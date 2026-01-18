„Acest brand te obligă” Daniel Paraschiv, după debutul la Rapid: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am” +13 foto
Foto: Sport Pictures
„Acest brand te obligă” Daniel Paraschiv, după debutul la Rapid: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 13:50
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 13:50
  • Rapid - Metaloglobus 1-0. Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul giuleștenilor, a vorbit despre debutul său în tricoul echipei pregătite de Costel Gâlcă (53 de ani).

Daniel Paraschiv a jucat în repriza a doua a meciului cu Metaloglobus, fiind introdus la pauză de Costel Gâlcă, în locul lui Claudiu Petrila.

Rapid - Metaloglobus 1-0. Daniel Paraschiv: „Cred că pot progresa”

Atacantul a oferit și o primă reacție legată de debutul său pentru Rapid.

„Ne așteptam să fie un meci dificil, o echipă bine organizată, însă am presat și a venit golul. Sincer, mi-a plăcut senzația să joc iar în Superligă. Cred că a fost un meci destul de bun, sper de acum să-mi îmbunătățesc jocul.

Sunt mulțumit, mi-am jucat corect mingile, am avut și o ocazie. Nu am avut emoții, poate pozitive.

Presiune e pe oricare fotbalist să demonstreze. Toți ne dorim să demonstrăm, joc ca să am valoare și cred că pot progresa”, a declarat Daniel Paraschiv, conform sport.ro.

Galerie foto (13 imagini)

Rapid - Metaloglobus FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) Rapid - Metaloglobus FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) Rapid - Metaloglobus FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) Rapid - Metaloglobus FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) Rapid - Metaloglobus FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
+13 Foto
Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am, acest brand te obligă și sunt pregătit să fac asta. Ne dorim titlul, dar pas cu pas. Acum ne bucurăm de victorie și apoi pregătim meciul de la Arad (n.r. - cu UTA) Daniel Paraschiv, atacant de la Rapid

Daniel Paraschiv este unul dintre transferurile realizate de giuleșteni în această iarnă. Acesta este împrumutat de Rapid până în vară, de la Real Oviedo, în schimbul sumei de 50.000 de euro.

Dacă evoluțiile sale vor fi pe placul conducerii clubului, atunci Rapid îl poate transfera definitiv, pentru aproximativ 500.000 de euro.

800.000 de euro
este cota lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt

În urma victoriei de sâmbătă contra celor de la Metaloglobus, scor 1-0, Rapid a urcat pe prima poziție în Liga 1, având 42 de puncte după 22 de etape.

Universitatea Craiova (40 de puncte) poate reveni pe primul loc dacă o va învinge pe Petrolul luni, de la ora 20:00. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

VIDEO. Golul marcat de Alex Dobre în Rapid - Metaloglobus 1-0

rapid bucuresti DEBUT liga 1 metaloglobus Daniel Paraschiv
