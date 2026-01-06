Scandal pe bani publici  Un club de fotbal a câștigat procesul cu primăria pentru fonduri nerambursabile: „Cazuri clare de DNA”
Vasas Femina este una dintre echipele de referință ale fotbalului feminin din România (foto: Sport Pictures)
Diverse

Scandal pe bani publici Un club de fotbal a câștigat procesul cu primăria pentru fonduri nerambursabile: „Cazuri clare de DNA”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 23:18
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 09:35
  • Distribuirea banilor publici pentru sport provoacă tensiuni mari în România.
  • Președintele CS Vasas Femina acuză nereguli grave în alocarea fondurilor sportive și contestă modul în care Primăria Odorheiu Secuiesc a împărțit bugetul de circa 500.000 de euro.

Fondurile nerambursabile pentru 2025 alocate echipelor de seniori din Odorheiu Secuiesc au fost blocate după ce CS Vasas Femina FC a contestat în instanță modul în care Primăria a decis să împartă bugetul de 2.385.000 de lei, aproximativ 477.000 de euro.

 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește și
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește mai mult
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”

Scandal pe bani publici în sport. Vasas Femina acuză Primăria Odorheiu Secuiesc

Judecătorii au dispus pe 19 decembrie reevaluarea cererii de finanțare a clubului Vasas Femina. Decizia poate fi atacată cu recurs.

Conflictul a izbucnit după ce evaluarea proiectelor a evidențiat discrepanțe semnificative între punctajele acordate și sumele alocate celor 26 de cluburi sportive care au aplicat.

Președintele CS Vasas Femina FC, Laszlo Bela, a declarat pentru GOLAZO.ro că problemele legate de finanțarea sportului nu sunt izolate, dar majoritatea cluburilor le acceptă ca pe o „pomană binevenită”.

„Probleme există peste tot, cred, însă majoritatea cluburilor le acceptă, tratând fondurile nerambursabile din bani publici ca pe o pomană binevenită.

Fără să am foarte multe dovezi, majoritatea acestor fonduri sunt împărțite politic, pe prieteni, cunoștințe, tot tacâmul.

Știm unde trăim, știm în ce țară trăim, știm cum funcționează lucrurile. Noi am vrut doar să semnalăm aceste nereguli”.

Finanțare peste limita legală a echipei de fotbal ASFC Odorheiu Secuiesc

Oficialul clubului Vasas Femina și-a exprimat nemulțumirea că echipa de senioare pe care o reprezintă a primit doar 70.000 de lei, aproximativ 14.000 de euro.

Proiectul câștigătoarei Cupei României 2019 a fost declarat eligibil și a primit un punctaj de 65. Vasas Femina susține însă că Primăria a aplicat criteriile discreționar, oferindu-i un punctaj mult mai redus decât altor solicitanți care îndeplineau aceleași condiții.

Potrivit instanței, CS Vasas Femina a sesizat în mod corect faptul că Primăria Odorheiu Secuiesc a alocat formației de fotbal ASFC Odorheiu Secuiesc suma totală de 935.000 de lei pentru proiectele de seniori și juniori, depășind astfel limita legală de o treime din bugetul total al programului de finanțare (795.000 de lei).

Laszlo Bela: „Cazuri clare de DNA. Sunt ilegalități vizibile cu ochiul liber”

În plus, administrația locală este acuzată și că nu a prezentat un algoritm clar care să explice cum se transformă punctele în sumele efective acordate fiecărui club.

„Sunt ilegalități clare, vizibile cu ochiul liber”, a afirmat președintele CS Vasas Femina FC, Laszlo Bela. „Din punctul meu de vedere, acestea sunt niște cazuri clare de DNA, dar nu dorim să declanșăm un scandal.

Este un oraș mic și nu vrem să facem rău nimănui, dar pur și simplu este inacceptabil ce se întâmplă.

Până la urmă, se poate trăi fără fotbal, dar oamenii aceștia conduc un oraș și dacă lucrurile se rezolvă astfel și pe celelalte paliere atunci este extrem de grav!”, a avertizat oficialul.

Laszlo Bela: „Nu se respectă punctajul. Un punct trebuie să valoreze la fel pentru toată lumea

CS Vasas Femina contestă vehement disproporția dintre punctaje.

Din documentele analizate de instanță reiese că, pentru același punctaj de 65, cluburile au primit sume foarte diferite: 210.000 lei, 70.000 lei și 5.000 lei. Pentru 69 de puncte, un beneficiar a primit 175.000 lei, în timp ce altul a primit doar 25.000 lei.

„Noi am primit 100.000 de lei pentru junioare și 70.000 pentru senioare, ca să vedeți anomalia. Nu am semnat contractul nici pentru junioare”, a precizat președintele clubului de fotbal feminin din Odorheiu Secuiesc.

„Spre exemplu, echipa de fotbal de seniori a obţinut un punctaj de 95 și a primit suma de 595.000 lei, luând o cincime din valoarea totală a sumelor oferite. Sunt foarte multe nereguli.

Cel mai grav în aceste proiecte este că nu se respectă punctajul. Un punct trebuie să valoreze la fel pentru toată lumea.

