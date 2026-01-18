L-a cerut în căsătorie pe Zverev! VIDEO. Reacția germanului a stârnit hohote de râs la Australian Open +7 foto
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Tenis

L-a cerut în căsătorie pe Zverev! VIDEO. Reacția germanului a stârnit hohote de râs la Australian Open

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 14:58
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 15:00
  • Alexander Zverev (28 de ani, #3 ATP) a fost protagonistul unui moment amuzant în primul tur la Australian Open.
  • Germanul a fost cerut în căsătorie de un fan, iar răspunsul acestuia a stârnit râsetele celorlalți spectatori.

Alexander Zverev s-a calificat în turul al doilea la Australian Open, după ce a trecut în prima rundă de Gabriel Diallo (24 de ani, #41 ATP), cu scorul de 6-7, 6-1, 6-4, 6-2.

„Acest brand te obligă” Daniel Paraschiv, după debutul la Rapid: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am”
Citește și
„Acest brand te obligă” Daniel Paraschiv, după debutul la Rapid: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am”
Citește mai mult
„Acest brand te obligă” Daniel Paraschiv, după debutul la Rapid: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am”

FOTO. Alexander Zverez, cerut în căsătorie la Australian Open

La interviul de după meciul cu Diallo, Alexander Zverev a fost protagonistul unui moment amuzant.

Germanul a observat în tribună un fan care afișa un banner pe care scria: „Căsătorește-te cu mine, Sascha”, iar răspunsul acestuia nu a întârziat să apară.

Unde e inelul, omule? Vreau inelul, altfel… Nu sunt chiar atât de ieftin”, a spus Alexander Zverev.

Alexander Zverev, cerut în căsătorie de un fan, la Australian Open. Foto: Captură X/The Tennis Letter
Alexander Zverev, cerut în căsătorie de un fan, la Australian Open. Foto: Captură X/The Tennis Letter

Galerie foto (7 imagini)

Alexander Zverev, cerut în căsătorie de un fan, la Australian Open. Foto: Captură X/The Tennis Letter Alexander Zverev, cerut în căsătorie de un fan, la Australian Open. Foto: Captură X/The Tennis Letter Alexander Zverev, cerut în căsătorie de un fan, la Australian Open. Foto: Captură X/The Tennis Letter Alexander Zverev, cerut în căsătorie de un fan, la Australian Open. Foto: Captură X/The Tennis Letter Alexander Zverev, cerut în căsătorie de un fan, la Australian Open. Foto: Captură X/The Tennis Letter
+7 Foto
labels.photo-gallery

Numele „Sascha” reprezintă un diminutiv comun pentru „Alexander”, în limba germană.

Zverev a trecut de Gabriel Diallo cu scorul de 6-7, 6-1, 6-4, 6-2, după o partidă care a durat două ore și 45 de minute.

În turul al doilea, germanul va da peste învingătorul partidei dintre Alexei Popyrin (26 de ani, #50 ATP) și Alexandre Muller (28 de ani, #52 ATP). Meciul va avea loc luni, de la ora 09:30 (ora României).

Alexander Zverev: „A fost dificil să-mi găsesc ritmul”

Alexander Zverev a vorbit și despre victoria în fața canadianului Gabriel Diallo.

„Este un jucător foarte tânăr, foarte talentat, incredibil de agresiv, așa că a fost dificil să-mi găsesc ritmul, mai ales că nu am jucat multe meciuri în acest an.

Primul set nu a fost cel mai bun tenis al meu, aș spune, dar apoi, când am intrat în meci, m-am simțit foarte bine pe teren și sunt cu siguranță mulțumit de nivelul meu.

După tie-break, mă gândeam că nu poate fi mai rău de atât. După aceea, lucrurile s-au îmbunătățit mult pentru mine și am început să lovesc mai bine cu forehandul, să returnez mai bine și, în general, să fiu mai implicat în joc, mai agresiv, să iau mai multe inițiative, și știu că așa trebuie să joc”, a declarat Alexander Zverev, conform ausopen.com.

Alexander Zverev nu a câștigat niciun trofeu de Grand Slam în cariera sa, dar a ajuns în trei finale:

  • US Open 2020: Alexander Zverev - Dominic Thiem, scor 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7
  • Roland Garros 2024: Alexander Zverev - Carlos Alcaraz, scor 3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6
  • Australian Open 2025: Jannik Sinner - Alexander Zverev, scor 6-3, 7-6, 6-3

Citește și

Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Stranieri
14:29
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Citește mai mult
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
„Acest brand te obligă” Daniel Paraschiv, după debutul la Rapid: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am”
Superliga
13:50
„Acest brand te obligă” Daniel Paraschiv, după debutul la Rapid: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am”
Citește mai mult
„Acest brand te obligă” Daniel Paraschiv, după debutul la Rapid: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
tenis Australian Open FAN ATP casatorie alexander zverev gabriel diallo
Știrile zilei din sport
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Special
11:33
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Citește mai mult
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
Superliga
12:35
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
Citește mai mult
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Campionate
11:21
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Citește mai mult
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Superliga
10:36
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Citește mai mult
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:35
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
12:48
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”
13:01
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului
11:33
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
Campionate
10:44
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
Citește mai mult
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Superliga
09:00
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Citește mai mult
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Superliga
18.01
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Citește mai mult
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul
Campionate
00:27
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul
Citește mai mult
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 37 rapid 31 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share