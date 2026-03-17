„Dinții sunt «praștie»” Antrenorul bătut de fani după meci  a refăcut,  pentru GOLAZO.ro, filmul oribilului incident

Răzvan Șoit, antrenorul echipei de juniori Crișul Aleșd, a fost bătut la finalul meciului cu Viitorul Beiuș.

Acesta spune că mai mulți indivizi l-au pus la pământ și l-au lovit cu picioarele în față și în coaste.

Tehnicianul declară, pentru GOLAZO.ro, că îi va acționa în judecată pe agresori. Toate detaliile, povestite de victimă, în rândurile de mai jos.

Incidentul a avut loc duminică, la meciul juniorilor U15 de la Viitorul Beiuș și Crișul Aleșd.

Partida s-a desfășurat în comuna Roșia, iar finalul a fost unul traumatizant. La scorul de 2-0 pentru Crișul, în minutul 70, unii dintre spectatori au început să-i agreseze verbal pe puștii echipei oaspete.

Răzvan Șoit: „ M-au lovit în coaste”

Răzvan Șoit, antrenorul echipei Crișul Aleșd, a povestit, pentru GOLAZO.ro, că a fost bătut de fanii echipei adverse, despre care spune că ar fi părinți ai copiilor de la Viitorul Beiuș.

Tehnicianul s-a ales cu răni serioase, doi dinți rupți, tăietură pe frunte, având nevoie să meargă la spital pentru a primi îngrijiri. Despre incident a scris și ebihoreanul.ro.

Bună ziua, domnule Șoit. Cum vă mai simțiți?

Bună ziua. Păi, nu cum mi-aș dori. Mă dor coastele, ba chiar mai tare decât ieri. Cred că a fost adrenalina destul de mare și acum s-a mai dus. Am capul spart, doi dinți rupți. Dar o să trec și peste asta.

Ne puteți face un scurt film al evenimentelor?

Prin minutul 70, echipa mea a dat al doilea gol și atunci au început să ne înjure de părinți, de familie, de morți. Știți înjurăturile. Mama mea a fost aproape de moarte anul trecut. Copilul de 13 ani care a dat ambele goluri a trecut printr-o dramă, tatăl a murit recent.



Mai e un copil în echipă a cărui mama s-a vindecat de cancer, dar știți cum e și cu cancerul ăsta... Așa că m-am gândit la toate astea și le-am spus celor din tribune să înjure cât vor, dar nu de familie. Și m-au amenințat cei din tribună că o să văd eu când ies de pe teren.

Cum a degenerat totul în această oribilă poveste?

La final, le-am spus că trebuie să se gândească și la copiii aceștia, care poate nu mai au unul dintre părinți sau altul e grav bolnav, și că ar fi corect să-și ceară scuze pentru înjurături.



Acela a fost momentul care i-a aprins și mai tare. Au venit spre mine, iar un coleg de-ai mei, chiar tatăl unui băiat de la mine, polițist, dar acolo era în timpul liber, s-a interpus. Numai că l-au tras alții într-o parte.

Alți părinți ai copiilor de la Viitorul Beiuș?

Da. Pe mine m-au tras de bluza de trening, iar cum aceasta era descheiată, când m-am dat în spate mi-a venit peste cap. Doi inși, mi-au spus martorii, au sărit pe mine și m-au dărâmat. Nici nu am 20 de kilograme ca să mă dea jos ușor doar un om. Când am căzut, m-au lovit cu picioarele peste tot. Așa mi-au spart doi dinți și cred că am probleme la coaste. Eu doar încercam să mă apăr și să-mi trag bluza de peste cap ca să mă ridic.

Răzvan Șoit: „«Pace, pace», dar m-au lovit capul”

Nu a intervenit nimeni?

În timp ce eu eram la pământ, copiii urlau, „domn’ profesor, domn’ profesor!”, și au dat cu apă pe agresori. I-au stropit. Ce să facă și copiii? Au asistat la scene incredibile. Agresorii au susținut că, de fapt, voiau să intervină între noi, dar e o minciună. Nu-l pui la pământ pe unul dacă vrei să oprești o bătaie. Eu am plecat cu SMURD-ul de acolo, iar copiii au venit după mine, la spitalul din Beiuș, cu microbuzul. Acolo am fost de doctorul Ianceu.

Tăietura de la frunte cum v-au făcut-o?

După ce m-am ridicat, m-am spălat, doamna asistentă mi-a dat ceva cu care să mă șterg, a venit unul dintre agresori și mi-a întins mâna spunând: „pace, pace”. Iar eu i-am răspuns: „pace cu unii care mi-au spart dinții?”.



Atunci, din spate, o persoană m-a prins în brațe, eu având mâinile pe lângă corp, iar cel din față mi-a dat cu capul în frunte. Noroc că am avut reflexul de a pune bărbia în piept, pentru că altfel mă lovea în nas. Sau în arcadă.

Poliția a făcut ceva? Ați menționat de acel polițist aflat în timpul liber.

