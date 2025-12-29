Ronaldo a atras toate privirile  FOTO. Accesoriul cu care portughezul a făcut senzație la gala Globe Soccer Awards » Costă 700.000 de euro +5 foto
George Neagu
29.12.2025, ora 15:07
29.12.2025, ora 16:27
  • Duminică, 28 decembrie, a avut loc gala Globe Soccer Awards, care a fost organizată la Dubai, iar Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost unul dintre cei premiați.
  • Starul lui Al Nassr a atras toate privirile cu un accesoriu de lux în valoare de aproximativ 700.000 de euro.

Nume importante din fotbal, precum Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Ousmane Dembele sau Vitinha, au fost premiate pentru evoluțiile lor din 2025.

Ronaldo a atras toate privirile la Globe Soccer Awards cu un ceas de lux

Cristiano Ronaldo a primit, duminică, premiul pentru „Jucătorul Anului din Orientul Mijlociu” în cadrul galei Globe Soccer Awards, pentru al treilea an consecutiv.

În ciuda premiului primit, ceasul portughezului a fost care a atras toate privirile. Ronaldo a purtat un Patek Philippe Nautilus Chronograph, fabricat din aur alb de 18 karate, a cărui valoare ajunge la aproximativ 700.000 de euro, scrie marca.com.

Producția acestui ceas de lux ar fi una limitată și se face, de obicei, la comandă.

Marcajele orare ale ceasului și acele sunt fabricate tot din aur alb, iar rama și cureaua sunt acoperite cu diamante.

Cristiano Ronaldo la gala Globe Soccer Awards FOTO Imago
Cristiano Ronaldo la gala Globe Soccer Awards FOTO Imago

Cristiano Ronaldo la gala Globe Soccer Awards FOTO Imago Cristiano Ronaldo la gala Globe Soccer Awards FOTO Imago Cristiano Ronaldo la gala Globe Soccer Awards FOTO Imago Cristiano Ronaldo la gala Globe Soccer Awards FOTO Imago Cristiano Ronaldo la gala Globe Soccer Awards FOTO Imago
Cristiano Ronaldo este un împătimit al ceasurilor, portughezul având în colecția sa numeroase exemplare de lux, printre care:

  • Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial (1,56 de milioane de euro)
  • Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon (1,38 milioane de euro)
  • Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition (920.000 de euro)
  • Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Sapphire Rainbow (885.000 de euro)
  • Rolex GMT-Master II „Ice” (740.000 de euro)

Obiectivul lui Cristiano Ronaldo

Imediat după ce a primit premiul pentru „Jucătorul Anului din Orientul Mijlociu”, Cristiano Ronaldo a vorbit despre obiectivele sale, unul dintre ele fiind atingerea bornei de 1.000 de goluri.

„Obiectivul meu rămâne să înscriu goluri, să câștig mai multe trofee și să mă străduiesc în continuare să ating noi obiective personale.

Voi atinge cu siguranță 1.000 de goluri, dacă nu voi avea accidentări”, a spus jucătorul portughez, conform beinsports.com.

956 de goluri
a marcat Cristiano Ronaldo până acum, în cariera sa

Ce alte premii s-au mai oferit la Globe Soccer Awards

În cadrul ceremoniei de duminică de la Dubai s-au mai oferit și alte distincții.

Raphinha, jucătorul Barcelonei, a fost desemnat „Cel mai bun jucător din La Liga” în 2025. Hansi Flick, tehnicianul catalanilor, a primit premiul pentru „Cel mai bun antrenor”.

Lamine Yamal a primit premiul pentru „Cel mai bun jucător U23”.

Vitinha și Desire Doue, jucătorii lui PSG, au primit premiile pentru „Cel mai bun mijlocaș al anului”, respectiv „Cel mai bun tânăr jucător”.

Ousmane Dembele, câștigătorul Balonului de Aur și jucătorul anului la gala FIFA The Best, a primit aceeași distincție și la gala Globe Succer Awards.

cristiano ronaldo dubai PREMII ousmane dembele globe soccer awards lamine yamal
