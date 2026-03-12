„Nu înțeleg. Ce doriți?” Un oficial al Federației Române de Atletism e acuzat că face afaceri cu familia pe bani publici. Documente + reacții
Inocențiu Voinea, secretar general FRA, alături de Constantina Diță, președinte FRA. Colaj: GOLAZO.ro
Special

„Nu înțeleg. Ce doriți?” Un oficial al Federației Române de Atletism e acuzat că face afaceri cu familia pe bani publici. Documente + reacții

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 12.03.2026, ora 17:03
alt-text Actualizat: 12.03.2026, ora 17:03
  • Surse GOLAZO.ro indică un posibil conflict de interese la Federația Română de Atletism.
  • Secretarul general Inocențiu Voinea e acuzat că direcționează contracte către o firmă condusă de partenerul fiicei sale.
  • Mai jos în articol, sume, documente și reacții complete.

Activitatea lui Inocențiu Voinea, secretar general al Federației Române de Atletism (FRA), e arătată cu degetul chiar de oameni din federație, sub protecția anonimatului.

Sursele GOLAZO.ro din interiorul FRA îl acuză pe Voinea de conflict de interese. Mai exact, de faptul că Federația a încheiat un contract cu o firmă condusă de partenerul de viață al Biancăi Voinea, fiica secretarului general.

Când s-a întâmplat asta? Imediat după ce Inocențiu Voinea a fost ales în conducerea FRA. Alegerile au fost anul trecut în aprilie, firma Paco Studio SRL s-a înființat pe 5 iunie, iar 3 săptămâni mai târziu a dobândit deja un contract cu federația!

Extras din contractul în cauză Extras din contractul în cauză
Extras din contractul în cauză

„Constantina Diță (n.r. - președinta FRA) și Inocențiu Voinea invocă probleme financiare și pun cluburile să plătească deplasări la competiții internaționale oficiale, anulează competiții, nu plătesc la timp angajații etc. În același timp, semnează contracte dubioase și nu vor să dea explicații”, acuză sursele GOLAZO.ro din interiorul Federației de Atletism.

Paco Studio SRL a încasat 6.000 de lei lunar, vreme de șase luni, pentru „servicii de online, de social media”, plus alți 40.000 de lei pentru „servicii de live streaming”, așa cum a confirmat chiar secretarul general FRA. În total, 76.000 de lei, adică aproximativ 15.000 de euro.

Inocențiu Voinea alături de Constantina Diță Inocențiu Voinea alături de Constantina Diță
Inocențiu Voinea alături de Constantina Diță

Surse GOLAZO.ro: „Domnul Voinea zice că au fost trei oferte pentru acest contract, dar pe care nu le-a arătat nimănui. Spune că a ales-o pe cea mai bună. Ce coincidență să fi câștigat tocmai firma ginerelui, nu?! Contractul cu Paco Studio S.R.L era pe un an, semnat de Constantina Diță, dar s-a încheiat după șase luni. Probabil că s-au speriat că s-a aflat și că va apărea în presă”.

„A fost o licitație publică prin SEAP”. Dar în SEAP nu apare nimic

Inocențiu Voinea, fost ziarist și, ulterior, consilier local PNL la Primăria Sectorului 3, a încercat să lămurească aceste acuzații pentru GOLAZO.ro.

Bună ziua, domnule Voinea. Firma Paco Studio SRL se ocupă de comunicarea FRA?

S-a ocupat, nu se mai ocupă.

De când nu se mai ocupă?

Contractul a fost până la sfârșitul anului și nu a fost reînnoit. Și nu... practic, da, s-a ocupat și de comunicarea online. A făcut o transmisie la Internaționalele României.

Ne spuneți când a început colaborarea?

Prin vară, din momentul primei transmisii, adică singura transmisie online.

Deci de șase luni. A fost o licitație publică?

Sigur că da. Au fost trei oferte, asta a fost cea mai avantajoasă din punct de vedere al prețului. E o achiziție publică făcută pe SEAP (n.r. - Sistemul Electronic de Achiziții Publice), poate fi găsită.

  • Firma Paco Studio SRL apare în SEAP, dar în platformă nu apare nicio achiziție directă sau publică făcută de aceasta.
PACO STUDIO SRL nu a participat la licitații publice în SEAP PACO STUDIO SRL nu a participat la licitații publice în SEAP
PACO STUDIO SRL nu a participat la licitații publice în SEAP
PACO STUDIO SRL nu are achiziții directe în SEAP PACO STUDIO SRL nu are achiziții directe în SEAP
PACO STUDIO SRL nu are achiziții directe în SEAP

Inocențiu Voinea: „Bârfitori de ocazie ...”

Cine conduce această firmă?

Păi aveți acces la datele ONRC (n.r. - Oficiul Național al Registrului Comerțului).

Ginerele dvs.?

Nu, nu e ginerele meu, pentru că nu am ginere. Dacă vreți să mergem în direcția asta, cu ce zic, mă rog, bârfitorii de ocazie care...

Vreau să lămurim lucrurile, atât.

Păi, le lămurim. Deci nu este ginerele meu.

Vă amintiți suma pe care o plătea lunar FRA către această firmă?

Suma este prevăzută în contract. Este pe servicii online, de social media, și servicii de live streaming, să plătim de câte ori solicităm. Și nu prea am solicitat, pentru că au fost doar două situații, la Internaționalele României și la Balcaniadă.

Și care este suma contractului, cu tot ce înseamnă el?

O știu pentru că s-a tot vehiculat, de 6.000 de lei brut. Dar acum nu mai colaborăm cu Paco Studio SRL. Ei au făcut-o și gratis câteva luni, dar acum mă ocup eu și de treaba asta. Nu singur, ci ajutat de prieteni.

Facturile plătite de Federație pentru serviciile firmei din familia lui Inocențiu Voinea Facturile plătite de Federație pentru serviciile firmei din familia lui Inocențiu Voinea
Facturile plătite de Federație pentru serviciile firmei din familia lui Inocențiu Voinea

Dar soțul fiicei dumneavoastră lucrează în cadrul firmei?

Nu, nu. Nu e ginerele...

Bun, poate greșesc cu încadrarea legală a relației dintre Bianca Voinea și Alexandru Cotoia. Dar fiica dvs. are o relație de lungă durată cu Alexandru Cotoia, cel care conduce firma Paco Studio SRL?

(n.r. - iritat) Nu înțeleg. Ce doriți? Intrați în această problemă? Oamenii ăștia au peste 40 de ani. Intrați în chestiunea asta acum? Fiica mea lucrează în televiziune, și unul, și celălalt sunt colegii dumneavoastră de breaslă. Fiica mea mi-a urmat cariera și e jurnalist de televiziune de 25-30 de ani. Care e…? Că nu înțeleg care e problema…

  • Bianca Voinea lucrează la Antena 3. În trecutul nu foarte îndepărtat prezenta emisiunea economică BizSchool.

Bianca Voinea a „moștenit” și colaborarea cu COSR

Înainte de a intra în conducerea Federației de Atletism, Inocențiu Voinea a fost redactorul-șef al revistei „Magazin Olimpic”, editată cu finanțare de la COSR.

După plecarea lui în FRA, redactor-șef a devenit chiar fiica sa, Bianca Voinea. Iar partenerul de viață al acesteia, Alexandru Cotoia de la Paco Studio SRL, apare și el în caseta tehnică a revistei COSR. La fel ca și Ciprian Voinea, fratele actualului oficial al federației de atletism.

„Nu înțeleg. Ce doriți?” Un oficial al Federației Române de Atletism e acuzat că face afaceri cu familia pe bani publici. Documente + reacții „Nu înțeleg. Ce doriți?” Un oficial al Federației Române de Atletism e acuzat că face afaceri cu familia pe bani publici. Documente + reacții

„Firma Paco Studio n-a avut contract cu revista”, susține Inocențiu Voinea.

