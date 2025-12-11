U CRAIOVA - SPARTA PRAGA 1-2. Alexandru Cicâldău (28 de ani), mijlocașul oltenilor, a vorbit despre înfrângerea de pe teren propriu, din Conference League.

Universitatea Craiova s-a văzut învinsă în duelul cu Sparta Praga, după golul marcat de Matej Rynes, în minutul 89.

U CRAIOVA - SPARTA PRAGA. Alexandru Cicâldău: „O înfrângere dezamăgitoare”

Mijlocașul Craiovei consideră că echipa sa ar fi trebuit să obțină măcar un rezultat de egalitate în această seară. Mai mult, el a vorbit și despre Anzor Mekvabishvili, cel care a ratat un penalty în prima repriză.

„O înfrângere dezamăgitoare, mai ales că golul lor a venit târziu. A fost un meci greu, cu o echipă foarte bună care azi a avut de partea sa posesia. Am suferit ca o echipă, iar asta e un lucru pozitiv.

Cred că puteam și meritam azi un rezultat de egalitate, suntem dezamăgiți că am primit golul al doilea.

N-avem cum să fim supărați pe Anzor, se întâmplă la penalty-uri să mai și ratezi, nu e un capăt de țară.

Ne-au lipsit câțiva jucători importanți, cu siguranță dacă ar fi fost și ei am fi avut un plus, dar eu zic că și așa am făcut un meci destul de bun.

Nu ne gândim la calificare și nu ne facem calcule, așteptăm următorul meci”, a declarat Alexandru Cicâldău, la Prima Sport.

