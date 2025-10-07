Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo , a declarat că a făcut o propunere Rapidului înainte de întâlnirea directă din etapa #13 din Liga 1.

Andrei Nicolescu le-a propus giuleștenilor ca cele două derby-uri Dinamo-Rapid din sezonul regulat să se desfășoare pe Arena Națională.

Pe lângă asta, galeria oaspeților ar urma să primească și întreaga peluză.

Andrei Nicolescu, despre meciurile Dinamo-Rapid : „Sper să își dorească asta”

Prima întâlnire directă a sezonului între cele două echipe va fi pe 19 octombrie, în cadrul etapei 13, atunci când Dinamo va fi gazdă.

În cazul în care Rapid nu va accepta propunerea făcută de Andrei Nicolescu, atunci formația din Giulești va primi doar 2.700 de bilete în inelul 2 al peluzei.

„Dinamo - Rapid mi se pare un meci de 40.000 plus (n.r. - spectatori). E un meci între două echipe cu rezultate bune. E un meci care, pentru o zi, decide locul 1. Sunt două echipe de tradiție care au suferit mult în trecut și acum sunt sus.

Încercăm să facem un protocol, să jucăm pe Arenă, să le oferim toată peluza pentru ca ei să ne ofere toată peluza. Mi se pare un gest de respect pentru suporteri.

Așteptăm protocolul, reciprocitate. Nu am încă un feedback, sper ca cei de la Rapid să își dorească.

Dacă nu, va trebui să ținem și noi cont de reguli, adică să le oferim 5 la sută din stadion. Sper că se rezolve, altfel vor primi cele 2.700 de bilete la inelul doi.

Nu văd niciun impediment pentru care nu am face această reciprocitate. Cred că se gândesc în zona asta. Au trecut 4-5 zile de când am propus protocolul”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport, citat de gsp.ro.

Întâlnirile directe dintre Dinamo și Rapid în sezonul regulat:

Dinamo - Rapid, 19 octombrie, etapa 13

Rapid - Dinamo, etapa 28

În campionat, Rapid se află pe locul 2, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoșani. Dinamo este pe poziția 4, cu 23 de puncte după 12 etape disputate.

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid de 10 ani

Ultima victorie a „câinilor” în fața celor de la Rapid în campionat datează de pe 11 aprilie 2015.

Între 2015 și 2021, cele două rivale bucureștene nu s-au mai întâlnit în competiții oficiale, Rapid fiind în ligile inferioare la acel moment. Apoi, a retrogradat Dinamo și a absentat de pe prima scenă în sezonul 2022-2023.

De la revenirea „feroviarilor” în prima ligă, cele două s-au întâlnit de nouă ori, timp în care s-au înregistrat 5 remize și 4 victorii pentru Rapid.

