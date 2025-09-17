Sorana Cîrstea, calificare en-fanfare VIDEO. Românca e în optimi la  WTA Seul » Urmează un duel de foc cu Iga Swiatek

Sorana Cîrstea (35 de ani, #66 WTA) s-a calificat en-fanfare în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul, Coreea de Sud.

Sportiva din România a trecut de rusoaica Anastasia Zakharova (23 de ani, #79 WTA), scor 6-3, 6-1.

Meciul dintre Cîrstea și Zakharova a început la 8:00, ora României. La scorul de 2-2 în primul set, partida a fost întreruptă timp de aproape trei ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la WTA Seul

După reluarea jocului, Sori a rupt echilibrul pe tabelă la scorul de 4-3. A reușit break-ul, iar apoi a fructificat cea de-a doua minge de set pe care a avut-o la dispoziție.

Actul secund a fost la discreția sportivei din România. Cîrstea s-a impus de trei ori pe serviciul adversarei și i-a permis rusoaicei să câștige un singur game.

Partida s-a încheiat după o oră și 13 minute, cu o dublă greșeală făcută de Zakharova.

Pentru Sorana a fost a doua victorie în doar câteva săptămâni împotriva sportivei din Rusia, după succesul din semifinalele turneului de la Cleveland, competiție pe care românca a și câștigat-o.

15.700 de dolari este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în optimi. Va primi și 60 de puncte WTA

Pentru un loc în sferturi, sportiva născută în Târgoviște se va duela cu poloneza Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA și principala favorită a turneului).

Iga s-a impus în toate cele cinci confruntări directe de până acum, cea mai recentă fiind la Cincinnati, tot în optimi, scor 6-4, 6-3.

VIDEO. Rezumatul meciului Sorana Cîrstea - Anastasia Zakharova

