- Valeriu Iftime (65 de ani), patronului clubului FC Botoșani, îi ia apărarea lui Gino Iorgulescu (69 de ani), după ce președintele LPF a precizat că o posibilă absență a celor de la FCSB în play-off ar afecta celelalte cluburi din Top 6.
Motivul invocat de Gino Iorgulescu e legat de faptul că echipe precum Dinamo, Rapid sau Craiova ar putea avea de câștigat pe partea financiară în urma derby-urilor cu FCSB.
Valeriu Iftime: „Are dreptate cu ceea ce a spus despre FCSB”
După ce Gino Iorgulescu a fost criticat de Dani Coman (președinte FC Argeș) și Victor Angelescu (președinte Rapid) pentru declarațiile sale, Valeriu Iftime a sărit în apărarea șefului LPF.
„Eu nu comentez părerile colegilor mei de competiție. Însă este prima dată când nu-l critic pe Gino Iorgulescu pentru o declarație de a dânsului.
Faptul că FCSB nu ar intra în play-off chiar că poate să fie o lovitură pentru toată lumea, media, marketing, audiență și așa mai departe.
Gino este un tip realist în acest caz și are dreptate cu ceea ce a spus despre FCSB”, a spus Valeriu Iftime, conform prosport.ro.
Va prinde FCSB play-off-ul?
După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor Gino Iorgulescu
În acest moment, FCSB se află pe locul 7 în clasament, cu 43 de puncte acumulate după 28 de etape, la doar 3 puncte în spatele celor de la FC Argeș, care ocupă ultimul loc de play-off.
În ultimele două etape din sezonul regulat, campioana României va evolua cu:
- UTA Arad, duminică, de la ora 21:00
- U Cluj (data și ora nu sunt stabilite)
Valeriu Iftime: „Eu, sincer, îmi doresc FCSB în play-out”
Totuși, finanțatorul celor de la FC Botoșani își dorește ca FCSB să joace în play-out pentru a avea de câștigat pe partea financiară în urma duelului cu echipa campioană.
„Însă eu, sincer, îmi doresc FCSB în play-out, ca să fac și eu audiență și bani pe bilete când o să vină FCSB la Botoșani.
Și sunt convins că toate stadioanele echipelor din play-out s-ar umple în cazul în care FCSB este în play-out.
De ce vorbesc de play-out? Hai să fim serioși! Deși încă nu este închisă matematic lupta pentru play-off, FC Botoșani are șanse foarte mici de a mai prinde play-off-ul. Vă repet: Gino a dat în acest subiect o părere realistă”, a mai spus Valeriu iftime.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova⤴️
|28
|56
|2
|Dinamo⤴️
|28
|52
|3
|Rapid⤴️
|28
|52
|4
|U Cluj
|28
|48
|5
|CFR Cluj
|28
|47
|6
|FC Argeș
|28
|46
|7
|FCSB
|28
|43
|8
|FC Botoșani
|28
|42
|9
|UTA Arad
|28
|42
|10
|Oțelul Galați
|28
|41
|11
|Farul
|28
|37
|12
|Petrolul⤵️
|28
|28
|13
|Csikszereda⤵️
|28
|28
|14
|Unirea Slobozia⤵️
|28
|24
|15
|Hermannstadt⤵️
|28
|17
|16
|Metaloglobus⤵️
|28
|11