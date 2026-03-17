Soto Grado, varianta Matrix FOTO. „Centralul” spaniol, plin de cabluri și dispozitive la Rayo Vallecano-Levante. Inovația La Liga, explicată +4 foto
alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 14:21
alt-text Actualizat: 17.03.2026, ora 14:26
  • Rayo Vallecano - Levante 1-1. Arbitrul Cesar Soto Grado (45 de ani) a fost în centrul atenției în minutul 10 al partidei, datorită numeroaselor echipamente tehnice pe care le purta.

Rayo Vallecano și Levante s-au întâlnit luni, în cadrul etapei 28 din La Liga, partidă pe care Andrei Rațiu a început-o din postura de rezervă.

FOTO. Cesar Soto Grado, plin de cabluri și dispozitive în meciul Rayo - Levante 1-1

În minutul 10, jocul a fost întrerupt din cauza unor probleme tehnice.

„Centralul” a mers la marginea terenului pentru a remedia o eroare la unul dintre dispozitivele pe care le purta pentru comunicarea cu cei din cabina VAR.

Camerele TV au surprins momentul când arbitrul și-a ridicat tricoul, atunci când s-a putut observa dispozitivul pe care îl purta, în care erau conectate toate cablurile de la nivelul capului său.

Astfel, din cauza numeroaselor echipamente tehnice pe care le avea asupra lui în meciul de luni, Soto Grado „părea mai mult un «cyborg» decât un om”, conform marca.com.

Pe lângă căștile obișnuite pe care le avea pentru a putea comunica cu întreaga sa echipă, Soto Grado a purtat și noua „RefCam”, o microcameră pe care arbitrii o poartă în timpul partidelor. Scopul ei este să aducă publicul mai aproape de joc și să ofere transparență asupra deciziilor arbitrilor.

Cesar Soto Grado, în meciul Rayo Vallecano - Levante. Foto: captură YouTube/La Liga
Cesar Soto Grado, în meciul Rayo Vallecano - Levante. Foto: X Cesar Soto Grado, în meciul Rayo Vallecano - Levante. Foto: captură YouTube/La Liga Cesar Soto Grado, în meciul Rayo Vallecano - Levante. Foto: X Cesar Soto Grado, în meciul Rayo Vallecano - Levante. Foto: Getty Images
RefCam redă imagini din unghiul în care „centralul” vede acțiunile, imaginile pot fi difuzate la TV sau folosite ulterior pentru analiză și pentru instruirea arbitrilor

Acțiune controversată la golul egalizator

Levante a deschis scorul în minutul 41, grație reușitei atacantului Carlos Espi, care a înscris cu o lovitură de cap trimisă perfect la colțul lung.

Rayo Vallecano a căutat egalarea, dar prima repriză s-a încheiat cu scorul de 1-0 pentru oaspeți.

În minutul 65 și-a făcut apariția pe teren și Andrei Rațiu, care a intrat în locul lui Alemao. Fundașul român nu a avut o evoluție strălucită și nu a reușit să aibă vreo contribuție importantă pentru echipa lui.

Rayo nu s-a dat bătută și a forțat egalarea până pe final, reușind să înscrie în minutul 90+4, prin Pathe Ciss.

Golul marcat de mijlocașul senegalez a fost contestat de cei de la Levante, susținând că Ciss a comis un henț în momentul când a preluat mingea.

Cu toate acestea, arbitrul Soto Grado a validat golul, iar cei aflați în camera VAR nu au intervenit pentru a verifica faza respectivă.

