Se împlinesc 12 ani de la accidentul de schi care i-a schimbat definitiv viața lui Michael Schumacher (56 de ani).

Informațiile oficiale despre starea sa de sănătate rămân extrem de puține, iar ceea ce se cunoaște public provine exclusiv din declarații rare ale familiei și ale unor apropiați ai fostului pilot de Formula 1.

Michael Schumacher e poate cel mai mare pilot din istoria Formulei 1. Germanul e încă primul în topul titlurilor mondiale, câștigând de șapte ori F1 în perioada 1994-2004.

Lewis Hamilton i-a egalat performanța în 2020.

Au trecut 12 ani de la accidentul lui Schumacher

În urmă cu 12 ani, pe 29 decembrie 2013, pilotul a suferit un grav accident la schi în Alpii Francezi. În timpul unei coborâri, Schumacher s-a izbit de o piatră acoperită de zăpadă. Germanul a fost operat de urgență, dar trauma cerebrală era mult prea profundă.

Schumacher a fost supus mai multor intervenții chirurgicale și menținut într-o comă indusă, din care s-a trezit în vara anului 2014.

De atunci, a fost tratat acasă, până în 2020 în Elveția, apoi în Spania, în sud-vestul insulei Mallorca.

Soția sa Corinna, alături de familie și câțiva prieteni apropiați, au încercat să-l protejeze de mass-media, asigurându-se că presa nu află informații confidențiale despre starea de sănătate a fostului pilot.

Schumacher nu a mai avut nicio apariție publică după accidentul său, dar, în urmă cu câteva luni, presa internațională a scris că septuplul campion mondial din Formula 1 a fost prezent la nunta fiicei sale de 27 de ani, organizată în vila familiei din Mallorca.

91 de curse a câștigat Michael Schumacher în Formula 1. Prima victorie, la Spa-Francorchamps (Belgia, 1992). Ultima, la Shanghai (China, 2006)

Johnny Herbert (60 de ani), pilot în Formula 1 între 1989 și 2000, a dezmințit informațiile conform cărora Michael Schumacher ar fi participat la nunta fiicei lui.

„Cel mai recent zvon a fost că a participat la nunta fiicei sale. Din păcate, din câte am înțeles, toate acestea au fost știri false și nu conțineau niciun adevăr”, a declarat Herbert, citat de dailymail.co.uk.

Richard Hopkins: „Nu cred că-l vom mai vedea pe Michael Schumacher”

Richard Hopkins, un veteran Formula 1 și prieten cu Michael Schumacher la începutul carierei germanului, a vorbit despre misterul din jurul stării de sănătate a legendarului pilot.

Numai trei persoane, în afara familiei, ar putea să îl viziteze pe Michael: John Todt și Ross Brown, directorul executiv și directorul sportiv al celor de la Ferrari din perioada în care Schumacher activa, și Gerhard Berger, unul dintre cei mai buni prieteni ai germanului, susține The Telegraph.

Fost director operațional la Red Bull și director de logistică la McLaren, Richard Hopkins era apropiat de Schumacher în vremea când acest concura, cei doi luând de multe ori pauze de cafea împreună.

Nu am auzit nimic recent. Am înțeles că are un medic finlandez, un medic personal. Nu cred că îl vom mai vedea pe Michael. Mă simt puțin incomod să vorbesc despre starea lui, deoarece familia dorește să păstreze secretul. Aș putea să fac o remarcă, să am o opinie, dar nu fac parte din cercul restrâns. Nu sunt Jean Todt, nu sunt Ross Brawn, nu sunt Gerhard Berger, care îl vizitează pe Michael, sunt departe de a fi atât de apropiat de el. Richard Hopkins

Întrebat dacă a vorbit cu cineva care l-a văzut pe Schumacher de la accident, Hopkins a răspuns:

„Nu pot spune că sunt prieten bun cu Jean Todt, Ross sau Gerhard. Cred că, chiar dacă ai fi cel mai bun prieten al lui Ross Brawn și l-ai întreba cum se simte Michael, nu cred că ar fi dispus să vorbească și să împărtășească informații, nici măcar dacă l-ai îmbăta cu mult vin roșu bun.

Cred că există o regulă pentru toți cei care merg să-l viziteze pe Michael, de a nu împărtăși nimic. Așa vrea familia să fie. Cred că este corect și respectuos față de familie. Chiar dacă aș ști, familia ar fi dezamăgită dacă aș împărtăși informații”, a declarat Hopkins, potrivit sportbible.com.

