Albu revine în Liga 1 Cu ce echipă a semnat jucătorul dat afară de la FC Botoșani după ce s-a luat la bătaie cu un coechipier

Alexandru Albu (32 de ani), fost jucător la Rapid și FC Botoșani, a semnat cu Unirea Slobozia.

Mijlocașul a evoluat ultima dată pentru Chindia Târgoviște, în Liga 2.

La începutul acestui an, Albu a fost transferat de FC Botoșani de la Al Safa.

După doar 6 luni, mijlocașul a părăsit clubul patronat de Valeriu Iftime după ce ar fi avut o altercație fizică cu Andrei Miron, în cantonamentul din Austria.

Alexandru Albu a semnat cu Unirea Slobozia

După doar 14 meciuri jucate la Chindia Târgoviște, în liga secundă, Alexandru Albu a revenit în Liga 1 și a semnat un contract cu Unirea Slobozia pentru 6 luni.

„Albu tocmai ce a semnat cu noi un contract pe 6 luni, până la sfârșitul sezonului”, a transmis Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia, pentru digisport.ro.

De-a lungul carierei, Alexandru Albu a jucat pentru Concordia Chiajna, UTA Arad, Rapid, Al Hazem, Al Safa sau FC Botoșani.

Cifrele lui Alexandru Albu:

Concordia Chiajna: 122 de meciuri/10 goluri/5 pase de gol

Rapid: 103/12/6

UTA Arad: 37/2/1

Academica Clinceni: 17/2

Chindia Târgoviște: 14/4/1

Al Safa: 12

Al Hazem: 3

275.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Albu, conform Transfermarkt

Scandal în cantonamentul lui FC Botoșani

În cantonamentul din vară al celor de la FC Botoșani, după un meci pierdut cu FK Jablonec, scor 1-5, un conflict s-a produs între Andrei Miron și Alexandru Albu.

Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, a vorbit în vară despre acel incident.

„Am auzit și eu ceva. Din câte știu a fost o discuție mai aprinsă, dar nu cu bătăi care să placă publicului. De la ceartă și până la bătaie este cale lungă. Antrenorul decide dacă îi scoate la antrenament, nu știu dacă de la asta a fost cearta.

Oricum, la meciul amical parcă jucau «țurca» cu noi. Este clar că au fost nervoși după meciul ăsta, iar Leo a vrut să îi trezească. Te bat ăia cum vor ei? Nu merge așa.

Noi avem jucători talentați, dar trebuie să fie muncitori. Dacă i-a scos la 6 dimineața la antrenament nu trebuie să se ajungă la conflicte”, a declarat Valeriu Iftime conform digisport.ro.

Conform sursei citate, tensiunile au apărut după ce antrenorul Leo Grozavu a decis ca jucătorii care au fost în teren până la scorul de 0-5 să efectueze un antrenament suplimentar la ora 6 dimineața, ca pedeapsă pentru evoluția modestă.

Miron a propus ca întreaga echipă să participe, din solidaritate, apoi tocmai el a fost singurul care a lipsit de la antrenamentul matinal.

Ulterior, Albu ar fi povestit acest episod la telefon, pe balcon, iar discuția ar fi fost auzită și transmisă mai departe. Miron ar fi aflat și i-ar fi cerut explicații colegului său, moment în care situația a escaladat.

