Ce se întâmplă cu Mondialul? FIFA a reacționat după ce SUA a atacat Iranul » Care e planul pentru CM 2026, unde ambele țări sunt calificate
Campionatul Mondial

Ce se întâmplă cu Mondialul? FIFA a reacționat după ce SUA a atacat Iranul » Care e planul pentru CM 2026, unde ambele țări sunt calificate

alt-text Publicat: 28.02.2026, ora 20:09
alt-text Actualizat: 28.02.2026, ora 20:09
  • FIFA a anunțat care e obiectivul principal la CM 2026, după atacul Statelor Unite asupra Iranului.
  • Naționalele ambelor țări sunt calificate la turneul final care va avea loc între 11 iunie și 19 iulie, chiar în SUA, Mexic și Canada.

În această dimineață, Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, într-o operațiune numită de americani „Epic Fury” (n.r. furie epică), scrie hotnews.ro. Iran a răspuns cu propriile rachete, atacând Israelul și bazele militare americane din Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain.

„A fost hărțuire” Continuă conflictul între Alexandra Piscupescu și Irina Deleanu, de data aceasta după decizia CNCD
Citește și
„A fost hărțuire” Continuă conflictul între Alexandra Piscupescu și Irina Deleanu, de data aceasta după decizia CNCD
Citește mai mult
„A fost hărțuire” Continuă conflictul între Alexandra Piscupescu și Irina Deleanu, de data aceasta după decizia CNCD

Ce se întâmplă cu Mondialul după ce SUA a atacat Iranul?

Aflat la întrunirea IFAB din Țara Galilor, Mattias Grafstrom, secretarul general al FIFA, a fost întrebat despre cum va fi afectat Mondialul de conflictul militar dintre SUA și Iran.

A ezitat să dea un răspuns, însă a anunțat că principalul obiectiv este ca toate echipele care s-au calificat pe teren să fie prezente în turneul din vară.

„Am văzut știrile la fel ca voi. Am avut o ședință astăzi și am decis că ar fi prematur să comentăm în detaliu. Sigur, monitorizăm evenimentele din întreaga lume.

Tragerea la sorți a avut deja loc la Washington, unde au participat reprezentanții tuturor echipelor. Prioritatea noastră este un Mondial sigur cu toate echipele calificate prezente”, a spus Grafstrom, conform The Athletic.

Iran face parte din grupa G la Campionatul Mondial din vară, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă, urmând să joace toate cele 3 meciuri pe teritoriul Statelor Unite, două la Los Angeles și unul la Seattle.

SUA, una dintre cele 3 gazde ale CM 2026, a fost repartizată în grupa D, alături de Paraguay, Australia și câștigătoarea rutei C a barajului UEFA, una dintre România, Turcia, Slovacia și Kosovo.

Citește și

Premii mai mici la Indian Wells Decizie surprinzătoare! Cum vor fi împărțiți banii la turneul californian
Tenis
18:52
Premii mai mici la Indian Wells Decizie surprinzătoare! Cum vor fi împărțiți banii la turneul californian
Citește mai mult
Premii mai mici la Indian Wells Decizie surprinzătoare! Cum vor fi împărțiți banii la turneul californian
„A fost hărțuire” Continuă conflictul între Alexandra Piscupescu și Irina Deleanu, de data aceasta după decizia CNCD
Special
16:43
„A fost hărțuire” Continuă conflictul între Alexandra Piscupescu și Irina Deleanu, de data aceasta după decizia CNCD
Citește mai mult
„A fost hărțuire” Continuă conflictul între Alexandra Piscupescu și Irina Deleanu, de data aceasta după decizia CNCD

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
FIFA SUA iran razboi cm 2026
Știrile zilei din sport
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
Superliga
28.02
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
Citește mai mult
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Superliga
28.02
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Citește mai mult
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
Stranieri
28.02
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
Citește mai mult
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Gimnastica
28.02
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Citește mai mult
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:40
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
23:53
Chivu se apropie de Scudetto VIDEO. L-a învins și pe Șucu înainte de duelul care poate fi decisiv cu rivala AC Milan
Chivu se apropie de Scudetto VIDEO. L-a învins și pe Șucu înainte de duelul care poate fi decisiv cu rivala AC Milan
22:56
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului: „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului:  „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”
22:45
CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitri! Verdictul specialistului: „Fazele sunt clare!”
CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitri! Verdictul specialistului:  „Fazele sunt clare!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Top stiri din sport
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
Campionatul Mondial
28.02
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
Citește mai mult
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
Superliga
28.02
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng: „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
Citește mai mult
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Liga 2
28.02
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Citește mai mult
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA
Superliga
28.02
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA
Citește mai mult
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
01.03

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share