Felix Gorner: „Michael Schumacher nu se mai poate exprima verbal”

Felix Gorner, jurnalist la televiziunea germană RTL, a ținut legătura cu familia septuplului campion mondial și a vorbit despre cum se simte acesta.

„Situația este foarte tristă. El are nevoie de îngrijire permanentă și este complet dependent de cei care au grijă de el. Michael nu se mai poate exprima verbal”.

Afirmațiile lui Gorner au părut să fie susținute de fiul său, Mick, în timpul unui documentar Netflix 2021 despre viața tatălui său: „Cred că eu și tata ne-am înțelege acum într-un mod diferit”.

În documentarul menționat, și soția lui Schumacher, Corinna, pare să indice că fostul campion mondial nu mai poate comunica: „Acum, Michael e diferit, dar e aici”.

Este foarte important pentru mine ca el să poată continua să se bucure de viața sa privată cât mai mult posibil. Michael ne-a protejat întotdeauna, iar acum noi îl protejăm pe Michael. Corinna, soția lui Michael Schumacher, în documentarul Netflix dedicat sportivului

Jean Todt: „Michael e aici, nu-i duc lipsa. Doar că nu mai e Michael cum îl știam”

Jean Todt, fostul director al Ferrari, din Formula 1, a dezvăluit că îl vizitează des pe septuplul campion mondial având o legătură strânsă cu acesta din perioada în care Schumacher concura pentru Ferrari.

„Michael e aici, nu-i duc lipsa. Doar că nu mai e Michael cum îl știam. E diferit și e ajutat minunat de soția și de copiii lui, care îl protejează”, a afirmat Todt anul trecut.

Viața sa e diferită acum. Am avut privilegiul de a împărtăși momente alături de el. E tot ce se poate spune. Din nefericire, soarta l-a lovit în urmă cu un deceniu. Nu mai e Michael pe care l-am cunoscut toți în Formula 1. Jean Todt, fost șef al scuderiei Ferrari

În ciuda insistențelor presei de a cunoaște starea actuală a fostului pilot, Todt a transmis următoarele:

„Familia a decis să nu răspundă la întrebare, o alegere pe care o respect”.

De asemenea, în 2022, fostul președinte FIA ​​dezvăluise că uneori obișnuiau să urmărească cursele de Formula 1 împreună.

Cariera lui Michael Schumacher

Michael Schumacher s-a născut pe 3 ianuarie 1969, în Hurth, Germania, și a debutat în Formula 1 la doar 22 de ani, în 1991, la volanul unui monopost Jordan în Marele Premiu al Belgiei.

La un an distanță, a obținut prima victorie pe același circuit, Francorchamps.

7 titluri de campion mondial are Michael Schumacher în palmares, două (1994 și 1995) cu Benetton și cinci (2000, 2001, 2002, 2003 și 2004) cu Ferrari

După retragerea din 2006, Schumacher a încercat o revenire în Formula 1 în 2010, la Mercedes, dar nu a mai reușit să obțină aceleași rezultate impresionante ca în prima parte a carierei.

Familia Schumacher nu e ferită de scandaluri

Yilmaz Tozturkan (53 de ani), paznicul unui club de noapte, a fost condamnat la începutul anului 2025 la trei ani de închisoare, după ce a încercat să obțină 15 milioane de euro din partea familiei lui Michael Schumacher.

Acesta a fost ajutat de Daniel Lins (30 de ani), fiul său, și Markus Fritsche, un fost bodyguard al familiei Schumacher, care plănuia să-și trădeze foștii angajatori.

Cei trei plănuiau să lanseze pe dark web 1.500 de fișiere confidențiale cu informații sensibile despre Schumacher după accidentul de schi care i-a schimbat viața în 2013, dacă nu își primeau banii.

Tozturkan a primit un email din partea familiei Schumacher pentru a trimite fotografiile ca dovadă că le deținea. Apoi, și-a implicat și fiul în afacere, scrie metro.co.uk.

Cei doi au fost arestați pe 9 iunie, când au fost opriți de poliție într-o parcare și au mărturisit rapid infracțiunea.

Tozturkan a pledat vinovat la începutul procesului: „Îmi pare foarte rău și sunt rușinat. Îmi voi asuma responsabilitatea pentru ceea ce am făcut”.

El a negat că ar fi șantajat familia și a afirmat, în schimb, că îi propunea familiei o „afacere”.

Tozturkan, care se află în prezent în spatele gratiilor pentru o altă infracțiune, a primit o pedeapsă suplimentară de trei ani.

Lins a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare, în timp ce Fritsche, care a negat orice implicare în complot, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare.

