Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”

Alexandra Dulgheru (36 de ani, fostă #26 WTA) a fost numită noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup.

Dulgheru vine în locul rămas vacant după plecarea lui Horia Tecău, care a renunțat la o colaborare care a durat mai bine de trei ani.

Anunțul a fost făcut de George Cosac, președintele Federației Române de Tenis.

„Am stat de vorbă cu ea, ne-am înțeles și a rămas ca Alexandra Dulgheru să fie căpitan nejucător.

Am vorbit cu ea de multe ori, ea oricum și-a dorit să fie alături de echipă de câțiva ani. Sigur, a rămas să vadă exact care este situația, cum poate colabora, cum poate comunica cu fetele, încercăm.

Își dorește foarte mult având în vedere că ea a fost componentă a echipei. Își dorește foarte mult să facă lucrurile acestea și încercăm pe un an, pentru o perioadă mai scurtă, urmând să tragem concluziile după prima întâlnire.

Asta înseamnă că e vorba despre întâlnirea aceasta cu Polonia și apoi vedem mai departe ce se întâmplă. Iar ca antrenor rămâne în continuare Alina Tecșor.

Sigur că echipa în ultima perioadă în afară de Horia Tecău, din postura de coordonator, și Alina Tecșor, care era antrenor, mai beneficia și de aportul lui Victor Crivoi, care a colaborat cu Horia”, a declarat George Cosac, potrivit agerpres.ro

În 2024, România a participat în premieră la turneul final al Cupei Billie Jean King, la Malaga (Spania). Echipa noastră a fost învinsă de Japonia, scor 1-2, în prima rundă.

Acum, România va evolua în Grupa B, alături de Polonia și Noua Zeelandă, în play-off-ul Cupei Billie Jean King. Meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzow din Gorzow Wielkopolski, în perioada 14-16 noiembrie.

