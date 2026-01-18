L-a cerut în căsătorie pe Zverev! VIDEO. Reacția germanului a stârnit hohote de râs la Australian Open

Alexander Zverev (28 de ani, #3 ATP) a fost protagonistul unui moment amuzant în primul tur la Australian Open.

Germanul a fost cerut în căsătorie de un fan, iar răspunsul acestuia a stârnit râsetele celorlalți spectatori.

Alexander Zverev s-a calificat în turul al doilea la Australian Open, după ce a trecut în prima rundă de Gabriel Diallo (24 de ani, #41 ATP), cu scorul de 6-7, 6-1, 6-4, 6-2.

FOTO. Alexander Zverez, cerut în căsătorie la Australian Open

La interviul de după meciul cu Diallo, Alexander Zverev a fost protagonistul unui moment amuzant.

Germanul a observat în tribună un fan care afișa un banner pe care scria: „Căsătorește-te cu mine, Sascha”, iar răspunsul acestuia nu a întârziat să apară.

„Unde e inelul, omule? Vreau inelul, altfel… Nu sunt chiar atât de ieftin”, a spus Alexander Zverev.

Numele „Sascha” reprezintă un diminutiv comun pentru „Alexander”, în limba germană.

Zverev a trecut de Gabriel Diallo cu scorul de 6-7, 6-1, 6-4, 6-2, după o partidă care a durat două ore și 45 de minute.

În turul al doilea, germanul va da peste învingătorul partidei dintre Alexei Popyrin (26 de ani, #50 ATP) și Alexandre Muller (28 de ani, #52 ATP). Meciul va avea loc luni, de la ora 09:30 (ora României).

Alexander Zverev: „A fost dificil să-mi găsesc ritmul”

Alexander Zverev a vorbit și despre victoria în fața canadianului Gabriel Diallo.

„Este un jucător foarte tânăr, foarte talentat, incredibil de agresiv, așa că a fost dificil să-mi găsesc ritmul, mai ales că nu am jucat multe meciuri în acest an.

Primul set nu a fost cel mai bun tenis al meu, aș spune, dar apoi, când am intrat în meci, m-am simțit foarte bine pe teren și sunt cu siguranță mulțumit de nivelul meu.

După tie-break, mă gândeam că nu poate fi mai rău de atât. După aceea, lucrurile s-au îmbunătățit mult pentru mine și am început să lovesc mai bine cu forehandul, să returnez mai bine și, în general, să fiu mai implicat în joc, mai agresiv, să iau mai multe inițiative, și știu că așa trebuie să joc”, a declarat Alexander Zverev, conform ausopen.com.

Alexander Zverev nu a câștigat niciun trofeu de Grand Slam în cariera sa, dar a ajuns în trei finale:

US Open 2020: Alexander Zverev - Dominic Thiem , scor 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7

, scor 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7 Roland Garros 2024: Alexander Zverev - Carlos Alcaraz , scor 3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6

, scor 3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6 Australian Open 2025: Jannik Sinner - Alexander Zverev, scor 6-3, 7-6, 6-3

