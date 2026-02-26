„Trebuie să primeze ce faci pe teren”  Alexandru Chipciu, după declarația controversată dată de Gino Iorgulescu + Ce spune despre un nou caz „Valiza”

Alexandru Chipciu (36 de ani), fundașul Universității Cluj, echipă aflată în luptă cu FCSB pentru un loc în play-off, a comentat declarația lui Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, cu privire la posibila calificare a campioanei în TOP 6.

Șeful de la Liga Profesionistă de Fotbal a vorbit despre situația din clasamentul Ligii 1 și a declarat că ar fi păcat ca FCSB să nu joace în play-off.

Motivul invocat de Gino Iorgulescu e legat de faptul că echipe precum Dinamo, Rapid sau Craiova ar putea avea de câștigat pe partea financiară în urma derby-urilor cu FCSB.

Alexandru Chipciu, despre declarația lui Gino Iorgulescu: „Trebuie să primeze ceea ce faci pe teren”

Fotbalistul echipei naționale a declarat că a înțeles ceea ce a vrut să transmită Gino Iorgulescu, însă susține că indiferent de numele și importanța echipei, performanța de pe teren trebuie să primeze.

„Cred că a gândit-o în ideea în care, dacă FCSB nu va fi în play-off, cu siguranță, având 4-5 milioane de suporteri, este un minus și pentru marketing, și tot ce se întâmplă în jurul play-off-ului.

În același timp, trebuie să primeze ceea ce faci pe teren. Dacă Metaloglobus era în play-off acum, doar nu o scoteam că voiam noi să o scoatem. Dar s-au întâmplat toate lucrurile posibile în România. Fotbalul nu poate să facă excepție de la așa ceva.

Cum am spus, eu am încercat să stau departe de orice fel de declarații și de ce se discută în presă, pentru că îți fac rău, te enervează și nu o să mai poți să joci la nivelul la care trebuie”, a declarat Alexandru Chipciu, conform prosport.ro.

După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor Gino Iorgulescu, președinte LPF

Alexandru Chipciu, despre un posibil nou caz „Valiza”: „E greu...”

Întrebat despre un posibil nou caz „Valiza”, ținând cont de miza ultimelor meciuri din sezonul regulat, Alexandru Chipiu a spus:

„În ziua de azi, totuși, cred că e greu să faci treaba asta. Adică să vină cineva să te premieze, să-ți dea bani ca să joci corect. Oțelul, în cazul ăsta, este o echipă care are nevoie de puncte. Trebuie să facă puncte ca să supraviețuiască în Liga 1.

Nu cred că s-ar pune problema ca ei să nu fie motivați mâine. Deci, la modul ăsta, cred că este foarte greu să faci. Și ca cel care ar vrea să dea bani, să mai faci pușcărie parcă nu prea ai mai vrea. Mai ales dacă ai și mulți bani.

Și în același timp și cei care iau.. te pune în niște situații jenante și îți afectează toată reputația și toată viața pe care o vei avea de acum încolo.

Eu, personal, și dacă aș primi o premiere nu aș vrea să iau banii și dacă mă gândeam vreodată să-i iau, i-aș fi dat la copii amărâți, dacă tot vrea cineva să arunce cu banii. Doar că mi-e greu să cred că se poate întâmpla treaba asta.

Te mai poți gândi să mai cumperi vreun jucător, să dai o sumă mai mare în viitor, nebunii din astea. Dar eu nu cred că cineva își mai asumă, nici din partea celor care vor să dea, nici cei care ar trebui să ia”.

Cazul „Valiza” a fost un celebru scandal de corupție din fotbalul românesc, în care Gigi Becali a fost acuzat că a oferit 1,7 milioane de euro jucătorilor echipei U Cluj pentru a nu pierde meciul cu CFR Cluj în 2008. Banii au fost găsiți într-o valiză, iar Becali a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare în 2013.

