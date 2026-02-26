„Nu ne mai prezentăm!”  Laurențiu Reghecampf, scandal pe teme religioase în Rwanda: „Anumite linii nu pot fi trecute!”

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a amenințat cu neprezentarea echipei sale la următoarea etapă din campionatul Rwandei. Motivul, în rândurile de mai jos.

Din cauza războiului civil din Sudan, Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Reghecampf, nu poate juca în propriul campionat, astfel că a ajuns să joace în liga Rwandei, țară aflată la peste 2.000 de kilometri distanță.

Laurențiu Reghecampf, scandal în Rwanda! A amenințat cu neprezentarea la meci

Majoritatea jucătorilor antrenați de Reghecampf sunt musulmani, astfel că, în această perioadă, cea a Ramadanului, aceștia nu pot bea apă și nici nu pot mânca până la apusul soarelui.

Cum Rwanda este țară predominant creștină, în campionat nu s-a ținut cont de acest criteriu. Deși antrenorul român a cerut ca meciurile echipei sale să fie programate în nocturnă, cererea sa a fost ignorată.

Ultimele două partide jucate de Al-Hilal în campionat, victoria cu Gorilla, scor 1-0, dar și remiza 1-1 cu Rayon Sport, s-au jucat la 15:00, respectiv 15:30.

Laurențiu Reghecampf: „Nu ne mai prezentăm!”

La finalul meciului cu Rayon Sport, tehnicianul român a anunțat că, dacă echipa sa va fi programată să joace tot ziua, aceasta nu se va prezenta la meci.

„Înțeleg și eu că, în orice competiție, există reguli. Dar anumite linii nu pot fi trecute.

Noi am informat Federația din Rwanda că jucătorii noștri țin post, în timpul Ramadanului. Acești jucători au niște priorități clare: cele religioase sunt înaintea celor fotbalistice.

Și, totuși, meciul nostru a fost programat, din nou, de la ora 15:00! Decizia e ilogică și inumană. O rușine! La miezul zilei, când ai niște jucători care n-au mâncat, care n-au bătut, care n-au energie, cum poți ai pretenția ca ei să evolueze într-un meci intens?!

Eu sunt antrenorul acestei echipe, responsabil pentru sănătatea jucătorilor mei, înainte de rezultatul oricărui meci. Nu voi pune în pericol sănătatea unui sportiv de dragul unui rezultat.

Vă anunț de acum: dacă următorul nostru meci va fi programat tot de la ora 15:00, atunci nu ne prezentăm. E atât de simplu ”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform sport.ro.

Dacă se întâmplă ceva cu un jucător care n-a mâncat, care n-a băut, care e pus să joace sub soare, de la ora 15:00, cine răspunde? Noi nu cerem favoruri aici. Cerem respect și condiții egale pentru toată lumea. Al-Hilal Omdurman e un club mare și nu poate fi tratat așa. Laurentiu Reghecampf, antrenor Al-Hilal Omdurman

