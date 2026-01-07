„Ce amenzi mari?!” Chipciu a plătit mii de euro în perioada petrecută la Anderlecht: „Nu mă uitam pe ce scria acolo” +34 foto
Alex Chipciu (foto: Sportpictures)
„Ce amenzi mari?!” Chipciu a plătit mii de euro în perioada petrecută la Anderlecht: „Nu mă uitam pe ce scria acolo”

Publicat: 07.01.2026, ora 10:21
  • Alexandru Chipciu (36 de ani), fundașul celor de la U Cluj, a rememorat o întâmplare din perioada în care evolua în Belgia, la Anderlecht.

Fotbalistul a ajuns la Anderlecht în sezonul 2016-2017, prima sa experiență în străinătate, și a mărturisit că nu cunoștea regulile stricte de circulație din Belgia.

Chipciu a plătit mii de euro pe amenzi în perioada petrecută la Anderlecht: „Nu mă uitam pe ce scria acolo”

„Nu știu dacă am mai povestit vreodată. Când mergeam pe autostradă, mergeam mereu cu viteză. Adică 150, 155 (n.r. - Km/h), nu țineam cont de 130, 120.

Am fost o dată cu un fizioterapeut la un spital. Și el mergea numai cu 120. Și instinctul meu de român, că noi mergem cu 700 km la oră în România, ceea ce e greșit, bineînțeles, a fost să-i zic: «Mai calcă și tu puțin mașina asta».

Și el avea tot felul de aparate pe acolo. Și mi-a zis: «Băi, ești nebun? Avem un miliard de camere, amenzi mari». Și zic eu: «Ce amenzi mari? Eu nu am plătit nicio amendă!». Eram de un an și ceva. «Cum nu ai plătit nicio amendă? Că îți vine imediat!»”, a povestit Chipciu, în emisiunea microBEAST în Superligă.

Alexandru Chipciu în duel cu Franck Ribery. FOTO: Imago Alexandru Chipciu în duel cu Franck Ribery. FOTO: Imago
Alexandru Chipciu în duel cu Franck Ribery. FOTO: Imago

Convins că nu a primit nicio sancțiune, Chipciu a fost surprins să descopere realitatea abia mai târziu.

„Mergând acasă, în timp, m-a întrebat soția dacă mă uit, că acolo, la Anderlecht, primeam un plic cu o foaie. Și acolo aveai toate primele, salariile, taxele de la stat, ce scădea. În fine, toate calculele astea. Și eu nu mă uitam niciodată pe ce scria pe acolo.

Și am văzut acolo amendă, rulaj, vreo 500 de euro. În fine, și m-am dus acasă, că aveam toate plicurile. Și am început să mă uit: 500, 600, 700, 800. Am făcut calcul și, recent, cred că vorbeam cu soția: vreo 7.000 și ceva de euro am plătit într-un an și jumătate”, a povestit Chipciu.

69 de meciuri
a adunat Chipciu la Anderlecht, formație pentru care a înscris șase goluri și a oferit 14 pase decisive

La clubul belgian, fotbalistul avea un salariu anual de 700.000 de euro, potrivit digisport.ro.

În sezonul 2018-2019, Chipciu a fost împrumutat la Sparta Praga, iar în stagiunea 2019-2020 a părăsit definitiv Belgia și s-a întors în Superliga, unde a semnat cu CFR Cluj.

Ulterior, în sezonul 2022-2023, a ajuns la U Cluj, unde a adunat până acum 139 de meciuri, 8 goluri și 8 pase decisive.

În acest sezon, U Cluj ocupă locul 7 în Superliga, cu 33 de puncte acumulate în urma celor 21 de meciuri disputate.

U Cluj - FCSB 0-2

Galerie foto (34 imagini)

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan
+34 Foto
labels.photo-gallery

