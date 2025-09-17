Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
  • Jaqueline Cristian (27 de ani, #41 mondial) n-a reușit să treacă de primul tur la Korea Open, turneu de categorie WTA 500.
  • Românca a fost învinsă de britanica Emma Răducanu (22 de ani, #33 mondial), scor 3-6, 4-6.

Duelul din runda inaugurală a competiției trebuia să se dispute ieri, însă a fost reprogramat din cauza ploii de la Seul.

Jaqueline Cristian, învinsă de Emma Răducanu la WTA Seul

Cel mai bine clasată jucătoare din România, Cristian a a condus cu 3-1 în startul partidei, însă Răducanu a revenit spectaculos și s-a impus în primul set după ce a câștigat 5 game-uri consecutive.

Scenariul s-a repetat și în setul secund, când Jaqueline s-a aflat din nou în avantaj cu 3-1. Emma a reușit să egaleze la 3, dar românca a revenit rapid în față, câștigând al șaptelea game cu un as.

Britanica a preluat controlul jocului pe finalul setului, a fost mai sigură în game-urile de serviciu și a închis partida după ce a salvat o minge de rebreak.

Răducanu se va duela în optimile competiției cu Barbora Krejcikova (29 de ani, #39 mondial).

  • Dacă va trece de cehoaică, Emma va da în sferturi peste câștigătoarea duelului dintre Iga Swiatek (24 de ani, #2 mondial) și Sorana Cîrstea (35 de ani, #66 mondial).

Fostul antrenor al Emmei Răducanu știe ce obiective trebuie să își seteze britanica

Fostul antrenor al Emmei Răducanu, Mark Petchey, a discutat despre obiectivele pe termen scurt pe care ar trebui să le aibă britanica.

Petchey crede că prima țintă ar trebui să fie atingerea unei poziții cât mai bune în clasamentul WTA, pentru a putea fi cap de serie la Australian Open.

„Dacă aș fi în locul Emmei, aș avea trei obiective. Primul ar fi să ajung în top 32. Nu cred că trebuie să fii mai mult de atât.

Cred că trebuie să fii până în locul 32 pentru a fi cap de serie la Australian Open, în partea din spate a turneului asiatic. Acesta ar fi obiectivul.

Deci, fie că este vorba de locul 25 sau de o poziție mai confortabilă, nu trebuie să te stresezi, știi că vei fi cap de serie”, a spus Mark Petchey, conform profootballnetwork.com.

