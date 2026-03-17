„Nu pot rămâne tăcut”  Neymar, supărat pentru că nu a fost convocat de Ancelotti la națională » Cum a explicat selecționerul Braziliei decizia

Neymar (34 de ani), atacantul lui Santos, nu a fost convocat de Carlo Ancelotti (66 de ani) pentru amicalele pe care Brazilia le va disputa cu Franța și Croația.

Totuși, fostul jucător de la Barcelona și PSG ar putea fi convocat pentru Cupa Mondială.

Neymar a jucat ultima dată pentru naționala Braziliei pe 18 octombrie 2023, în meciul pierdut cu Uruguay, scor 0-2, din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

Neymar, supărat pentru că nu a fost convocat: „Nu pot rămâne tăcut”

Brazilia urmează să joace două amicale, cu Franța pe 26 martie și Croația pe 1 aprilie, iar selecționerul Carlo Ancelotti a anunțat lista jucătorilor convocați, Neymar nefiind printre aceștia.

Decizia lui Ancelotti de a nu-l chema la națională l-a nemulțumit pe Neymar, care a comentat:

„O să vorbesc acum, pentru că nu pot rămâne tăcut. Evident, sunt supărat și trist pentru că nu am fost convocat, dar concentrarea rămâne aceeași: zi după zi, antrenament după antrenament, meci după meci.

Desigur, îmi doresc să revin la echipa națională, să joc la Cupa Mondială, dar asta nu depinde de mine.

Decizia aparține staff-ului tehnic și, bineînțeles, indiferent dacă voi fi acolo sau nu, voi susține întotdeauna echipa națională”, a spus jucătorul lui Santos MadHouseTV, citat de marca.com.

128 de selecții și 79 de goluri a reușit Neymar pentru naționala Braziliei

În acest sezon, Neymar a jucat în 4 meciuri pentru Santos în toate competițiile. Acesta a înscris două goluri și a oferit tot atâtea pase decisive.

Carlo Ancelotti, despre Neymar: „Nu este 100% apt”

Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a explicat de ce nu l-a convocat pe Neymar pentru meciurile amicale cu Franța și Croația.

„Aveam de gând să merg la Mirassol pentru a vedea meciul împotriva lui Santos (n.r. - scor 2-2, pe 11 martie) și, de asemenea, pentru a-mi arăta respectul față de jucătorii ambelor echipe.

Orașul Mirassol, care este foarte frumos, ne-a primit foarte bine. Neymar nu a jucat și trebuie să respectăm asta. Nu am nimic mai mult de spus. Îmi place să merg personal la stadioane ori de câte ori pot.

Neymar ar putea juca la Cupa Mondială. De ce nu l-am convocat acum? Pentru că nu este 100% apt și, în acest moment, avem nevoie de jucători care să fie în formă maximă.

Lista finală (n.r. - pentru Cupa Mondială) va fi cu totul altceva. El trebuie să continue să muncească și să acumuleze minute de joc pentru a ajunge la o condiție fizică optimă”, a spus antrenorul italian.

Carlo Ancelotti a continuat să vorbească despre lista jucătorilor convocați la națională pentru aceste două amicale.

„Explicația listei este că depinde foarte mult de jucători, evident. Este o convocare alcătuită din jucători care se află la 100% din punct de vedere fizic, având în vedere că ne lipsesc nume importante precum Militao, Bruno Guimaraes, Estevao, Rodrygo, cărora le doresc o recuperare rapidă.

Dar aceasta este o listă cu cei care sunt în formă fizică bună, pentru că jucăm două meciuri foarte importante, intense, cu o pauză foarte scurtă între ele.

Ținând cont de poziția unor jucători pe care nu îi cunosc, precum Ibáñez, Bremer, Rayan, Danilo, Gabriel Sara, este o ultimă ocazie să mă întâlnesc cu ei și să alcătuiesc o listă finală cât mai clară posibil”.

Ne pregătim bine pentru acest Campionat Mondial. Vrem să ajungem acolo în cea mai bună formă posibilă, atât din punct de vedere tehnic, cât și fizic și mental. Sunt jucători care merită să fie aici pentru că au evoluții bune în ligile lor, cum este cazul lui Endrick, Rayan și Danilo Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, conform ESPN

Brazilia se află în grupa C la Campionatul Mondial (11 iunie - 19 iulie), alături de Scoția, Haiti și Maroc.

Lista jucătorilor Braziliei convocați pentru amicalele cu Franța și Croația

Portari: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe)

Fundași: Alex Sandro (Juventus), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Mijlocași: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Nottingham Forest), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Norwich City)

Atacanți: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr. (Real Madrid), Joao Pedro (Chelsea).

O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport