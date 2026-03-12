I-a dat replica lui Rădoi Cum a reacționat Coelho când a auzit ce a spus fostul antrenor de la U Craiova
Filipe Coelho FOTO: Captură U Craiova
Superliga

I-a dat replica lui Rădoi Cum a reacționat Coelho când a auzit ce a spus fostul antrenor de la U Craiova

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 12.03.2026, ora 16:29
alt-text Actualizat: 12.03.2026, ora 16:29
  • Filipe Coleho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, l-a contrazis pe Mirel Rădoi (44 de ani), fostul tehnician al grupării oltene.
  • Tehnicianul portughez a prefațat și meciul cu FC Argeș din prima etapă a play-off-ului Ligii 1, partidă care se va disputa vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În conferința sa de prezentare la FCSB, Mirel Rădoi a declarat că dacă Universitatea Craiova va câștiga titlul, meritul i-ar aparține antrenorului portughez.

Cum a influențat VAR Liga 1 FRF a anunțat câte decizii au fost modificate în acest sezon după intervenția sistemului
Citește și
Cum a influențat VAR Liga 1 FRF a anunțat câte decizii au fost modificate în acest sezon după intervenția sistemului
Citește mai mult
Cum a influențat VAR Liga 1 FRF a anunțat câte decizii au fost modificate în acest sezon după intervenția sistemului

Filipe Coelho l-a contrazis pe Mirel Rădoi

Întrebat despre declarația lui Mirel Rădoi, Filipe Coelho a răspuns categoric și l-a contrazis pe fostul antrenor al oltenilor: „Mie? Nu, ar fi datorită jucătorilor”, a spus Coleho, în timp ce arăta cu degetul către Alex Cicâldău, jucătorul care l-a însoțit la conferința de presă.

Filipe Coleho a prefațat și duelul cu FC Argeș, primul din play-off:

„Mai important decât faptul că este primul meci din play-off este faptul că e următorul meci pe care îl disputăm. Un meci cu o echipă foarte bună, care a avut un sezon foarte bun până în acest moment.

FC Argeș are jucători foarte buni, cu experiență, dar noi trebuie să ne focusăm pe meci și să încercăm să adăugăm alte trei puncte în clasament”, a declarat Filipe Coelho.

Vom juca împotriva unei echipe care a demonstrat că își merită cu adevărat locul în play-off, dar noi vom face tot ce ține de noi pentru a lua toate cele 3 puncte. Alexandru Cicâldău, înainte de U Craiova - FC Argeș

Citește și

Finalissima la Madrid?! Spaniolii au aflat unde va juca naționala lor contra Argentinei. De ce e surprinzător
Campionate
15:44
Finalissima la Madrid?! Spaniolii au aflat unde va juca naționala lor contra Argentinei. De ce e surprinzător
Citește mai mult
Finalissima la Madrid?! Spaniolii au aflat unde va juca naționala lor contra Argentinei. De ce e surprinzător
Lucescu s-a decis! Cine va fi convocat dintre Opruț și Borza pentru a fi rezerva lui Bancu la barajul cu Turcia
Nationala
15:43
Lucescu s-a decis! Cine va fi convocat dintre Opruț și Borza pentru a fi rezerva lui Bancu la barajul cu Turcia
Citește mai mult
Lucescu s-a decis! Cine va fi convocat dintre Opruț și Borza pentru a fi rezerva lui Bancu la barajul cu Turcia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 fcsb Filipe Coelho
Știrile zilei din sport
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Superliga
12.03
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Citește mai mult
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
Alte sporturi
12.03
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
Citește mai mult
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Superliga
12.03
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi: „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Citește mai mult
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Liga Campionilor
12.03
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Citește mai mult
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:50
Gafa care i-a stricat jocul lui Radu! FOTO. Portarul a fost MVP la Celta 87 de minute cu Lyon. Dar a greșit la final. Ne temem cu Turcia!
Gafa care i-a stricat jocul lui Radu! FOTO.  Portarul a fost MVP la Celta 87 de minute cu Lyon. Dar a greșit la final. Ne temem cu Turcia!
23:36
Rezistă Gigi Becali fără imixtiuni? MM Stoica, despre testul răbdării de la FCSB: „Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun”
Rezistă Gigi Becali fără imixtiuni? MM Stoica, despre testul răbdării de la FCSB: „Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun”
22:20
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
22:51
„Te droghezi?!” Cum l-a șocat Gică Popescu pe Hagi: „Zburam”
„Te droghezi?!” Cum l-a șocat Gică Popescu pe Hagi: „Zburam”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
12.03
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Campionatul Mondial
12.03
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Citește mai mult
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
12.03
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă
B365
11.03
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă
Citește mai mult
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 22 rapid 26 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share