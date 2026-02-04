Chipciu refuză să calculeze Căpitanul „șepcilor roșii” simte presiunea luptei pentru play-off: „Nici nu ştii ce rezultat să aştepţi”

U Cluj - FC Argeș 3-1. Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul „șepcilor roșii”, a declarat că preferă să evite calculele legate de clasament, chiar dacă formația sa are șanse importante de calificare în play-off.

U Cluj traversează o perioadă bună sub conducerea tehnicianului italian Cristiano Bergodi (61 de ani) și ocupă poziția a patra în Superliga, cu 42 de puncte acumulate după 25 de partide.

U Cluj - FC Argeș 3-1 . Chipciu nu vrea să calculeze: „Nici nu ştii ce rezultat să aştepţi”

„Nici nu ştii ce rezultat să aştepţi din altă parte, faci un milion de calcule. Cel mai bine e să te concentrezi pe ce ai de făcut şi să faci cât mai multe puncte.

Dacă m-aş gândi la cum am debutat anul ăsta, aveam speranţe de play-off, dar faptul că celelalte echipe făceau atât de multe puncte...

Apoi, când au căzut FCSB şi CFR, mă aşteptam la o luptă şi mai grea. Dar a venit seria asta şi sperăm în continuare. Şi ele joacă între ele. Sperăm să se încurce şi să avem de câştigat la final.

Nu ştiu dacă acum 45 de puncte sunt de ajuns. Cu toate contracandidatele avem avantaj, cu UTA, cu FC Argeş acum. Te gândeşti, faci combinaţii, aştepţi”, a declarat Alexandru Chipciu, conform orangesport.ro.

Cred că şi calculele astea sunt făcute în ideea în care toate rezultatele ar fi perfecte, deci şansele ar fi cam mici aşa, la prima vedere. Nu am făcut calcule până acum deloc. Mă interesează să fim o echipă grea de jucat şi să adunăm puncte. Dacă vom aduna puncte, o să ne gândim şi la asta. Alexandru Chipciu

Meciul cu FC Argeș a început excelent pentru echipa pregătită de Bergodi. Issouf Macalou a deschis scorul în minutul 12.

Jug Stanojev a înscris pentru 2-0 în minutul 64, dar, la doar două minute distanță, Roberto Sierra a redus din diferență. În cele din urmă, Macalou a reușit „dubla” în minutul 84, stabilind scorul final.

32:21 este golaverajul echipei lui Bergodi. Jovo Lukic este cel mai eficient marcator, cu 11 goluri înscrie, urmat de Dan Nistor (4 goluri) și Issouf Macalou (3 goluri)

Ce urmează pentru U Cluj în Superliga:

7 februarie : CFR - U Cluj

: CFR - U Cluj 14 februarie : U Cluj - Csikszereda

: U Cluj - Csikszereda 21 februarie : Botoșani - U Cluj

: Botoșani - U Cluj 28 februarie : U Cluj - Oțelul

: U Cluj - Oțelul 7 februarie: FCSB - U Cluj

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 25 48 2 U Craiova 24 46 3 Dinamo 24 45 4 U Cluj 25 42 5 FC Argeș 25 40 6 FC Botoșani 24 39 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 24 37 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 25 24 13 Unirea Slobozia 25 21 14 Csikszereda 24 19 15 Hermannstadt 25 17 16 Metaloglobus 24 11

