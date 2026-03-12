Săpunaru, anti-Diana Șucu Fostul căpitan al Rapidului a ieșit la atac. Două imagini care vorbesc de la sine
Superliga

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 12.03.2026, ora 16:38
alt-text Actualizat: 12.03.2026, ora 17:03
  • Cristi Săpunaru (41 de ani) e de partea lui Virgil Drăghia (35 de ani) în conflictul iscat între fostul portar și Diana Șucu, soția patronului de la Rapid.
  • Săpunaru a părut deranjat și de declarațiile despre analiștii sportivi, făcute de Diana Șucu, și a avut un răspuns și pentru asta. Detalii, în rândurile de mai jos.

După ce partenera de viață a lui Dan Șucu l-a ironizat pe Drăghia, pe care l-a acuzat că avea 10 kg în plus și că nu ducea o viață sportivă: „arăta ca o focă, n-a fost în stare să apere, să se miște”, Cristi Săpunaru a decis să „intervină” în conflict.

Săpunaru, anti-Diana Șucu

Fostul căpitan al giuleștenilor a preferat să nu spună nimic, dar să posteze o imagine alături de Virgil Drăghia, lăsând să se înțeleagă clar de partea cui e în aceasta poveste.

Fostul fundaș și portarul au fost colegi timp de mai mulți ani la Rapid.

Săpunaru a postat pe InstaStory o poza din perioada Rapid, alături de Drăghia, iar piesa aleasă a fost „The Best”, hitul interpretat de Tina Turner.

Săpunaru a jucat în mai multe perioade la Rapid: 2006-2008, 2010, 2015 și 2021-2025.

Săpunaru, analist sportiv și fotbalist care „a reușit în viață”

Fără să ofere un context, Săpunaru a mai postat o imagine, un fotomontaj cu el ridicând trofeul Europa League, câștigat cu FC Porto, și cu el în studioul Digi Sport, unde e analist sportiv. Tot o „săgeată” către soția patronului din Giulești.

Asta deși Diana Șucu nu s-a referit la el când a spus:

„ ... mă uit special la emisiunile astea sportive și sunt oameni care, sincer, nu prea au făcut nimic în viețile lor, nu prea au strălucit și vin și-și dau cu părerea, emit tot felul de păreri vizavi de ceea ce face Dan la Rapid sau la Genoa.

[...] N-au reușit în viață... singurul lucru pe care l-au reușit e acela că merg într-o emisiune TV, de unde primesc 100 - 200 de euro, nu? Și se așază pe un scaun și aruncă cu lături, efectiv, în munca unui om”.

„Filmul” scandalului dintre Diana Șucu și Virgil Drăghia

Invitată de Robert Niță la emisiunea pe care fostul fotbalist o are la Fanatik, Diana Șucu l-a criticat dur pe goalkeeper:

„Mi-aduc aminte, Dan a fost extrem de dezamăgit, i-a trebuit ceva timp să înțeleagă.

Cred că în primul an sau în al doilea an, când s-a accidentat portarul principal și a intrat portarul de rezervă și când n-a fost în stare - arăta ca o focă - să apere, să se miște. Dan a fost extrem de supărat, nu-i venea să creadă.

Domne, el își primește salariul, noul Rapid e într-o altă poveste, o organizație echilibrată, așezată, perfectă cumva, și el vine cu 10 kg mai gras.

Dar cum să-ți treacă prin minte că, mâncând cartofi prăjiți, mititei și eu știu ce alte lucruri, prăjituri, poți să fii fotbalist sau sportiv?

El asta nu înțelege și, dacă se supără, se supără pentru că el își face partea lui și așteaptă să primească din partea cealaltă. Nu poți doar să dai și să nu primești. Dar, între timp, s-a schimbat, a făcut curățenie, din ce am văzut, și eu sper…”

Virgil Drăghia, răspuns ironic, pe social media, pentru Diana Șucu

Virgil Drăghia (35 de ani), fostul portar al giuleștenilor, a văzut declarațiile Dianei Șucu despre el și a făcut o postare pe Instagram, ca răspuns.

Folosindu-se de imaginea creionată de soția lui Dan Șucu, cea care a spus că portarul „arăta ca o focă”, Drăghia a postat o poză făcută în oglindă, la bustul gol, pentru a arăta că e în formă, dar și-a acoperit fața cu un cap de focă. Și a scris:

„Caracterul unui om se vede cel mai clar în felul în care vorbește despre alții”.

Drăghia a crescut la Rapid. A avut două perioade în lotul giuleștenilor: 2009-2016 și 2018-2024. A mai jucat la Juventus București, Concordia Chiajna, FC Voluntari și, din 2024 e la Daco-Getica.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cristian Sapunaru rapid virgil draghia diana sucu
