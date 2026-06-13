Naționala Franței va avea un număr impresionant de echipamente la Campionatul Mondial din această vară.

Explicația oficialilor francezi, în rândurile de mai jos.

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Turneul final din Mexic, SUA și Canada a debutat joi cu Mexic - Africa de Sud, iar vicecampioana mondială va disputa prima partidă marțea viitoare, de la ora 22:00, contra selecționatei din Senegal.

Franța a venit cu peste 1.000 de tricouri la CM 2026

Un transport de șase tone cu echipament a fost trimis de personalul echipei naționale a Franței la Boston, SUA, înainte de sosirea jucătorilor.

Acesta a inclus peste 1.000 de tricouri, sute de pantaloni scurți și șosete, pentru pregătirea celor opt posibile meciuri ale turneului.

Publicația franceză L'Equipe a postat un clip pe rețelele de socializare, în care este explicat motivul pentru care formația lui Didier Deschamps va beneficia de un număr enorm de echipamente:

Il faut être prêt pour toutes les éventualités ! Voici le nombre de maillots qu’ont dû emporter les intendants de l’équipe de France pour la Coupe du monde. pic.twitter.com/NvJ9rLfXAO — L'Équipe (@lequipe) June 12, 2026

Concret, la fiecare meci, un jucător are la dispoziție 3 tricouri personalizate. Acestea sunt unicat, brodate cu meciul și data, iar respectivul jucător le poate păstra după partidă. Fiecare fotbalist are și două șorturi pe meci.

Având în vedere că Franța își cunoaște deja adversarele din grupă, tricourile au fost deja imprimate și aranjate, iar FIFA le-a aprobat.

În total, au fost pregătite 234 de tricouri doar pentru grupe. În faza eliminatorie nu se știe în ce culori va evolua campioana din 2018, acest lucru depinzând de adversar.

„Cocoșii galici” vor juca fie în echipamentul albastru clasic sau în cel verde deschis, așa că au pregătit un număr imens de tricouri cu ambele culori, în eventualitatea în care vor juca turneul până la ultimul meci.

La cât se ridică totalul? 780 de echipamente doar pentru faza eliminatorie, la care se adaugă cele 234 din faza grupelor, adică peste 1000 de bucăți.

Franța face parte dintr-o grupă foarte echilibrată la CM 2026

Vicecampioana din 2022 face parte dintr-o grupă cu Senegal, Norvegia și Irak. Toate meciurile se vor juca în SUA.

La ultima ediție, elevii lui Deschamps au pierdut în fața Argentinei în finală, scor 3-3, respectiv 4-2 la loviturile de departajare, în timp ce în 2018 au cucerit titlul mondial după 4-2 cu Croația.

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