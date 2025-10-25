George Russell, incognito VIDEO. Cum s-a ascuns britanicul de fani în Mexic
George Russell FOTO: Captură Formula 1
George Russell, incognito VIDEO. Cum s-a ascuns britanicul de fani în Mexic

  • George Russell (27 de ani), pilotul celor de la Mercedes, s-a deghizat și a mers în tribune la primul antrenament premergător MP al Mexicului.

El a împărtășit toată experiența pe contul personal de Instagram.

George Russell s-a deghizat pentru a putea urmări antrenamentul din Mexic din tribună

Vedeta celor de la Mercedes și-a pus o mască verde de luchador, luptător de wrestling mexican, și s-a îmbrăcat într-o geacă supradimensionată pentru a nu fi recunoscut. Deghizat, acesta a luat loc în tribune, chiar în mijlocul spectatorilor.

Strategia a funcționat, iar Russell nu a fost recunoscut, ba chiar a avut câteva interacțiuni cu fanii înainte să coboare din tribună. Au crezut că e și el doar un spectator.

Britanicul a fost la un pas să se dea gol atunci când și-a văzut monopostul pe pistă și le-a zis: „Aceea e mașina mea”.

George Russell: „Mă bucură că am putut vedea ce văd toți ceilalți”

„Cineva îmi va conduce mașina. N-am mai văzut de foarte mult timp o mașină de F1 pe pistă, așa că am zis hai s-o facem”, a explicat Russell.

Videoclipul cu toată aventura a fost postat pe conturile oficiale ale Formula 1 și a devenit rapid viral, adunând peste 500.000 de aprecieri în mai puțin de 24 de ore.

„Mi-a plăcut foarte mult, a fost grozav. Mă bucur mult că am putut vedea ce văd toți ceilalți. Când ești pilot de Formula 1 nu mai poți face asta”, a mai spus Russell.

