Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție

Radu Drăgușin mai are patru ani și jumătate contract la Tottenham Foto: Instagram
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 12:37
alt-text Actualizat: 23.12.2025, ora 12:37
  • Radu Drăgușin s-ar putea întoarce în ianuarie în Serie A, pe care a părăsit-o în urmă cu doi ani, când s-a transferat de la Genoa la Tottenham. 
  • Refăcut după ruptura ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, fundașul în vârstă de 23 de ani a fost sâmbătă prima oară în lotul lui Spurs în acest sezon. 
  • Un club italian important ar vrea să-l împrumute cu opțiune sau obligație de cumpărare. 

Radu Drăgușin a fost mereu atras de Italia. Acolo a debutat în fotbalul profesionist, a jucat în Serie A la Juventus, Sampdoria, Salernitana și Genoa.

De la Genoa s-a mutat în Anglia, la Tottenham, în ianuarie 2024, cel mai scump transfer al unui jucător român.

25 de milioane de euro
a plătit Tottenham în urmă cu doi ani pentru a-l cumpăra pe Radu Drăgușin

Drăgușin, prima oară în lotul lui Tottenham în acest sezon

Accidentarea gravă suferită pe 30 ianuarie 2025, ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, i-a compromis acest an.

Refăcut complet, a evoluat în două amicale cu formația secundă și s-a antrenat la capacitate maximă cu Spurs de la începutul lui decembrie, dar nu a prins încă niciun minut oficial în acest sezon.

Sâmbătă, la 1-2 cu Liverpool, „tricolorul” a fost prima oară convocat de antrenorul Thomas Frank. S-a încălzit la marginea terenului cu celelalte rezerve, fără să intre însă deloc în meci.

Roma, interesată de Drăgușin. Alte două posibilități în Serie A

Pentru a nu pierde echipa națională, mai ales barajul cu Turcia, din 26 martie, este posibil ca Drăgușin să plece de la Tottenham în această iarnă.

O variantă e întoarcerea în Serie A. Tuttomercatoweb susține că în special AS Roma ar fi interesată de fundașul central în vârstă de 23 de ani.

Adăugând și că Aurelio De Laurentiis, președintele lui Napoli, care l-a vrut înainte să se mute la Tottenham, continuă să-l aprecieze.

Și e de urmărit ce va face Fabio Paratici după ce semnează cu Fiorentina, ca director sportiv. Paratici l-a susținut încă de când era la Juventus și ar putea încerca să-l aducă la Florența.

O singură condiție: clubul londonez să accepte un împrumut în ianuarie. Cu opțiune sau obligație de cumpărare.

2030 este anul
în care expiră contractul lui Radu Drăgușin la Tottenham

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share