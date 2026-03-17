Radu Drăgușin va fi în lotul lui Mircea Lucescu pentru semifinala play-off-ului de la Istanbul. Însă jocul său nu oferă încredere totală.

Stoperul încă e în căutarea formei după 11 luni de pauză, suferind în meciurile jucate la Tottenham. Multe minusuri și un plus.

Refacerea cuplului Drăgușin - Burcă ar putea provoca probleme împotriva Turciei.

Doi ani la rând, 2023 și 2024, Radu Drăgușin a fost titular la echipa națională.

Mai ales cu Edi Iordănescu selecționer, dar și cu Mircea Lucescu, din august 2024. A avut multe evoluții bune și foarte bune în acea perioadă, inclusiv la Euro.

Drăgușin, certat de Lucescu la ultima partidă printre „tricolori”

Totuși, ultimul său meci nu s-a încheiat într-o notă pozitivă, pe 18 noiembrie 2024. La 4-1 cu Cipru, în Liga Națiunilor C, a fost înlocuit în minutul 68, după ce adversarii marcaseră pentru 2-1.

Și, odată schimbat, Lucescu l-a certat la marginea terenului, reproșându-i poziționarea la atacurile ciprioților.

De atunci, nu a mai jucat printre „tricolori”. Accidentarea gravă de la genunchi, ruptura ligamentului încrucișat anterior, l-a ținut 11 luni departe de teren.

27 de selecții are Radu Drăgușin la națională, marcând un gol

Drăgușin: confuzie și erori sub presiune la Tottenham

A revenit la Tottenham pe 28 decembrie, ulterior cu șapte partide, cinci de 90 de minute. Și duminică, la 1-1 cu Liverpool, în Premier League.

Selecționerul îl va convoca pentru semifinala barajului contra Turciei, pe 26 martie, la Istanbul. Va fi titular? La ce se poate aștepta Lucescu?

Drăgușin, depășit de Wirtz la 1-1 cu Liverpool Foto: Imago

Momentan, Drăgușin e departe de nivelul din 2023 și 2024. Caută încă forma maximă, dar suferă, s-a chinuit la fiecare apariție la londonezi în Premier League 2026.

Și în weekend, pe Anfield, a avut clipe de dezorientare, confuzie, uneori panică, greșind multe pase sub presiune.

Cel mai rău s-a văzut la faza cu Salah în spate, când a greșit și aproape i-a făcut cadou o pasă de gol. Salvat de devierea lui Vicario la șutul egipteanului.

514 minute a jucat Drăgușin în acest sezon la Tottenham

Faza în care Drăgușin s-a remarcat și ce au observat englezii

Postul ales de antrenorul Igor Tudor, stoper stânga într-o apărare în trei, l-a pus și mai mult în dificultate, pentru că are dificultăți mari pe piciorul stâng, clar inferior celui drept.

Ziariștii englezi l-au considerat aproape toți cel mai slab la Tottenham. Însă a existat și o acțiune în care a dovedit că are valoare. În minutul 90+5, a blocat inspirat șutul lui Ekitike. El a evitat înfrângerea lui Spurs.

Site-ul Football London, apropiat de White Hart Lane, a subliniat că „Drăgușin e un războinic și încrederea sa a crescut odată ce meciul se derula, după numeroase atingeri și pase greșite”.

Românul trebuie să-și redescopere precizia după ce a lipsit atât de mult din cauza accidentării la ligamentele încrucișate, însă dă totul pe teren. El a salvat un punct Football London, site englez

Se întoarce pe bancă la Tottenham. Dar nu se accidentează

În ultima lună, a profitat de absențele continue ale celorlalți stoperi de la Tottenham, din cauza accidentărilor și suspendărilor.

Până la confruntarea de la Istanbul se așteaptă să se întoarcă pe bancă. Van de Ven, suspendat împotriva lui Liverpool, are drept de joc și în Champions League, miercuri, cu Atletico, și duminică, în Premier, cu Nottingham.

Drăgușin, sâmbătă, pe Anfield Foto: Imago

La fel, Romero revine după traumatismul cranian suferit la Madrid, săptămâna trecută, în Ligă.

În mod normal. Tudor va începe cu „tridentul” defensiv Danso - Romero - Van de Ven. Radu, prima rezervă.

Avantajul pentru Lucescu. E sigur că jucătorul său nu se accidentează.

De ce poate fi problematic cuplul Drăgușin - Burcă

Pentru duelul cu Turcia, alt motiv de îngrijorare. Dacă Drăgușin joacă stoper dreapta, acolo unde se simte cel mai bine, va fi un plus pentru el.

Dar, în acest moment, când fundașul central nu e în formă maximă și se luptă să o atingă, ar avea nevoie lângă el nu doar de un jucător cu experiență, ci și unul cu multe meciuri jucate în ultimul timp.

Drăgușin - Burcă, excelent ax al apărării la Euro Foto: Imago

Dacă se reface cuplul Drăgușin - Burcă, devenit de neînlocuit în 2023-2024, Burcă are experiență, la aproape 33 de ani. Numai că a evoluat foarte puțin.

A avut o pauză lungă după 22 noiembrie, când s-a terminat sezonul precedent în China. A evoluat doar de două ori în 2026 la Yunnan Yukun, pe 7 și 15 martie. Și va mai juca o dată, sâmbătă.

