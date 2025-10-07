Alex Băluță show VIDEO. Fostul fotbalist de la FCSB n-a debutat în MLS, dar a mers în fața galeriei, după ultimul meci. Ce s-a întâmplat

Los Angeles FC - Atlanta United 1-0. Alexandru Băluță (32 de ani) a sărbătorit victoria echipei sale alături de fani.

Băluță nu a fost în lot, ci a urmărit meciul din tribună. El nu a debutat încă în MLS.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Bouanga, în minutul 86, după ce a profitat de o respingere greșită a fundașilor oaspeților.

Alex Băluță, show cu fanii în MLS

După fluierul final al partidei, jucătorii de la LAFC au mers să sărbătorească victoria alături de fanii echipei.

Printre jucători s-a aflat și Alexandru Băluță, fostul fotbalist de la FCSB care a fost transferat gratis în America în această vară. Acesta a urmărit meciul din tribună.

Chiar dacă nu a apucat să debuteze în MLS, românul s-a aflat în mijlocul colegilor săi și a fost îndemnat de aceștia să scandeze alături de fani.

Băluță s-a conformat rapid, a devenit șef de galerie și le-a făcut suporterilor să facă liniște și apoi au scandat împreună numele echipei.

Românul a postat imaginile pe contul său de Instagram.

VIDEO. Alex Băluță, moment de bucurie alături de fani

Băluță nu a apucat să debuteze pentru LAFC

Alex Băluță a sosit în America în august, după 2 ani petrecuți în tricoul celor de la FCSB.

Până acum, românul nu a jucat pentru LAFC, ci a evoluat 45 de minute într-un meci pentru echipa a doua.

Pentru a juca în America, Băluță avea nevoie de Certificatul Internațional de Transfer (ITC) și viza P-1. Acesta ar fi început deja antrenamentele alături la LAFC și ar putea fi în lot pentru meciul următor, cu Toronto, potrivit digisport.ro.

În acest moment, Los Angeles FC se află pe locul 4 în Conferința de Vest din America, cu 56 de puncte obținute în 31 de meciuri.

Cifrele lui Alex Băluță:

U Craiova : 141 meciuri, 28 goluri, 16 assist-uri

: 141 meciuri, 28 goluri, 16 assist-uri Puskas AFC : 85 meciuri, 15 goluri, 16 assist-uri

: 85 meciuri, 15 goluri, 16 assist-uri FCSB : 81 meciuri, 13 goluri, 12 assist-uri

: 81 meciuri, 13 goluri, 12 assist-uri Chindia Târgoviște : 45 meciuri, 14 goluri, 1 assist

: 45 meciuri, 14 goluri, 1 assist Slavia Praga : 34 meciuri, 4 goluri, 2 assist-uri

: 34 meciuri, 4 goluri, 2 assist-uri Viitorul : 28 meciuri, 3 goluri, 3 assist-uri

: 28 meciuri, 3 goluri, 3 assist-uri Slovan Liberec: 25 meciuri, 5 goluri, 6 assist-uri

900.000 de euro valorează Alexandru Băluță, conform Transfermarkt

