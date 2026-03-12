Filipe Coleho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, l-a contrazis pe Mirel Rădoi (44 de ani), fostul tehnician al grupării oltene.

Tehnicianul portughez a prefațat și meciul cu FC Argeș din prima etapă a play-off-ului Ligii 1, partidă care se va disputa vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În conferința sa de prezentare la FCSB, Mirel Rădoi a declarat că dacă Universitatea Craiova va câștiga titlul, meritul i-ar aparține antrenorului portughez.

Filipe Coelho l-a contrazis pe Mirel Rădoi

Întrebat despre declarația lui Mirel Rădoi, Filipe Coelho a răspuns categoric și l-a contrazis pe fostul antrenor al oltenilor: „Mie? Nu, ar fi datorită jucătorilor”, a spus Coleho, în timp ce arăta cu degetul către Alex Cicâldău, jucătorul care l-a însoțit la conferința de presă.

Filipe Coleho a prefațat și duelul cu FC Argeș, primul din play-off:

„Mai important decât faptul că este primul meci din play-off este faptul că e următorul meci pe care îl disputăm. Un meci cu o echipă foarte bună, care a avut un sezon foarte bun până în acest moment.

FC Argeș are jucători foarte buni, cu experiență, dar noi trebuie să ne focusăm pe meci și să încercăm să adăugăm alte trei puncte în clasament”, a declarat Filipe Coelho.

Vom juca împotriva unei echipe care a demonstrat că își merită cu adevărat locul în play-off, dar noi vom face tot ce ține de noi pentru a lua toate cele 3 puncte. Alexandru Cicâldău, înainte de U Craiova - FC Argeș

