Valeriu Iftime (65 de ani), patronului clubului FC Botoșani, îi ia apărarea lui Gino Iorgulescu (69 de ani), după ce președintele LPF a precizat că o posibilă absență a celor de la FCSB în play-off ar afecta celelalte cluburi din Top 6.

Motivul invocat de Gino Iorgulescu e legat de faptul că echipe precum Dinamo, Rapid sau Craiova ar putea avea de câștigat pe partea financiară în urma derby-urilor cu FCSB.

Valeriu Iftime: „Are dreptate cu ceea ce a spus despre FCSB”

După ce Gino Iorgulescu a fost criticat de Dani Coman (președinte FC Argeș) și Victor Angelescu (președinte Rapid) pentru declarațiile sale, Valeriu Iftime a sărit în apărarea șefului LPF.

„Eu nu comentez părerile colegilor mei de competiție. Însă este prima dată când nu-l critic pe Gino Iorgulescu pentru o declarație de a dânsului.

Faptul că FCSB nu ar intra în play-off chiar că poate să fie o lovitură pentru toată lumea, media, marketing, audiență și așa mai departe.

Gino este un tip realist în acest caz și are dreptate cu ceea ce a spus despre FCSB ”, a spus Valeriu Iftime, conform prosport.ro.

După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor Gino Iorgulescu

În acest moment, FCSB se află pe locul 7 în clasament, cu 43 de puncte acumulate după 28 de etape, la doar 3 puncte în spatele celor de la FC Argeș, care ocupă ultimul loc de play-off.

În ultimele două etape din sezonul regulat, campioana României va evolua cu:

UTA Arad , duminică, de la ora 21:00

, duminică, de la ora 21:00 U Cluj (data și ora nu sunt stabilite)

Valeriu Iftime: „Eu, sincer, îmi doresc FCSB în play-out ”

Totuși, finanțatorul celor de la FC Botoșani își dorește ca FCSB să joace în play-out pentru a avea de câștigat pe partea financiară în urma duelului cu echipa campioană.

„ Însă eu, sincer, îmi doresc FCSB în play-out, ca să fac și eu audiență și bani pe bilete când o să vină FCSB la Botoșani.

Și sunt convins că toate stadioanele echipelor din play-out s-ar umple în cazul în care FCSB este în play-out.

De ce vorbesc de play-out? Hai să fim serioși! Deși încă nu este închisă matematic lupta pentru play-off, FC Botoșani are șanse foarte mici de a mai prinde play-off-ul. Vă repet: Gino a dat în acest subiect o părere realistă”, a mai spus Valeriu iftime.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 28 56 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani 28 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați 28 41 11 Farul 28 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 28 17 16 Metaloglobus⤵️ 28 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