În cazul nostru un punct valorează 1.000 de lei, iar în cazul altui club valorează aproape 4.000 de lei”, a explicat președintele clubului Vasas Femina.

„Lucrurile variază în funcție de cine este la putere”

Laszlo Bela a mai acuzat și că procedura de evaluare este, în mare parte, formală și lipsește transparența:

„Am înțeles că, nu comisia care evaluează proiectele a calculat punctajele și a împărțit banii. Astea sunt de fațadă. Cineva le pune în față o foaie. Cine sunt acești oameni?

Clubul Vasas Femina depune de 13 ani proiecte la Primărie pentru fonduri nerambursabile. În esență și în fond aceste regulamente nu s-au schimbat niciodată”.

Oficialul afirmă că aplicarea regulilor depinde de cine conduce Primăria și de interesele politice:

„S-a schimbat doar birocrația, anumite chestii, dar principiile au rămas aceleași. Lucrurile variază în funcție de cine este la putere, la Primărie. Sunt niște oameni care manipulează treburile astea. Mă refer strict la sport”.

„Am avut parte de presiuni politice și din partea autorităților, pentru că fondurile pentru sport au fost suspendate până la finalizarea procesului. Echipele de juniori au primit banii, dar noi am fost obligați să jucăm meciurile de acasă în altă parte Laszlo Bela, președinte CS Vasas Femina FC

Cum se apără Primăria

Președintele Vasas Femina a explicat că Primăria Odorheiu Secuiesc a alocat pentru sport în 2025 un buget total de 2.500.000 de lei, din care cluburile au primit însă 2.385.000 de lei.

„Nu știm ce s-a întâmplat cu diferența de 115.000 de lei”, a precizat Laszlo Bela.

Managerul echipei feminine acuză că modul de calcul aplicat de Primărie nu a respectat criteriul legal potrivit căruia un club nu poate primi mai mult de o treime din fondurile alocate exclusiv sportului.

„Cei de la Primărie susțin că, de fapt, un club poate beneficia de o treime din fondurile pentru toate proiectele finanțate din bani nerambursabili, nu doar din cele destinate sportului.

Dacă această interpretare ar fi corectă, se poate ajunge ca un club să primească toți banii alocați sportului, ceea ce nu e normal”, a precizat președintele CS Vasas Femina.

Înainte de a se adresa Tribunalui Harghita, CS Vasas Femina FC a depus o contestație la Primărie prin care ”a invocat faptul că sumele acordate nu erau în concordanţă şi proporţionale cu punctajul obţinut în urma evaluării criteriilor, că sumele au fost acordate de pârâta în mod discreţionar şi pe considerente subiective, cu încălcarea Legii 350/2005”.

Răspunsul primit de la primărie a fost sec: contestația a fost respinsă pentru că „nu conține obiecții clare și concrete”.

Proiectele pentru juniori au primit finanțarea

Președintele CS Vasas Femina a menționat că la solicitarea lui proiectele pentru echipele de juniori au primit deja finanțarea.

Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial, în 2024 CS Vasas Femina a primit 126.000 lei pentru echipa de senioare și 93.000 lei pentru junioare, în timp ce ASFC Odorheiu Secuiesc, clubul masculin din Liga 3, a încasat 516.258 lei (348.614,80 lei pentru seniori și 167.643,31 lei pentru juniori), sumă care a crescut ulterior la 935.000 lei în 2025.

Față de 2024, fondurile nerambursabile alocate de Municipiul Odorheiu Secuiesc pentru sport au crescut cu 500.000 de lei, 100.000 de euro. Și tot față de 2024, Vasas Femina a primit cu aproape 60.000 de lei mai puțin. Aproape toți banii supșimentați au fost direcționați către echipa de fotbal de băieți Laszlo Bela, președinte CS Vasas Femina FC

GOLAZO.ro a solicitat și poziția oficială a Primăriei Odorheiu Secuiesc, dar până la momentul publicării articolului nu a primit răspuns.

Citește și

Ciorba reîncălzită a Superligii Număr record de jucători care sunt acum în campionat , după ce au fost în străinătate. Cine e liderul surpriză la acest capitol
Superliga
14:57
Ciorba reîncălzită a Superligii Număr record de jucători care sunt acum în campionat, după ce au fost în străinătate. Cine e liderul surpriză la acest capitol
Citește mai mult
Ciorba reîncălzită a Superligii Număr record de jucători care sunt acum în campionat , după ce au fost în străinătate. Cine e liderul surpriză la acest capitol
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
09:45
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
fotbal feminin bani publici bani publici in sport odorheiu secuiesc
Știrile zilei din sport
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Stranieri
06.01
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește mai mult
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Superliga
06.01
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Citește mai mult
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Superliga
06.01
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Citește mai mult
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Superliga
06.01
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Citește mai mult
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:21
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
12:41
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
12:59
Ter Stegen s-a accidentat iar! A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei
Ter Stegen s-a accidentat iar!  A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei 
11:31
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya. Când ar putea reveni pe teren
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya.  Când ar putea reveni pe teren
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Top stiri din sport
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Special
06.01
Artă vs fotbal! Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Citește mai mult
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Nationala
06.01
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Citește mai mult
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Stranieri
06.01
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește mai mult
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
06.01
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 19 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share