Sabrina Voinea, între uimire și indignare FOTO: Reacția gimnastei române când a văzut că a ratat podiumul la Campionatele Mondiale de la Jakarta

Sabrina Voinea (18 ani) a ratat, la limită, podiumul, în finala de la sol a Mondialelor de Gimnastică de la Jakarta.

Reacția sportivei din România, în momentul în care au fost afișate rezultatele, a fost grăitoare. Detalii, în rândurile de mai jos.

Sabrina Voinea și Denisa Golgotă au reprezentat România în finalele de sâmbătă de la sol, însă nu au reușit să obțină nicio medalie.

Sabrina Voinea, între uimire și indignare, după ce a ratat la limită medalia de bronz

În timp ce aștepta rezultatele, Sabrina Voinea a avut o reacție între uimire și indignare, în momentul în care numele i-a fost afișat pe poziția a patra, la egalitate cu ocupanta locului trei, lucru menționat și de contul RTVE de pe rețeaua X.

„Pe 4? De ce?!”, a fost reacția Sabrinei, către mama sa, care îi era alături.

O explicație a rezultatelor a venit ulterior din partea celor de la COSR.

„Intrată penultima în ultimul act de la sol, la fel ca în finala de la bârnă unde a ratat, Sabrina a avut o mica ezitare la sfârșitul uneia dintre liniile acrobatice.

Românca a primit 13.466 puncte, dar, deși nota ei a fost identică cu cea a gimnastei care a cucerit medalia de bronz - Abigail Martin, din Marea Britanie, diferența a făcut-o nota mai mare de la execuție a britanicei – 7.666, față de 7.566 a reprezentantei noastre.

La dificultate, Sabrina a avut 5.900, în timp ce ocupanta locului 3 doar 5.800, dar acuratețea execuției a contat mai mult” , notează COSR pe pagina de Facebook.

