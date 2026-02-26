„Gino are dreptate”  Valeriu Iftime îi ia apărarea lui Iorgulescu, dar își dorește FCSB în play-out: „Hai să fim serioși!”
Valeriu Iftime
„Gino are dreptate” Valeriu Iftime îi ia apărarea lui Iorgulescu, dar își dorește FCSB în play-out: „Hai să fim serioși!”

George Neagu
Publicat: 26.02.2026, ora 19:06
Actualizat: 26.02.2026, ora 20:11

Motivul invocat de Gino Iorgulescu e legat de faptul că echipe precum Dinamo, Rapid sau Craiova ar putea avea de câștigat pe partea financiară în urma derby-urilor cu FCSB.

Valeriu Iftime: „Are dreptate cu ceea ce a spus despre FCSB”

După ce Gino Iorgulescu a fost criticat de Dani Coman (președinte FC Argeș) și Victor Angelescu (președinte Rapid) pentru declarațiile sale, Valeriu Iftime a sărit în apărarea șefului LPF.

„Eu nu comentez părerile colegilor mei de competiție. Însă este prima dată când nu-l critic pe Gino Iorgulescu pentru o declarație de a dânsului.

Faptul că FCSB nu ar intra în play-off chiar că poate să fie o lovitură pentru toată lumea, media, marketing, audiență și așa mai departe.

Gino este un tip realist în acest caz și are dreptate cu ceea ce a spus despre FCSB”, a spus Valeriu Iftime, conform prosport.ro.

Va prinde FCSB play-off-ul?

Da %
Nu %
După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor Gino Iorgulescu

În acest moment, FCSB se află pe locul 7 în clasament, cu 43 de puncte acumulate după 28 de etape, la doar 3 puncte în spatele celor de la FC Argeș, care ocupă ultimul loc de play-off.

În ultimele două etape din sezonul regulat, campioana României va evolua cu:

  • UTA Arad, duminică, de la ora 21:00
  • U Cluj (data și ora nu sunt stabilite)

Valeriu Iftime: „Eu, sincer, îmi doresc FCSB în play-out

Totuși, finanțatorul celor de la FC Botoșani își dorește ca FCSB să joace în play-out pentru a avea de câștigat pe partea financiară în urma duelului cu echipa campioană.

Însă eu, sincer, îmi doresc FCSB în play-out, ca să fac și eu audiență și bani pe bilete când o să vină FCSB la Botoșani.

Și sunt convins că toate stadioanele echipelor din play-out s-ar umple în cazul în care FCSB este în play-out.

De ce vorbesc de play-out? Hai să fim serioși! Deși încă nu este închisă matematic lupta pentru play-off, FC Botoșani are șanse foarte mici de a mai prinde play-off-ul. Vă repet: Gino a dat în acest subiect o părere realistă”, a mai spus Valeriu iftime.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2856
2Dinamo⤴️2852
3Rapid⤴️2852
4U Cluj2848
5CFR Cluj2847
6FC Argeș2846
7FCSB2843
8FC Botoșani2842
9UTA Arad2842
10Oțelul Galați2841
11Farul2837
12Petrolul⤵️2828
13Csikszereda⤵️2828
14Unirea Slobozia⤵️2824
15Hermannstadt⤵️2817
16Metaloglobus⤵️2811
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

liga 1 Gino Iorgulescu fc botosani fcsb valeriu iftime
