Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 27.02.2026, ora 00:02
Actualizat: 27.02.2026, ora 01:02
  • PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), a fost eliminată din Europa League, fiind învinsă și la retur de Celta Vigo, club la care joacă Ionuț Radu (28 de ani).

Învinsă în turul de pe Toumba, gruparea elenă a încercat revenirea în Spania, fără succes însă. Williot Swedberg a marcat în minutul 63 singurul gol al partidei și a adus liniștea pe Balaidos.

Lille a obținut calificarea după o victorie în prelungiri la Belgrad, cu Steaua Roșie, scor 2-0, în timp ce meciul dintre Viktoria Plzen și Panathinaikos s-a decis la lovituri de departajare, formația din Grecia mergând mai departe.

Primele 8 clasate în grupa principală a competiției au mers direct în faza optimilor de finală: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, FC Porto, Braga, Freiburg, AS Roma.

Tragerea la sorți este vineri, de la ora 14:00, la Nyon, în direct pe UEFA TV.

Cum arată tabloul Europa League

  • Ferencvaros - Porto/Braga
  • Panathinaikos - Midtjylland/Betis
  • Genk - Freiburg/AS Roma
  • Celta - Lyon/Aston Villa
  • Stuttgart - Braga/Porto
  • Nottingham Forest - Betis/Midtjylland
  • Bologna - AS Roma/Freiburg
  • Lille - Aston Villa/Lyon

Meciurile din optimi se vor juca pe 12/13 și 19/20 martie.

Bologna - Brann 1-0

  • A marcat: Joao Mario (min. 56)
  • În tur: 1-0
  • Arbitru: Benoit Bastien - Franța
  • Stadion: Renato Dall'Ara - Bologna

Celta Vigo - PAOK 1-0

  • A marcat: Swedberg (min. 63)
  • În tur: 2-1
  • Arbitru: Marco Guida - Italia
  • Stadion: Balaidos - Vigo

Genk - Dinamo Zagreb 3-3

  • Au marcat: Sor (min. 51), Perez Vinlof (min. 101), Heymans (min. 114) / Bakrar (min. 45+2), Stojkovic (min. 57 pen., 75)
  • În tur: 3-1
  • Arbitru: Felix Zwayer - Germania
  • Stadion: Cegeka Arena - Genk

Nottingham Forest - Fenerbahce 1-2

  • Au marcat: Hudson-Odoi (min. 68) / Akturkoglu (min. 22, 48)
  • În tur: 3-0
  • Arbitru: Maurizio Mariani - Italia
  • Stadion: City Ground - Nottingham

Ferencvaros - Ludogorets 2-0

  • Au marcat: Kanichowsky (min. 14), Zachariassen (min. 20)
  • În tur: 1-2
  • Arbitru: Chris Kavanagh - Anglia
  • Stadion: Groupama Arena - Budapesta

Viktoria Plzen - Panathinaikos 1-1

  • Au marcat: Spacil (min. 62) / Tetteh (min. 9)
  • În tur: 2-2
  • Arbitru: Donatas Rumsas - Lituania
  • Stadion: Doosan Arena - Plzen

Steaua Roșie - Lille 0-2

  • Au marcat: Giroud (min. 4), Ngoy (min. 99)
  • În tur: 1-0
  • Arbitru: Anthony Taylor - Anglia
  • Stadion: „Rajko Mitic” - Belgrad

Stuttgart - Celtic 0-1

  • A marcat: McCowan (min. 1)
  • În tur: 4-1
  • Arbitru: Irfan Peljto - Bosnia Herțegovina
  • Stadion: MHPArena - Stuttgart

