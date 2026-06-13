James Harden, arestat Starul din NBA a fost reținut în timp ce se afla în oraș cu prietenii » Ce au decis anchetatorii

James Harden (36 de ani), vedeta celor de la Cleveland Cavaliers, a fost arestat de autoritățile din Huston pentru port ilegal de arme.

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Sportivul din NBA a fost reținut de polițiști sâmbătă dimineață, la ora 03:41.

James Harden, arestat pentru port ilegal de arme

Departamentul de Poliție din Huston l-a reținut pe Harden sâmbătă dimineața, în timp ce se afla alături de mai mulți prieteni la un restaurant din oraș.

Potrivit nypost.com, baschetbalistul este acuzat de port ilegal de arme. Acesta ar fi deținut ilegal un pistol în mașină, care era ținut la vedere și, mai mult, nu era purtat într-un toc special.

Harden a fost ulterior eliberat pe cauțiune, dar urmează să se întoarcă în fața instanței pe 22 iunie, pentru a fi pus sub acuzare.

De-a lungul carierei sale, James Harden a jucat la echipe precum Oklahoma City Thunder, Huston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers și LA Clippers.

În sezonul 2011/2012, acesta s-a clasat pe locul al șaselea în clasamentul celor mai buni jucători din NBA.

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