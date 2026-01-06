Oțelul insistă pentru Caragea  Promisiunea făcută de gălățeni pentru  a-l antama pe fotbalistul lui Dinamo

Oțelul Galați insistă pentru împrumutul lui Adrian Caragea (20 de ani), extrema stângă a celor de la Dinamo, până la finalul sezonului.

Caragea este foarte aproape să o părăsească pe Dinamo în această perioadă de mercato.

Oțelul și-l dorește cu orice preț pe Caragea

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Oțelul Galați dorește cu orice preț să-l împrumute pe tânărul fotbalist al „câinilor”, până la finalul stagiunii.

Ba chiar mai mult, formația de la malul Dunării i-ar fi garantat lui Caragea şansa de a prinde mai multe meciuri oficiale.

Acest lucru se explică prin faptul că extrema stângă a roș-albilor rămâne eligibil pentru regula U21, fiind născut pe 7 septembrie 2005.

13 meciuri a bifat Caragea pentru Dinamo în acest sezon, dintre care doar 5 ca titular: a marcat două goluri

Crescut la Academia lui Gheorghe Hagi, extrema stângă a fost transferat de Sassuolo, în toamna lui 2021.

După trei ani petrecuți în Italia, unde a devenit campion alături de echipa de tineret a echipei „neroverde”, Caragea a semnat cu Dinamo din postura de jucător liber de contract.

300.000 de euro este cota lui Adrian Caragea, potrivit tranfermark.ro.

Oțelul l-a vândut pe Paulinho la Wieczysta Cracovia

Oțelul Galați l-a vândut pe Paulinho (26 de ani) la Wieczysta Cracovia, formație din liga a doua din Polonia.

Atacantul portughez părăsește echipa antrenată de Laszlo Balint după doar 6 luni.

„Tranzacția dintre cele două cluburi este una de natură financiară, iar detaliile acordului rămân confidențiale, conform înțelegerii dintre SC Oțelul Galați și Wieczysta Kraków”, se arată în comunicatul grupării din Liga 1.

Formația gălățeană ar fi obținut 200.000 de euro în schimbul atacantului portughez, potrivit fanatik.ro.

650.000 de euro este cota de piață a lui Paulinho, conform Transfermarkt

Viborg, fosta echipă a atacantului înainte să vină în România, a păstrat câteva procente din mutarea acestuia în Polonia, conform contractului stabilit cu Oțelul în 2025.

Și fundașul Vadik Murria a fost vândut de echipa antrenată de Laszlo Balint, la Unionistas de Salamanca, formație care ocupă locul 15 în Liga 3 din Spania. Joao Paolo și Joao Lameira sunt alți fotbaliști curtați din tabăra gălățenilor.

Cifrele lui Paulinho:

Estrela Amadora: 44 de meciuri, 19 goluri, 3 pase decisive

Bandirma Spor: 36 de meciuri, 8 goluri, 2 pase decisive

Oțelul Galați: 22 de meciuri, 7 goluri, 2 pase decisive

Uniao Torreense: 15 meciuri, 2 goluri

Viborg: 13 meciuri, un gol

Portimonense: 8 meciuri

AD Fafe: 4 meciuri, un gol

