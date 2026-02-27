PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), a fost eliminată din Europa League, fiind învinsă și la retur de Celta Vigo, club la care joacă Ionuț Radu (28 de ani).

Învinsă în turul de pe Toumba, gruparea elenă a încercat revenirea în Spania, fără succes însă. Williot Swedberg a marcat în minutul 63 singurul gol al partidei și a adus liniștea pe Balaidos.

Lille a obținut calificarea după o victorie în prelungiri la Belgrad, cu Steaua Roșie, scor 2-0, în timp ce meciul dintre Viktoria Plzen și Panathinaikos s-a decis la lovituri de departajare, formația din Grecia mergând mai departe.

Primele 8 clasate în grupa principală a competiției au mers direct în faza optimilor de finală: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, FC Porto, Braga, Freiburg, AS Roma.

Tragerea la sorți este vineri, de la ora 14:00, la Nyon, în direct pe UEFA TV.

Cum arată tabloul Europa League

Ferencvaros - Porto/Braga

Panathinaikos - Midtjylland/Betis

Genk - Freiburg/AS Roma

Celta - Lyon/Aston Villa

Stuttgart - Braga/Porto

Nottingham Forest - Betis/Midtjylland

Bologna - AS Roma/Freiburg

Lille - Aston Villa/Lyon

Meciurile din optimi se vor juca pe 12/13 și 19/20 martie.

Bologna - Brann 1-0

A marcat: Joao Mario (min. 56)

În tur: 1-0

Arbitru: Benoit Bastien - Franța

Celta Vigo - PAOK 1-0

A marcat: Swedberg (min. 63)

În tur: 2-1

Arbitru: Marco Guida - Italia

Genk - Dinamo Zagreb 3-3

Au marcat: Sor (min. 51), Perez Vinlof (min. 101), Heymans (min. 114) / Bakrar (min. 45+2), Stojkovic (min. 57 pen., 75)

În tur: 3-1

Arbitru: Felix Zwayer - Germania

Nottingham Forest - Fenerbahce 1-2

Au marcat: Hudson-Odoi (min. 68) / Akturkoglu (min. 22, 48)

În tur: 3-0

Arbitru: Maurizio Mariani - Italia

Ferencvaros - Ludogorets 2-0

Au marcat: Kanichowsky (min. 14), Zachariassen (min. 20)

În tur: 1-2

Arbitru: Chris Kavanagh - Anglia

Viktoria Plzen - Panathinaikos 1-1

Au marcat: Spacil (min. 62) / Tetteh (min. 9)

În tur: 2-2

Arbitru: Donatas Rumsas - Lituania

Steaua Roșie - Lille 0-2

Au marcat: Giroud (min. 4), Ngoy (min. 99)

În tur: 1-0

Arbitru: Anthony Taylor - Anglia

Stuttgart - Celtic 0-1

A marcat: McCowan (min. 1)

În tur: 4-1

Arbitru: Irfan Peljto - Bosnia Herțegovina

