„Nu ne mai prezentăm!”  Laurențiu Reghecampf, scandal pe teme religioase în Rwanda: „Anumite linii nu pot fi trecute!”
Laurențiu Reghecampf FOTO: Facebook
Stranieri

„Nu ne mai prezentăm!” Laurențiu Reghecampf, scandal pe teme religioase în Rwanda: „Anumite linii nu pot fi trecute!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.02.2026, ora 19:45
alt-text Actualizat: 26.02.2026, ora 20:18
  • Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a amenințat cu neprezentarea echipei sale la următoarea etapă din campionatul Rwandei. Motivul, în rândurile de mai jos.

Din cauza războiului civil din Sudan, Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Reghecampf, nu poate juca în propriul campionat, astfel că a ajuns să joace în liga Rwandei, țară aflată la peste 2.000 de kilometri distanță.

„Nu am vrut să fiu un idiot nenorocit” Coșmarul Stelei din 2006 a ajuns în spatele tejghelei: „Nu mi-a plăcut niciodată faima”
Citește și
„Nu am vrut să fiu un idiot nenorocit” Coșmarul Stelei din 2006 a ajuns în spatele tejghelei: „Nu mi-a plăcut niciodată faima”
Citește mai mult
„Nu am vrut să fiu un idiot nenorocit” Coșmarul Stelei din 2006 a ajuns în spatele tejghelei: „Nu mi-a plăcut niciodată faima”

Laurențiu Reghecampf, scandal în Rwanda! A amenințat cu neprezentarea la meci

Majoritatea jucătorilor antrenați de Reghecampf sunt musulmani, astfel că, în această perioadă, cea a Ramadanului, aceștia nu pot bea apă și nici nu pot mânca până la apusul soarelui.

Cum Rwanda este țară predominant creștină, în campionat nu s-a ținut cont de acest criteriu. Deși antrenorul român a cerut ca meciurile echipei sale să fie programate în nocturnă, cererea sa a fost ignorată.

Ultimele două partide jucate de Al-Hilal în campionat, victoria cu Gorilla, scor 1-0, dar și remiza 1-1 cu Rayon Sport, s-au jucat la 15:00, respectiv 15:30.

Laurențiu Reghecampf: „Nu ne mai prezentăm!”

La finalul meciului cu Rayon Sport, tehnicianul român a anunțat că, dacă echipa sa va fi programată să joace tot ziua, aceasta nu se va prezenta la meci.

„Înțeleg și eu că, în orice competiție, există reguli. Dar anumite linii nu pot fi trecute.

Noi am informat Federația din Rwanda că jucătorii noștri țin post, în timpul Ramadanului. Acești jucători au niște priorități clare: cele religioase sunt înaintea celor fotbalistice.

Și, totuși, meciul nostru a fost programat, din nou, de la ora 15:00! Decizia e ilogică și inumană. O rușine! La miezul zilei, când ai niște jucători care n-au mâncat, care n-au bătut, care n-au energie, cum poți ai pretenția ca ei să evolueze într-un meci intens?!

Eu sunt antrenorul acestei echipe, responsabil pentru sănătatea jucătorilor mei, înainte de rezultatul oricărui meci. Nu voi pune în pericol sănătatea unui sportiv de dragul unui rezultat.

Vă anunț de acum: dacă următorul nostru meci va fi programat tot de la ora 15:00, atunci nu ne prezentăm. E atât de simplu”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform sport.ro.

Dacă se întâmplă ceva cu un jucător care n-a mâncat, care n-a băut, care e pus să joace sub soare, de la ora 15:00, cine răspunde? Noi nu cerem favoruri aici. Cerem respect și condiții egale pentru toată lumea. Al-Hilal Omdurman e un club mare și nu poate fi tratat așa. Laurentiu Reghecampf, antrenor Al-Hilal Omdurman

Citește și

„Nu am vrut să fiu un idiot nenorocit” Coșmarul Stelei din 2006 a ajuns în spatele tejghelei: „Nu mi-a plăcut niciodată faima”
Campionate
18:44
„Nu am vrut să fiu un idiot nenorocit” Coșmarul Stelei din 2006 a ajuns în spatele tejghelei: „Nu mi-a plăcut niciodată faima”
Citește mai mult
„Nu am vrut să fiu un idiot nenorocit” Coșmarul Stelei din 2006 a ajuns în spatele tejghelei: „Nu mi-a plăcut niciodată faima”
Pancu cere pedepse mari   Antrenorul lui CFR, reacție categorică în scandalul pariurilor: „Privarea de libertate!” + Despre ce meciuri spune Chipciu că sunt «cu cântec»
Superliga
18:34
Pancu cere pedepse mari Antrenorul lui CFR, reacție categorică în scandalul pariurilor: „Privarea de libertate!” + Despre ce meciuri spune Chipciu că sunt «cu cântec»
Citește mai mult
Pancu cere pedepse mari   Antrenorul lui CFR, reacție categorică în scandalul pariurilor: „Privarea de libertate!” + Despre ce meciuri spune Chipciu că sunt «cu cântec»

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Laurentiu Reghecampf SCANDAL ramadan rwanda al hilal omdurman
Știrile zilei din sport
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Superliga
21:45
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Citește mai mult
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Liga 3
19:13
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Citește mai mult
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Diverse
18:27
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Citește mai mult
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Campionate
18:09
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Citește mai mult
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:45
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
20:41
Haos cu Ngezana FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de sud-african: „I-am explicat că nu va juca! Ce pot să fac?”
Haos cu Ngezana FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de sud-african: „I-am explicat că nu va juca! Ce pot să fac?”
20:47
Se întâmplă și în Norvegia! Meciuri trucate în campionatul în care evoluează revelația Ligii Campionilor » Au fost arestați și fotbaliști
Se întâmplă și în Norvegia! Meciuri trucate în campionatul în care evoluează revelația Ligii Campionilor » Au fost arestați și fotbaliști
21:52
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă”
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Top stiri din sport
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Diverse
08:57
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Citește mai mult
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Liga Campionilor
15:08
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Citește mai mult
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Liga 3
14:18
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Citește mai mult
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 
Campionate
13:12
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult”
Citește mai mult
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 49 rapid 40 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share