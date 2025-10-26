„Nu sunt politician” Zverev, despre Mastersul din Arabia Saudită: „Joc oriunde, e minunat pentru noi”
Alexander Zverev FOTO: IMAGO
„Nu sunt politician” Zverev, despre Mastersul din Arabia Saudită: „Joc oriunde, e minunat pentru noi”

26.10.2025, ora 09:15
  • Alexander Zverev (28 de ani, #3 ATP) susține noul turneu Masters 1000 din Arabia Saudită, contestat de lumea tenisului.
  • Turneul ar urma să intre în calendarul ATP începând cu 2028.

Întrebat despre decizia ATP de a introduce un al zecelea turneu de tip Masters în Arabia Saudită, Zverev a explicat de ce nu se numără printre cei care se opun deciziei.

Alexander Zverev susține noul turneu Masters 1000 din Arabia Saudită

„Dacă ne promit că vor folosi banii de la al zecelea Masters ca să scurteze calendarul, va fi minunat pentru noi, jucătorii. Dacă sezonul e mai scurt cu 3-4 săptămâni și nu trebuie să jucăm până la final de noiembrie-început de decembrie, atunci e o idee bună.

Dacă nu fac nimic cu banii și doar adaugă un turneu, tot ar fi OK, dar n-ar avea prea mult sens pentru jucătorii din top 10-20.

În ceea ce privește Arabia Saudită, mie mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult să fiu acolo. Este o țară care face multe în sport.

Vreau însă ca ATP să reorganizeze calendarul, să fie sezonul mai scurt cu trei sau patru săptămâni. Ar fi benefic pentru toți jucătorii de top. Ar fi fantastic să avem încă trei săptămâni de pre-sezon”, a spus Alexander Zverev, potrivit puntodebreak.com.

Zverev a evitat să răspundă întrebărilor despre drepturile omului încălcate în Arabia Saudită:

„În chestiuni politice, contextul nu este întotdeauna cel mai bun, dar încearcă să se schimbe. Acum trei ani nu am fost acolo, dar anul acesta mi s-a părut o țară nouă. Nu sunt politician. Dacă există un Masters 1000 acolo, joc.

Se joacă la Dubai sau Doha de 30 de ani și nu cred că au existat probleme. Pot vorbi din ceea ce știu, adică din tenis. ATP ar trebui să înceapă să folosească acei bani pentru a oferi ceva înapoi jucătorilor”.

4.970 de puncte
este diferența dintre Jannik Sinner și Alexander Zverev în clasamentul ATP. Germanul este mai aproape de locul 50 (4.940 de puncte) decât de poziția secundă a ierarhiei

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share