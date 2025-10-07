Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League

- După cele 8 meciuri europene din preliminarii, FCSB a irosit la jocurile de campionat 75% din puncte. Și anul trecut, în aceeași perioadă, pierdute circa 50%
- De când a început tabloul principal din Europa League, FCSB a disputat două etape de campionat imediat după jocuri europene. Rezultatul: 0% puncte pierdute, exact ca în 2024
Se va repeta scenariul din sezonul trecut al Ligii 1?
Atunci, FCSB a pierdut puncte pe bandă rulantă cât timp a fost în preliminariile cupelor europene, după care, fix când au început meciurile de pe tabloul principal din Europa League, echipa și-a revenit și a dominat copios întrecerea internă.
Acum, situația e aproape identică. În perioada iulie - august, strategia a fost de a se folosi echipa de bază în Europa, astfel că s-au pierdut meciuri și puncte multe în jocurile disputate la 3-4 zile după cele europene.
Practic, în cele 8 meciuri de campionat, de după dublele cu D’Escaldes, Shkendija, Drita și Aberdeen, campioana en-titre a irosit 75% din puncte. A luat doar 6 puncte dintr-un maxim de 24.
Aproape la fel a fost în 2024. Atunci a fost amânată o etapă din primele 8, iar în restul de 7 s-au acumulat doar 10 puncte. Concluzia: circa 50% din puncte pierdute.
Consecința, atunci, dar și acum, a fost aceeași: prezența pe locurile de baraj în ierarhia Ligii 1 și distanță imensă de primele două locuri.
Sezonul precedent, revenirea a început fix de când s-a dat startul tabloului principal din Europa League.
De atunci, FCSB nu a mai pierdut nici un meci disputat imediat după apariția pe continent. Iar pe primele două, de după jocurile cu RFS și PAOK Salonic, le-a câștigat.
Acum e la fel. După meciul cu Go Ahead a venit succesul cu Oțelul, iar după duelul cu Young Boys Berna, a urmat victoria, tot 1-0, cu Universitatea Craiova.
Galerie foto (48 imagini)
Ce meciuri va mai avea FCSB, la 3 zile distanță după ultimele 6 partide din Europa League
- UTA (acasă), după meciul cu Bologna
- Hermannstadt (deplasare), după deplasarea cu Basel
- Farul (deplasare), după deplasarea cu Steaua Roșie Belgrad
- Unirea Slobozia (deplasare), după meciul cu Feyenoord
- CFR Cluj (acasă), după deplasarea cu Dinamo Zagreb
- Csikszereda (acasă), după meciul cu Fenerbahce
Diferență enormă de meciuri față de Rapid și Dinamo
Până în acest moment al sezonului, FCSB a ajuns la un volum de meciuri oficiale disputate de 23: 12 etape de campionat, 10 meciuri în cupele europene și confruntarea din Supercupă.
În același interval de timp, două dintre echipele care se află pe primele poziții, Dinamo și Rapid, au jucat aproape jumătate din partidele susținute de roș-albaștri: doar 12, etape de campionat din Liga 1.