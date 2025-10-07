Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție

Lewis Moody (47 de ani), fostul căpitan al naționalei de rugby a Angliei, a fost diagnosticat cu scleroza laterală amiotrofică.

Lewis Moody a strâns 71 de selecții pentru naționala Angliei și a câștigat 7 titluri în Premiership cu Leicester Tigers.

Lewis Moody, diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică

Fostul câștigător al Cupei Mondiale alături de Anglia în 2003 a făcut public, luni, diagnosticul primit, potrivit edition.cnn.com.

În urmă cu câteva luni, acesta a observat o „slăbiciune a umărului”, care nu a trecut nici după fizioterapie.

Englezul a fost trimis la un specialist. Acolo a efectuat un RMN care a identificat semne ale bolii numite scleroză laterală amiotrofică, pentru care nu există leac.

Scleroza laterală amiotrofică afectează capacitatea unei persoane de a merge, mânca, vorbi, bea și, în cele din urmă, de a respira.

Nu pentru mine îmi pare rău. Îmi pare rău că trebuie să-i spun mamei mele, că trebuie să le spun băieților. A fost sfâșietor. Singura veste bună pentru mine este că sunt eu cel afectat de boală; nu Annie sau băieții. Știu că e ceva ce voi putea gestiona și ei vor putea face față. Lewis Moody

Lewis Moody și soția sa, Annie, au doi băieți de 17, respectiv 15 ani.

Mesajul transmis de Lewis Moody

După ce a aflat teribila veste, fostul căpitan al naționalei de rugby a Angliei a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„A fost incredibil de greu să accept această veste și a fost un șoc enorm pentru mine și familia mea.

Mă simt bine fizic și psihic și mă concentrez să rămân optimist, să-mi trăiesc viața și să fac față schimbărilor pe care le voi experimenta pe măsură ce vor apărea.

Sunt susținut de familie, prieteni și profesioniști din domeniul medical și sunt cu adevărat recunoscător celor care, la momentul potrivit, au contribuit la progresul cercetării pentru a-i ajuta pe alții, ca mine, care trăiesc cu această boală.

Să știți că simt dragostea și sprijinul vostru; tot ce vă cer este să îmi acordați puțin spațiu pentru a trece prin asta alături de soția și fiii mei și de cei mai apropiați nouă, dar, fără îndoială, voi continua să îmbrățișez viața și să profit de oportunități, așa cum am făcut-o întotdeauna”.

Sharing some news ❤️ pic.twitter.com/9YIMucQh6l — Lewis Moody (@LewisMoody7) October 6, 2025

Pe terenul de rugby, Moody era cunoscut sub numele de „Mad Dog” (n.r. - câinele nebun). Această poreclă simboliza curajul de care dădea dovadă jucătorul englez.

