit, chiar dacă „Bafana Bafana” a învins cu 2-1 Angola la Marrakesh, întâia victorie a naționalei galben-verzi din 2004 la startul turneului final continental.

Până la pauză, stoperul cu numărul 21 a avut multe momente dificile, erori de poziționare, tacklinguri declanșate târziu. Așa a fost depășit de rival, fiind forțat să-l faulteze în minutul 35. Lovitură liberă în urma căreia Angola a egalat.

8 selecții
are Siyabonga Ngezana la naționala Africii de Sud. A debutat pentru „Bafana Bafana” în vara lui 2024

„Ngezana - Mbokazi, buni doar pe hârtie. Un cuplu ineficient”

„Pe hârtie, fiecare zonă părea puternică, inclusiv perechea de fundași centrali Ngezana - Mbokazi.

Totuși, acest parteneriat a fost bun doar pe hârtie în prima repriză. Cei doi nu s-au completat eficient”, s-a comentat pe site-ul sud-african IOL.co.za.

„Un cuplu ineficient, expus încă o dată la faza ce a precedat golul Angolei. Adversarul l-a făcut praf pe Ngezana”.

3 milioane de euro
este cota sud-africanului Ngezana (Transfermarkt), la FCSB din 2023

Selecționerul, nemulțumit: „Nu mi-a plăcut”

Nici selecționerul Hugo Broos nu a fost mulțumit de echipa sa, mai ales după ce a deschis scorul.

„Nu mi-a plăcut ce am făcut în prima repriză. Conduceam cu 1-0, apoi am adormit și am lăsat Angola să revină”, a declarat antrenorul belgian.

„Am îndreptat ceva la pauză, iar în a doua repriză am pus mai multă presiune, ne-am mișcat și am avut mai multe ocazii”.

Ngezana s-ar putea califica în „optimi”. Ratează cantonamentul FCSB

Ngezana, 28 de ani, integralist luni seară, va mai înfrunta în grupa B Egiptul lui Mohamed Salah (26 decembrie) și Zimbabwe, antrenată de românul Mario Marinică, trei zile mai târziu.

3 a fost locul
ocupat de Africa de Sud la precedentul turneu final continental, în 2023. Cea mai mare performanță, titlul la Cupa Africii, în 1996

Stoperul poate rămâne mai mult la Cupa Africii după acest succes. Are șanse să treacă de prima fază a competiției și să se califice în optimile de finală, programate între 3 și 6 ianuarie.

Ceea ce ar afecta prezența sa în cantonamentul FCSB din Turcia, care începe în aceeași perioadă.

Citește și

„Simt mai mult decât văd” Poveste impresionantă la Cupa Africii » Joacă la turneul final, deși și-a pierdut vederea la un ochi
Campionate
20:16
„Simt mai mult decât văd” Poveste impresionantă la Cupa Africii » Joacă la turneul final, deși și-a pierdut vederea la un ochi
Citește mai mult
„Simt mai mult decât văd” Poveste impresionantă la Cupa Africii » Joacă la turneul final, deși și-a pierdut vederea la un ochi
Începe spectacolul Africii! De azi, CAN 2025, în Maroc! Totul despre Cupa Africii: câți jucători sunt din Liga 1 și cine e românul de la turneul final
Campionate
18:03
Începe spectacolul Africii! De azi, CAN 2025, în Maroc! Totul despre Cupa Africii: câți jucători sunt din Liga 1 și cine e românul de la turneul final
Citește mai mult
Începe spectacolul Africii! De azi, CAN 2025, în Maroc! Totul despre Cupa Africii: câți jucători sunt din Liga 1 și cine e românul de la turneul final

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
angola liga 1 africa de sud maroc cupa africii pe natiuni fcsb siyabonga ngezana CAN 2025
Știrile zilei din sport
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Special
23.12
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Citește mai mult
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Superliga
23.12
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Citește mai mult
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Superliga
23.12
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Citește mai mult
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Special
23.12
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Citește mai mult
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:00
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
20:40
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
22:48
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
19:46
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campionate
23.12
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Citește mai mult
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Superliga
23.12
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Citește mai mult
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Stranieri
23.12
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper. Tottenham trebuie să accepte o condiție
Citește mai mult
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Diverse
23.12
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Citește mai mult
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 31 rapid 43 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share