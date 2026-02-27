- PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), a fost eliminată din Europa League, fiind învinsă și la retur de Celta Vigo, club la care joacă Ionuț Radu (28 de ani).
Învinsă în turul de pe Toumba, gruparea elenă a încercat revenirea în Spania, fără succes însă. Williot Swedberg a marcat în minutul 63 singurul gol al partidei și a adus liniștea pe Balaidos.
Lille a obținut calificarea după o victorie în prelungiri la Belgrad, cu Steaua Roșie, scor 2-0, în timp ce meciul dintre Viktoria Plzen și Panathinaikos s-a decis la lovituri de departajare, formația din Grecia mergând mai departe.
Primele 8 clasate în grupa principală a competiției au mers direct în faza optimilor de finală: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, FC Porto, Braga, Freiburg, AS Roma.
Tragerea la sorți este vineri, de la ora 14:00, la Nyon, în direct pe UEFA TV.
Cum arată tabloul Europa League
- Ferencvaros - Porto/Braga
- Panathinaikos - Midtjylland/Betis
- Genk - Freiburg/AS Roma
- Celta - Lyon/Aston Villa
- Stuttgart - Braga/Porto
- Nottingham Forest - Betis/Midtjylland
- Bologna - AS Roma/Freiburg
- Lille - Aston Villa/Lyon
Meciurile din optimi se vor juca pe 12/13 și 19/20 martie.
Bologna - Brann 1-0
- A marcat: Joao Mario (min. 56)
- În tur: 1-0
- Arbitru: Benoit Bastien - Franța
- Stadion: Renato Dall'Ara - Bologna
Celta Vigo - PAOK 1-0
- A marcat: Swedberg (min. 63)
- În tur: 2-1
- Arbitru: Marco Guida - Italia
- Stadion: Balaidos - Vigo
Genk - Dinamo Zagreb 3-3
- Au marcat: Sor (min. 51), Perez Vinlof (min. 101), Heymans (min. 114) / Bakrar (min. 45+2), Stojkovic (min. 57 pen., 75)
- În tur: 3-1
- Arbitru: Felix Zwayer - Germania
- Stadion: Cegeka Arena - Genk
Nottingham Forest - Fenerbahce 1-2
- Au marcat: Hudson-Odoi (min. 68) / Akturkoglu (min. 22, 48)
- În tur: 3-0
- Arbitru: Maurizio Mariani - Italia
- Stadion: City Ground - Nottingham
Ferencvaros - Ludogorets 2-0
- Au marcat: Kanichowsky (min. 14), Zachariassen (min. 20)
- În tur: 1-2
- Arbitru: Chris Kavanagh - Anglia
- Stadion: Groupama Arena - Budapesta
Viktoria Plzen - Panathinaikos 1-1
- Au marcat: Spacil (min. 62) / Tetteh (min. 9)
- În tur: 2-2
- Arbitru: Donatas Rumsas - Lituania
- Stadion: Doosan Arena - Plzen
Steaua Roșie - Lille 0-2
- Au marcat: Giroud (min. 4), Ngoy (min. 99)
- În tur: 1-0
- Arbitru: Anthony Taylor - Anglia
- Stadion: „Rajko Mitic” - Belgrad
Stuttgart - Celtic 0-1
- A marcat: McCowan (min. 1)
- În tur: 4-1
- Arbitru: Irfan Peljto - Bosnia Herțegovina
- Stadion: MHPArena - Stuttgart