Chipciu refuză să calculeze Căpitanul „șepcilor roșii” simte presiunea luptei pentru play-off: „Nici nu ştii ce rezultat să aştepţi”

Alexandru Chipciu. Foto: Sportpictures
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 10:44
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 10:44
  • U Cluj - FC Argeș 3-1. Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul „șepcilor roșii”, a declarat că preferă să evite calculele legate de clasament, chiar dacă formația sa are șanse importante de calificare în play-off.

U Cluj traversează o perioadă bună sub conducerea tehnicianului italian Cristiano Bergodi (61 de ani) și ocupă poziția a patra în Superliga, cu 42 de puncte acumulate după 25 de partide.

U Cluj - FC Argeș 3-1. Chipciu nu vrea să calculeze: „Nici nu ştii ce rezultat să aştepţi”

„Nici nu ştii ce rezultat să aştepţi din altă parte, faci un milion de calcule. Cel mai bine e să te concentrezi pe ce ai de făcut şi să faci cât mai multe puncte.

Dacă m-aş gândi la cum am debutat anul ăsta, aveam speranţe de play-off, dar faptul că celelalte echipe făceau atât de multe puncte...

Apoi, când au căzut FCSB şi CFR, mă aşteptam la o luptă şi mai grea. Dar a venit seria asta şi sperăm în continuare. Şi ele joacă între ele. Sperăm să se încurce şi să avem de câştigat la final.

Nu ştiu dacă acum 45 de puncte sunt de ajuns. Cu toate contracandidatele avem avantaj, cu UTA, cu FC Argeş acum. Te gândeşti, faci combinaţii, aştepţi”, a declarat Alexandru Chipciu, conform orangesport.ro.

Cred că şi calculele astea sunt făcute în ideea în care toate rezultatele ar fi perfecte, deci şansele ar fi cam mici aşa, la prima vedere. Nu am făcut calcule până acum deloc. Mă interesează să fim o echipă grea de jucat şi să adunăm puncte. Dacă vom aduna puncte, o să ne gândim şi la asta. Alexandru Chipciu

Meciul cu FC Argeș a început excelent pentru echipa pregătită de Bergodi. Issouf Macalou a deschis scorul în minutul 12.

Jug Stanojev a înscris pentru 2-0 în minutul 64, dar, la doar două minute distanță, Roberto Sierra a redus din diferență. În cele din urmă, Macalou a reușit „dubla” în minutul 84, stabilind scorul final.

32:21
este golaverajul echipei lui Bergodi. Jovo Lukic este cel mai eficient marcator, cu 11 goluri înscrie, urmat de Dan Nistor (4 goluri) și Issouf Macalou (3 goluri)

Ce urmează pentru U Cluj în Superliga:

  • 7 februarie: CFR - U Cluj
  • 14 februarie: U Cluj - Csikszereda
  • 21 februarie: Botoșani - U Cluj
  • 28 februarie: U Cluj - Oțelul
  • 7 februarie: FCSB - U Cluj

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2548
2U Craiova2446
3Dinamo2445
4U Cluj2542
5FC Argeș2540
6FC Botoșani2439
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2437
9CFR Cluj2435
10Farul2434
11FCSB2434
12Petrolul2524
13Unirea Slobozia2521
14Csikszereda2419
15Hermannstadt2517
16Metaloglobus2411

liga 1 u cluj fc arges alexandru chipciu
