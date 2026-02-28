„Cu o clasă peste ceilalți” Iuliu Mureșan, anunț important pentru CFR Cluj: „E ca un transfer foarte reușit” + Când ar putea reveni Simao Rocha
Mohammed Kamara FOTO: Sport Pictures
„Cu o clasă peste ceilalți" Iuliu Mureșan, anunț important pentru CFR Cluj: „E ca un transfer foarte reușit" + Când ar putea reveni Simao Rocha

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 28.02.2026, ora 19:14
Actualizat: 28.02.2026, ora 19:14
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele lui CFR Cluj, a anunțat când va putea reveni pe teren Mohammed Kamara (28 de ani), atacantul accidentat grav în vara anului trecut.

Liberianul s-a accidentat grav la începutul acestui sezon, în victoria obținută de CFR împotriva celor de la Paksi, scor 3-0, în preliminariile Europa League.

Iuliu Mureșan: „Cred că Mohammed Kamara va putea juca în play-off

Iuliu Mureșan a vorbit despre cum a decurs recuperarea lui Kamara și a anunțat când va putea reveni acesta pe teren.

„Kamara a avut o accidentare, știți că a avut o fractură de peroneu cu deplasare, s-a operat, placă cu șuruburi. A avut o recuperare un pic mai dificilă și s-a recuperat cu un pic de redoare în articulație, i-a cedat și deja participă de o lună la antrenamente, încă din pregătirea de iarnă, și l-am folosit într-un meci amical, pe care l-am avut cu Baia Mare.

A jucat 65 de minute și s-a supărat când a fost schimbat, asta e bine, și a dat și două goluri, e foarte activ și cu o dorință foarte mare să joace.

Deci chiar dacă n-a mai jucat de multe luni, s-a văzut imediat că era cu o clasă peste ceilalți jucători. Și așteptăm, eu cred că în play-off va putea să joace deja.

Va fi un mare atuu, pentru că el rezolvă tot de la meciuri și e cel mai mortal, cu ghilimelele de rigoare, la 1-1. Deci nu-i rezistă niciun fundaș la 1-1. E un jucător foarte important și eu cred că în două săptămâni va putea să joace.

Așa ușor destabilizează fundașul și îl depășește și dă și goluri și assisturi. E un jucător foarte bun și eficient. Îl așteptăm, bineînțeles, să revină pentru că ne întărim foarte mult. E ca un transfer foarte reușit revenirea lui!”, a declarat Iuliu Mureșan, conform fanatik.ro.

11 goluri
a marcat Mohammed Kamara, fotbalist cotat de Transfermarkt la 1 milion de euro, în 41 de meciuri disputate în tricoul lui CFR Cluj

Iuliu Mureșan, despre Simao Rocha: „Mai are de așteptat”

Oficialul „feroviarilor” a vorbit și despre revenirea lui Simao Rocha, alt jucător important care i-a lipsit CFR-ului în acest sezon.

„O problemă pe care o avem încă… Simao, tot așa un jucător foarte bun, cei doi ne-au lipsit foarte mult, Simao și cu Kamara.

Simao încă mai trebuie, nu știu, poate spre sfârșitul campionatului va putea să se integreze în echipă. Din păcate.

El a avut la rotulă o operație dificilă, chiar două intervenții. Dar merge bine recuperarea și îl așteptăm și pe el”, a mai spus Iuliu Mureșan.

Ultimul meci jucat de Simao Rocha a fost returul cu Braga din preliminariile Europa League, partidă pierdută de CFR Cluj, scor 0-2.