Când au venit SMURD-ul și Poliția nu mai era nimeni pe acolo. A sunat colegul meu la Poliție. Mai erau doar antrenorul lor și doamna asistentă. Și nimeni nu mai știa cum îl cheamă pe agresor. Și spuneau că nici nu e din comună. Până la urmă, a spus antrenorul celor din Beiuș despre cine era vorba. Bine, oricum toată lumea știa. Am dat declarații la Poliție, au venit cu mine la spital unde m-au filmat cu body-camul. O să merg și eu cu avocatul. Deocamdată, nu au reținut pe nimeni.

Dar există o anchetă în acest sens.

Da, așa cred și eu. Cum e zona mică la noi, am auzit că un polițist l-ar fi sunat pe agresor și l-a întrebat ce s-a întâmplat duminică. Și ăla i-ar fi răspuns că nu știe, că a plecat mai devreme de la meci.

Răzvan Șoit: „Dinții sunt «praștie»”

Ce veți face mai departe? Îi dați în judecată pe agresori?

O să acționez pe plan legal, da. O să mă întâlnesc cu doamna avocată, am vorbit cu dânsa și o să vedem exact care vor fi procedurile de urmat. Nu vreau să las așa lucrurile, pentru că se mai poate întâmpla și altora. Gândiți-vă că am dinții rupți.



Când am fost la dentist pentru scrisoarea medicală pentru IML (n.r. Institutul de Medicină Legală), mi-a zis că dinții sunt „praștie”. Eu am crezut că e gingie acolo, că sunt rupți așa, cumva, în diagonală. Dar e nervul afară. Eu când trăgeam aer în gură simțeam ceva. Nu pot să beau apă, să iau așa cu paharul, normal, ci cu paiul.

Asta de la loviturile cu piciorul, când erați la pământ?

Da, nu știu ce aveau în picioare. Bocanci, ceva...

Sunt dese astfel de agresiuni, poate nu fizice, dar verbale în fotbalul pe care-l cunoașteți dvs., ca antrenor la Crișul Aleșd?

Nu neapărat. Poate și la noi mai sunt unii spectatori care mai scapă câte o înjurătură, dar când se termină meciurile toată lumea e liniștită și își vede de treabă. Nu cred că există un teren să nu se înjure, pentru că se mai găsesc părinți nebuni. Dar să bați pe cineva pentru un meci de fotbal... După 14 ani de profesie, vă spun că niciodată nu am văzut așa ceva. Să sari pe unul ca să-l bați după ce tot tu ai înjurat niște copii tot meciul.

Răzvan Șoiț, după ce a fost bătut. Foto: ebihoreanul.ro

Întreaga agresiune s-a produs sub privirile copiilor, iar cazul va fi analizat și de Comisia de Disciplină a AJF Bihor, azi, de la ora 15.00.

Poliția a întocmit un dosar penal

Răzvan Șoit s-a prezentat, luni, la Serviciul Județean de Medicină Legală Bihor pentru a fi consultat și pentru a-și scoate certificat medico-legal.

Acest document va fi depus la dosarul penal care a fost început de Secția nr. 2 de Poliție Rurală Beiuș.

Poliția a emis și un comunicatul cu privire la incidentul de sâmbătă:

„La data de 14 martie, polițiștii Secției nr.2 de Poliție Rurală Beiuș au fost sesizați, în urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor prin S.N.U.A.U. 112 că, în incinta stadionului de fotbal din localitatea Roșia, județul Bihor, a avut loc o altercație, în care au fost implicate două persoane.

La fața locului, polițiștii au constatat că, în urma unui conflict spontan, cauzat de neînțelegeri cu privire la meciul de fotbal care se desfășura pe stadion, un bărbat, de 46 de ani, din municipiul Beiuș, județul Bihor, i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu pumnii și cu picioarele, în zona corpului și a capului, unui alt bărbat, de 35 de ani, din localitatea Aleșd, județul Bihor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, iar polițiștii Secției nr. 2 de Poliție Rurală Beiuș continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a fost comisă fapta”, este comunicatul emis de Poliție.

Reacția clubului Viitorul Beiuș

Alin Popa, președinte și antrenor al clubului Viitorul Beiuș, a reacționat după ce Răzvan Șoiț a fost bătut de fanii aflați în tribune.

„Referitor la incidentul petrecut la meciul de U15 dintre ACS Viitorul Beiuș și CS Crișul Aleșd, văzând impactul creat, clubul nostru adoptă următoarea poziție:

Violența nu are ce căuta pe terenul de sport și nici în afara acestuia. Educația copiilor trebuie să vină atât din familie, cât și de la cluburi, prin intermediul profesorilor antrenori, iar la acest capitol regretăm faptul că în loc să sărbătorească victoria meritată, antrenorul echipei adverse a provocat prin vorbe și gesturi incidentul petrecut după încheierea jocului.

În fotbal, dar și în viață trebuie să fim corecți unii față de alții și trebuie să ne recunoaștem greșelile. Tocmai din acest motiv, înainte de a trage concluzii, trebuie făcută o analiza corectă și detaliată a tuturor factorilor care au dus la altercația de la finalul jocului.

Obiectivul clubului nostru este acela de a atrage copii spre fotbal, nu de a încuraja violența, însă deseori nu ajunge doar implicarea noastră, având nevoie de un comportament responsabil și din partea adversarilor noștri!”, a spus Alin Popa, conform sursei citate.

