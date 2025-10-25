„Problema e că ești «gheață»” Alexandru Chipciu, după intervențiile VAR de la Galați: „Cădea casa pe noi, era ceva foarte rău”
„Problema e că ești «gheață»” Alexandru Chipciu, după intervențiile VAR de la Galați: „Cădea casa pe noi, era ceva foarte rău”

alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 20:53
alt-text Actualizat: 25.10.2025, ora 20:53
  • OȚELUL - U CLUJ 1-2. Alexandru Chipciu (36 de ani) a vorbit despre problemele întâmpinate de echipa sa din cauza sistemului VAR, dar și despre debutul lui Cristiano Bergodi pe banca ardelenilor.
  • Meciul dintre Oțelul Galați și U Cluj s-a încheiat după aproape două ore din cauza problemelor la sistemul VAR.

Căpitanul lui U Cluj spune că marea problemă a acestor analize lungi e că jucătorii își ies din ritm până când jocul se reia. La Galați, din cauza intervențiilor VAR, partida a fost prelungită în total cu 26 de minute.

OȚELUL - U CLUJ. Alexandru Chipciu: „Pe final, îmi trebuiau picioare noi ca să joc”

„Un meci dificil. Oțelul e o echipă care anul acesta a început foarte bine, sunt în primele 6. Știam că va fi foarte greu, dar mereu a fost greu aici, la Galați.

Nu e o problemă că stai pe teren când se analizează faza, problema e când reîncepi să joci că ești «gheață». Acum, la final, îmi trebuiau picioare noi ca să joc.

La primul gol eu văzusem atacantul lor, eram în spatele lui și m-am gândit că l-am scos din ofsaid. Apoi, la golul lor, la fel mi s-a părut și mă așteptam să fie ofsaid, dar când am văzut că e gol m-am gândit că e greu să mai marcăm.

La ultimul gol, cădea casa pe noi dacă era iar ofsaid. Era ceva foarte rău, dar asta e viața. Deciziile au fost corecte, e greu și pentru arbitri, mai ales că nici sistemul nu este unul foarte avansat ca să vezi foarte repede și chiar dacă îți dai seama, tot trebuie să calibrezi, nu poți presupune”, a declarat Chipciu, la Prima Sport.

Chipciu, despre Bergodi: „Un om și un antrenor bun”

Chipciu a vorbit și despre noul antrenor al echipei, Cristiano Bergodi, care l-a înlocuit pe Ioan Ovidiu Sabău.

„Am avut două zile de antrenament cu dumnealui. N-a avut mult timp să facă schimbări, s-a gândit mai mult la partea defensivă, să stăm cât mai compacți. Problemele noastre erau în defensivă, nu jucam cu intensitatea care trebuia.

Interacțiunea cu dumnealui a fost super OK. Toată lumea cu care a mai lucrat a vorbit foarte frumos, iar așteptările noastre erau să fie un om și un antrenor bun.

Trebuie să fim fericiți și liniștiți indiferent de situație. Azi câștigi cu Austria, te crezi Maradona, iar apoi când joci cu Botoșani și pierzi acasă crezi că ești cel mai slab fotbalist.

Fericirea trebuie să fie o stare normală pentru toți, dar liniștit nu sunt. În fiecare zi mă gândesc la cum să fac lucrurile mai bine, iar poziția din clasament nu mă lasă să fiu liniștit”, a mai spus Chipciu.

