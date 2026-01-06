Scandal pe bani publici  Un club de fotbal a câștigat procesul cu primăria pentru fonduri nerambursabile: „Cazuri clare de DNA”

Distribuirea banilor publici pentru sport provoacă tensiuni mari în România.

Președintele CS Vasas Femina acuză nereguli grave în alocarea fondurilor sportive și contestă modul în care Primăria Odorheiu Secuiesc a împărțit bugetul de circa 500.000 de euro.

Fondurile nerambursabile pentru 2025 alocate echipelor de seniori din Odorheiu Secuiesc au fost blocate după ce CS Vasas Femina FC a contestat în instanță modul în care Primăria a decis să împartă bugetul de 2.385.000 de lei, aproximativ 477.000 de euro.

Scandal pe bani publici în sport. Vasas Femina acuză Primăria Odorheiu Secuiesc

Judecătorii au dispus pe 19 decembrie reevaluarea cererii de finanțare a clubului Vasas Femina. Decizia poate fi atacată cu recurs.

Conflictul a izbucnit după ce evaluarea proiectelor a evidențiat discrepanțe semnificative între punctajele acordate și sumele alocate celor 26 de cluburi sportive care au aplicat.

Președintele CS Vasas Femina FC, Laszlo Bela, a declarat pentru GOLAZO.ro că problemele legate de finanțarea sportului nu sunt izolate, dar majoritatea cluburilor le acceptă ca pe o „pomană binevenită”.

„Probleme există peste tot, cred, însă majoritatea cluburilor le acceptă, tratând fondurile nerambursabile din bani publici ca pe o pomană binevenită.

Fără să am foarte multe dovezi, majoritatea acestor fonduri sunt împărțite politic, pe prieteni, cunoștințe, tot tacâmul.

Știm unde trăim, știm în ce țară trăim, știm cum funcționează lucrurile. Noi am vrut doar să semnalăm aceste nereguli”.

Finanțare peste limita legală a echipei de fotbal ASFC Odorheiu Secuiesc

Oficialul clubului Vasas Femina și-a exprimat nemulțumirea că echipa de senioare pe care o reprezintă a primit doar 70.000 de lei, aproximativ 14.000 de euro.

Proiectul câștigătoarei Cupei României 2019 a fost declarat eligibil și a primit un punctaj de 65. Vasas Femina susține însă că Primăria a aplicat criteriile discreționar, oferindu-i un punctaj mult mai redus decât altor solicitanți care îndeplineau aceleași condiții.

Potrivit instanței, CS Vasas Femina a sesizat în mod corect faptul că Primăria Odorheiu Secuiesc a alocat formației de fotbal ASFC Odorheiu Secuiesc suma totală de 935.000 de lei pentru proiectele de seniori și juniori, depășind astfel limita legală de o treime din bugetul total al programului de finanțare (795.000 de lei).

Laszlo Bela: „Cazuri clare de DNA. Sunt ilegalități vizibile cu ochiul liber”

În plus, administrația locală este acuzată și că nu a prezentat un algoritm clar care să explice cum se transformă punctele în sumele efective acordate fiecărui club.

„Sunt ilegalități clare, vizibile cu ochiul liber”, a afirmat președintele CS Vasas Femina FC, Laszlo Bela. „Din punctul meu de vedere, acestea sunt niște cazuri clare de DNA, dar nu dorim să declanșăm un scandal.

Este un oraș mic și nu vrem să facem rău nimănui, dar pur și simplu este inacceptabil ce se întâmplă.

Până la urmă, se poate trăi fără fotbal, dar oamenii aceștia conduc un oraș și dacă lucrurile se rezolvă astfel și pe celelalte paliere atunci este extrem de grav!”, a avertizat oficialul.

Laszlo Bela: „Nu se respectă punctajul. Un punct trebuie să valoreze la fel pentru toată lumea”

CS Vasas Femina contestă vehement disproporția dintre punctaje.

Din documentele analizate de instanță reiese că, pentru același punctaj de 65, cluburile au primit sume foarte diferite: 210.000 lei, 70.000 lei și 5.000 lei. Pentru 69 de puncte, un beneficiar a primit 175.000 lei, în timp ce altul a primit doar 25.000 lei.

„Noi am primit 100.000 de lei pentru junioare și 70.000 pentru senioare, ca să vedeți anomalia. Nu am semnat contractul nici pentru junioare”, a precizat președintele clubului de fotbal feminin din Odorheiu Secuiesc.

