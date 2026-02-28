Ce se întâmplă cu Mondialul? FIFA a reacționat după ce SUA a atacat Iranul » Care e planul pentru CM 2026, unde ambele țări sunt calificate

FIFA a anunțat care e obiectivul principal la CM 2026, după atacul Statelor Unite asupra Iranului.

Naționalele ambelor țări sunt calificate la turneul final care va avea loc între 11 iunie și 19 iulie, chiar în SUA, Mexic și Canada.

În această dimineață, Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, într-o operațiune numită de americani „Epic Fury” (n.r. furie epică), scrie hotnews.ro. Iran a răspuns cu propriile rachete, atacând Israelul și bazele militare americane din Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain.

Ce se întâmplă cu Mondialul după ce SUA a atacat Iranul?

Aflat la întrunirea IFAB din Țara Galilor, Mattias Grafstrom, secretarul general al FIFA, a fost întrebat despre cum va fi afectat Mondialul de conflictul militar dintre SUA și Iran.

A ezitat să dea un răspuns, însă a anunțat că principalul obiectiv este ca toate echipele care s-au calificat pe teren să fie prezente în turneul din vară.

„Am văzut știrile la fel ca voi. Am avut o ședință astăzi și am decis că ar fi prematur să comentăm în detaliu. Sigur, monitorizăm evenimentele din întreaga lume.

Tragerea la sorți a avut deja loc la Washington, unde au participat reprezentanții tuturor echipelor. Prioritatea noastră este un Mondial sigur cu toate echipele calificate prezente”, a spus Grafstrom, conform The Athletic.

Iran face parte din grupa G la Campionatul Mondial din vară, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă, urmând să joace toate cele 3 meciuri pe teritoriul Statelor Unite, două la Los Angeles și unul la Seattle.

SUA, una dintre cele 3 gazde ale CM 2026, a fost repartizată în grupa D, alături de Paraguay, Australia și câștigătoarea rutei C a barajului UEFA, una dintre România, Turcia, Slovacia și Kosovo.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport