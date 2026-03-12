„Nu înțeleg. Ce doriți?” Un oficial al Federației Române de Atletism e acuzat că face afaceri cu familia pe bani publici. Documente + reacții

Surse GOLAZO.ro indică un posibil conflict de interese la Federația Română de Atletism.

Secretarul general Inocențiu Voinea e acuzat că direcționează contracte către o firmă condusă de partenerul fiicei sale.

Mai jos în articol, sume, documente și reacții complete.

Activitatea lui Inocențiu Voinea, secretar general al Federației Române de Atletism (FRA), e arătată cu degetul chiar de oameni din federație, sub protecția anonimatului.

Sursele GOLAZO.ro din interiorul FRA îl acuză pe Voinea de conflict de interese. Mai exact, de faptul că Federația a încheiat un contract cu o firmă condusă de partenerul de viață al Biancăi Voinea, fiica secretarului general.

Când s-a întâmplat asta? Imediat după ce Inocențiu Voinea a fost ales în conducerea FRA. Alegerile au fost anul trecut în aprilie, firma Paco Studio SRL s-a înființat pe 5 iunie, iar 3 săptămâni mai târziu a dobândit deja un contract cu federația!

Extras din contractul în cauză

„Constantina Diță (n.r. - președinta FRA) și Inocențiu Voinea invocă probleme financiare și pun cluburile să plătească deplasări la competiții internaționale oficiale, anulează competiții, nu plătesc la timp angajații etc. În același timp, semnează contracte dubioase și nu vor să dea explicații”, acuză sursele GOLAZO.ro din interiorul Federației de Atletism.

Paco Studio SRL a încasat 6.000 de lei lunar, vreme de șase luni, pentru „servicii de online, de social media”, plus alți 40.000 de lei pentru „servicii de live streaming”, așa cum a confirmat chiar secretarul general FRA. În total, 76.000 de lei, adică aproximativ 15.000 de euro.

Inocențiu Voinea alături de Constantina Diță

Surse GOLAZO.ro: „Domnul Voinea zice că au fost trei oferte pentru acest contract, dar pe care nu le-a arătat nimănui. Spune că a ales-o pe cea mai bună. Ce coincidență să fi câștigat tocmai firma ginerelui, nu?! Contractul cu Paco Studio S.R.L era pe un an, semnat de Constantina Diță, dar s-a încheiat după șase luni. Probabil că s-au speriat că s-a aflat și că va apărea în presă”.

„A fost o licitație publică prin SEAP”. Dar în SEAP nu apare nimic

Inocențiu Voinea, fost ziarist și, ulterior, consilier local PNL la Primăria Sectorului 3, a încercat să lămurească aceste acuzații pentru GOLAZO.ro.

Bună ziua, domnule Voinea. Firma Paco Studio SRL se ocupă de comunicarea FRA?

S-a ocupat, nu se mai ocupă.

De când nu se mai ocupă?

Contractul a fost până la sfârșitul anului și nu a fost reînnoit. Și nu... practic, da, s-a ocupat și de comunicarea online. A făcut o transmisie la Internaționalele României.

Ne spuneți când a început colaborarea?

Prin vară, din momentul primei transmisii, adică singura transmisie online.

Deci de șase luni. A fost o licitație publică?

Sigur că da. Au fost trei oferte, asta a fost cea mai avantajoasă din punct de vedere al prețului. E o achiziție publică făcută pe SEAP (n.r. - Sistemul Electronic de Achiziții Publice), poate fi găsită.

Firma Paco Studio SRL apare în SEAP, dar în platformă nu apare nicio achiziție directă sau publică făcută de aceasta.

PACO STUDIO SRL nu a participat la licitații publice în SEAP

PACO STUDIO SRL nu are achiziții directe în SEAP

Inocențiu Voinea: „Bârfitori de ocazie ...”

Cine conduce această firmă?

Păi aveți acces la datele ONRC (n.r. - Oficiul Național al Registrului Comerțului).

Ginerele dvs.?

Nu, nu e ginerele meu, pentru că nu am ginere. Dacă vreți să mergem în direcția asta, cu ce zic, mă rog, bârfitorii de ocazie care...

Vreau să lămurim lucrurile, atât.

Păi, le lămurim. Deci nu este ginerele meu.

Vă amintiți suma pe care o plătea lunar FRA către această firmă?

Suma este prevăzută în contract. Este pe servicii online, de social media, și servicii de live streaming, să plătim de câte ori solicităm. Și nu prea am solicitat, pentru că au fost doar două situații, la Internaționalele României și la Balcaniadă.

Și care este suma contractului, cu tot ce înseamnă el?

O știu pentru că s-a tot vehiculat, de 6.000 de lei brut. Dar acum nu mai colaborăm cu Paco Studio SRL. Ei au făcut-o și gratis câteva luni, dar acum mă ocup eu și de treaba asta. Nu singur, ci ajutat de prieteni.

Facturile plătite de Federație pentru serviciile firmei din familia lui Inocențiu Voinea

Dar soțul fiicei dumneavoastră lucrează în cadrul firmei?

Nu, nu. Nu e ginerele...

Bun, poate greșesc cu încadrarea legală a relației dintre Bianca Voinea și Alexandru Cotoia. Dar fiica dvs. are o relație de lungă durată cu Alexandru Cotoia, cel care conduce firma Paco Studio SRL?

(n.r. - iritat) Nu înțeleg. Ce doriți? Intrați în această problemă? Oamenii ăștia au peste 40 de ani. Intrați în chestiunea asta acum? Fiica mea lucrează în televiziune, și unul, și celălalt sunt colegii dumneavoastră de breaslă. Fiica mea mi-a urmat cariera și e jurnalist de televiziune de 25-30 de ani. Care e…? Că nu înțeleg care e problema…

Bianca Voinea lucrează la Antena 3. În trecutul nu foarte îndepărtat prezenta emisiunea economică BizSchool.

Bianca Voinea a „moștenit” și colaborarea cu COSR

Înainte de a intra în conducerea Federației de Atletism, Inocențiu Voinea a fost redactorul-șef al revistei „Magazin Olimpic”, editată cu finanțare de la COSR.

După plecarea lui în FRA, redactor-șef a devenit chiar fiica sa, Bianca Voinea. Iar partenerul de viață al acesteia, Alexandru Cotoia de la Paco Studio SRL, apare și el în caseta tehnică a revistei COSR. La fel ca și Ciprian Voinea, fratele actualului oficial al federației de atletism.

„Firma Paco Studio n-a avut contract cu revista”, susține Inocențiu Voinea.

A livrat Alexandru Cotoia fotografii contra-cost acestei reviste câtă vreme ea a fost condusă de Inocențiu Voinea? „Nu mai îmi amintesc dacă la unul dintre cele peste 20 de numere a fost folosit sau nu. E posibil. Sunt multe coperte semnate de un anumit fotograf, pe care dvs. îl asociați cu soțul…”

Despre fratele său, Ciprian, Inocențiu Voinea a spus prima dată că „nu, nici vorbă să fi lucrat la revistă".

La al doilea apel din redacția GOLAZO.ro, Inocențiu Voinea și-a schimbat declarația:

„La un număr, poate la două, pentru că n-am putut să mă ocup, tot eu mă ocupam și de zona asta de grafică, l-am rugat pe Ciprian să ne ajute. Și, drept mulțumire, i-am trecut numele acolo. Însă nu pentru că e fratele meu. Ciprian Voinea e jurnalist din 1990, a fost secretar de redacție la Gazeta Sporturilor și director adjunct al ziarului Național”.

Dar cum a ajuns fiica lui Inocențiu Voinea redactor-șef la revista COSR-ului? Are ea experiență ca jurnalist sportiv?

Răspunsul lui Inocențiu Voinea: „Dvs. puneți întrebările foarte ofensiv, așa. Și atunci normal că simți o oarecare... Fiica mea, repet, e jurnalist de televiziune de 25-30 de ani. Revista respectivă este un serviciu externalizat de COSR. Mai departe e treaba mea! Ce, eu îl întreb pe patronul dumneavoastră pe ce criterii a angajat jurnaliștii?!”.