„Spre exemplu, echipa de fotbal de seniori a obţinut un punctaj de 95 și a primit suma de 595.000 lei, luând o cincime din valoarea totală a sumelor oferite. Sunt foarte multe nereguli.

Cel mai grav în aceste proiecte este că nu se respectă punctajul. Un punct trebuie să valoreze la fel pentru toată lumea.

În cazul nostru un punct valorează 1.000 de lei, iar în cazul altui club valorează aproape 4.000 de lei”, a explicat președintele clubului Vasas Femina.

„Lucrurile variază în funcție de cine este la putere”

Laszlo Bela a mai acuzat și că procedura de evaluare este, în mare parte, formală și lipsește transparența:

„Am înțeles că, nu comisia care evaluează proiectele a calculat punctajele și a împărțit banii. Astea sunt de fațadă. Cineva le pune în față o foaie. Cine sunt acești oameni?

Clubul Vasas Femina depune de 13 ani proiecte la Primărie pentru fonduri nerambursabile. În esență și în fond aceste regulamente nu s-au schimbat niciodată”.

Oficialul afirmă că aplicarea regulilor depinde de cine conduce Primăria și de interesele politice:

„S-a schimbat doar birocrația, anumite chestii, dar principiile au rămas aceleași. Lucrurile variază în funcție de cine este la putere, la Primărie. Sunt niște oameni care manipulează treburile astea. Mă refer strict la sport”.

„Am avut parte de presiuni politice și din partea autorităților, pentru că fondurile pentru sport au fost suspendate până la finalizarea procesului. Echipele de juniori au primit banii, dar noi am fost obligați să jucăm meciurile de acasă în altă parte Laszlo Bela, președinte CS Vasas Femina FC

Cum se apără Primăria

Președintele Vasas Femina a explicat că Primăria Odorheiu Secuiesc a alocat pentru sport în 2025 un buget total de 2.500.000 de lei, din care cluburile au primit însă 2.385.000 de lei.

„Nu știm ce s-a întâmplat cu diferența de 115.000 de lei”, a precizat Laszlo Bela.

Managerul echipei feminine acuză că modul de calcul aplicat de Primărie nu a respectat criteriul legal potrivit căruia un club nu poate primi mai mult de o treime din fondurile alocate exclusiv sportului.

„Cei de la Primărie susțin că, de fapt, un club poate beneficia de o treime din fondurile pentru toate proiectele finanțate din bani nerambursabili, nu doar din cele destinate sportului.

Dacă această interpretare ar fi corectă, se poate ajunge ca un club să primească toți banii alocați sportului, ceea ce nu e normal”, a precizat președintele CS Vasas Femina.

Înainte de a se adresa Tribunalui Harghita, CS Vasas Femina FC a depus o contestație la Primărie prin care ”a invocat faptul că sumele acordate nu erau în concordanţă şi proporţionale cu punctajul obţinut în urma evaluării criteriilor, că sumele au fost acordate de pârâta în mod discreţionar şi pe considerente subiective, cu încălcarea Legii 350/2005”.

Răspunsul primit de la primărie a fost sec: contestația a fost respinsă pentru că „nu conține obiecții clare și concrete”.

Proiectele pentru juniori au primit finanțarea

Președintele CS Vasas Femina a menționat că la solicitarea lui proiectele pentru echipele de juniori au primit deja finanțarea.

Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial, în 2024 CS Vasas Femina a primit 126.000 lei pentru echipa de senioare și 93.000 lei pentru junioare, în timp ce ASFC Odorheiu Secuiesc, clubul masculin din Liga 3, a încasat 516.258 lei (348.614,80 lei pentru seniori și 167.643,31 lei pentru juniori), sumă care a crescut ulterior la 935.000 lei în 2025.

Față de 2024, fondurile nerambursabile alocate de Municipiul Odorheiu Secuiesc pentru sport au crescut cu 500.000 de lei, 100.000 de euro. Și tot față de 2024, Vasas Femina a primit cu aproape 60.000 de lei mai puțin. Aproape toți banii supșimentați au fost direcționați către echipa de fotbal de băieți Laszlo Bela, președinte CS Vasas Femina FC

GOLAZO.ro a solicitat și poziția oficială a Primăriei Odorheiu Secuiesc, dar până la momentul publicării articolului nu a primit răspuns.

