Rapid și-a găsit atacant Giuleștenii sunt aproape să transfere  un jucător de 1 milion de euro! » Toate detaliile
Rapid
Superliga

Rapid și-a găsit atacant Giuleștenii sunt aproape să transfere un jucător de 1 milion de euro! » Toate detaliile

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.12.2025, ora 15:36
alt-text Actualizat: 29.12.2025, ora 15:37
  • Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant împrumutat de Real Oviedo la Cultural Leonesa, ar fi aproape de un transfer la Rapid.
  • Detalii despre mutare, mai jos.

Duminică, Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a declarat că giuleștenii sunt aproape de a aduce cu împrumut un atacant din străinătate, cu opțiune de cumpărare.

Daniel Paraschiv, aproape de un transfer la Rapid

În ciuda faptului că și Dinamo îl dorește pe Daniel Paraschiv, atacantul român ar fi aproape să semneze cu rivala din oraș, Rapid, anunță gsp.ro.

Clubul in Giulești ar fi ajuns deja la un acord cu Daniel Paraschiv și ar fi aproape să se înțeleagă și cu cele două cluburi, Cultural Leonesa și Real Oviedo, mai transmite sursa citată.

Dacă totul va decurge conform planului, atunci Paraschiv va fi împrumutat de Rapid până în vară, giuleștenii având opțiunea de a-l cumpăra definitiv de la Real Oviedo.

Obiectivul giuleștenilor ar fi să oficieze mutarea atacantului cât mai curând pentru a putea pleca cu echipa în cantonamentul din Antalya, pe 3 ianuarie.

Daniel Paraschiv/ Foto: Facebook @Cultural y Deportiva Leonesa SAD Daniel Paraschiv/ Foto: Facebook @Cultural y Deportiva Leonesa SAD
Daniel Paraschiv/ Foto: Facebook @Cultural y Deportiva Leonesa SAD
1 milion de euro
este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt

Victor Angelescu, despre celelalte transferuri pregătite de Rapid

Președintele giuleștenilor a mai declarat că Rapid negociază cu alți doi mijlocași și ar mai vrea un portar.

„Ne dorim un mijlocaș. Negociem cu doi mijlocași centrali. Acum să vedem.

Mai sunt și alte poziții. Așa cum cred că am mai spus, există o posibilitate ca Stolz să-și dorească să plece pentru că vrea să apere mai mult sau să fie împrumutat altundeva și atunci avem nevoie de un portar”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

Rapid a încheiat anul cu o înfrângere în fața marii rivale FCSB, scor 1-2. Echipa pregătită de Costel Gâlcă se află pe locul 2 în clasament, cu 39 de puncte obținute după 21 de etape.

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
labels.photo-gallery

Daniel Paraschiv, sezon dezamăgitor în Spania

Daniel Paraschiv a fost împrumutat, în vară, de la nou-promovata din La Liga, Real Oviedo, la divizionara secundă Cultural Leonesa.

Atacantul român a fost titularizat în primele patru etape din La Liga 2, însă prestațiile sale nu l-au mulțumit pe antrenorul echipei, Cuco Ziganda.

Devenit rezervă, „vârful” a mai jucat în 3 etape până la sfârșitul anului, adunând doar 23 de minute.

Daniel Paraschiv a reușit un singur gol pentru Cultural Leonesa, în victoria din Cupa Spaniei, contra celor de la CD Tropezon (Liga 3 din Spania), 3-1.

Pe plan internațional, atacantul a jucat un singur meci pentru prima reprezentativă a României, împotriva Republicii Moldova, 5-0, în 2022, reușind să înscrie un gol.

rapid bucuresti transfer liga 1 Daniel Paraschiv Real Oviedo cultural leonesa
