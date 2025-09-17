Sorana Cîrstea, calificare en-fanfare VIDEO. Românca e în optimi la  WTA Seul » Urmează un duel de foc cu Iga Swiatek

- Sorana Cîrstea (35 de ani, #66 WTA) s-a calificat en-fanfare în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul, Coreea de Sud.
- Sportiva din România a trecut de rusoaica Anastasia Zakharova (23 de ani, #79 WTA), scor 6-3, 6-1.
Meciul dintre Cîrstea și Zakharova a început la 8:00, ora României. La scorul de 2-2 în primul set, partida a fost întreruptă timp de aproape trei ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la WTA Seul
După reluarea jocului, Sori a rupt echilibrul pe tabelă la scorul de 4-3. A reușit break-ul, iar apoi a fructificat cea de-a doua minge de set pe care a avut-o la dispoziție.
Actul secund a fost la discreția sportivei din România. Cîrstea s-a impus de trei ori pe serviciul adversarei și i-a permis rusoaicei să câștige un singur game.
Partida s-a încheiat după o oră și 13 minute, cu o dublă greșeală făcută de Zakharova.
Pentru Sorana a fost a doua victorie în doar câteva săptămâni împotriva sportivei din Rusia, după succesul din semifinalele turneului de la Cleveland, competiție pe care românca a și câștigat-o.
Pentru un loc în sferturi, sportiva născută în Târgoviște se va duela cu poloneza Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA și principala favorită a turneului).
Iga s-a impus în toate cele cinci confruntări directe de până acum, cea mai recentă fiind la Cincinnati, tot în optimi, scor 6-4, 6-3.