A livrat Alexandru Cotoia fotografii contra-cost acestei reviste câtă vreme ea a fost condusă de Inocențiu Voinea? „Nu mai îmi amintesc dacă la unul dintre cele peste 20 de numere a fost folosit sau nu. E posibil. Sunt multe coperte semnate de un anumit fotograf, pe care dvs. îl asociați cu soțul…”

Despre fratele său, Ciprian, Inocențiu Voinea a spus prima dată că „nu, nici vorbă să fi lucrat la revistă".

La al doilea apel din redacția GOLAZO.ro, Inocențiu Voinea și-a schimbat declarația:

„La un număr, poate la două, pentru că n-am putut să mă ocup, tot eu mă ocupam și de zona asta de grafică, l-am rugat pe Ciprian să ne ajute. Și, drept mulțumire, i-am trecut numele acolo. Însă nu pentru că e fratele meu. Ciprian Voinea e jurnalist din 1990, a fost secretar de redacție la Gazeta Sporturilor și director adjunct al ziarului Național”.

Dar cum a ajuns fiica lui Inocențiu Voinea redactor-șef la revista COSR-ului? Are ea experiență ca jurnalist sportiv?

Răspunsul lui Inocențiu Voinea: „Dvs. puneți întrebările foarte ofensiv, așa. Și atunci normal că simți o oarecare... Fiica mea, repet, e jurnalist de televiziune de 25-30 de ani. Revista respectivă este un serviciu externalizat de COSR. Mai departe e treaba mea! Ce, eu îl întreb pe patronul dumneavoastră pe ce criterii a angajat jurnaliștii?!”.

Citește și

„Iranul își primește copiii cu brațele deschise” Ce se întâmplă cu jucătoarele naționalei după protestul din Australia
Fotbal feminin
00:42
„Iranul își primește copiii cu brațele deschise” Ce se întâmplă cu jucătoarele naționalei după protestul din Australia
Citește mai mult
„Iranul își primește copiii cu brațele deschise” Ce se întâmplă cu jucătoarele naționalei după protestul din Australia
Joey Barton, arestat! Fostul fotbalist din Premier League, acuzat că a bătut directorul unei școli: „Era pe jos, acoperit de sânge”
Campionate
00:06
Joey Barton, arestat! Fostul fotbalist din Premier League, acuzat că a bătut directorul unei școli: „Era pe jos, acoperit de sânge”
Citește mai mult
Joey Barton, arestat! Fostul fotbalist din Premier League, acuzat că a bătut directorul unei școli: „Era pe jos, acoperit de sânge”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Federatia romana de atletism bani inocentiu voinea bianca voinea alexandru cotoia
Știrile zilei din sport
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Superliga
12.03
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Citește mai mult
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
Alte sporturi
12.03
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
Citește mai mult
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Superliga
12.03
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi: „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Citește mai mult
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Liga Campionilor
12.03
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Citește mai mult
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:50
Gafa care i-a stricat jocul lui Radu! FOTO. Portarul a fost MVP la Celta 87 de minute cu Lyon. Dar a greșit la final. Ne temem cu Turcia!
Gafa care i-a stricat jocul lui Radu! FOTO.  Portarul a fost MVP la Celta 87 de minute cu Lyon. Dar a greșit la final. Ne temem cu Turcia!
23:36
Rezistă Gigi Becali fără imixtiuni? MM Stoica, despre testul răbdării de la FCSB: „Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun”
Rezistă Gigi Becali fără imixtiuni? MM Stoica, despre testul răbdării de la FCSB: „Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun”
22:20
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
22:51
„Te droghezi?!” Cum l-a șocat Gică Popescu pe Hagi: „Zburam”
„Te droghezi?!” Cum l-a șocat Gică Popescu pe Hagi: „Zburam”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
12.03
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Campionatul Mondial
12.03
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Citește mai mult
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
12.03
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă
B365
11.03
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă
Citește mai mult
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 22 rapid 26 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share