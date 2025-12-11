Arena răsună de olandezi Parcă e stadionul lui Feyenoord, nu al lui FCSB! Peluza Nord, depășită de galeria din Rotterdam

FCSB - FEYENOORD. Ce diferență față de 2024! Arena, nici jumătate ocupată joi seară, la FCSB - Feyenoord. Anul trecut, erau peste 43.000 de spectatori cu Olympiacos.

Cum era FCSB la sfârșitul anului trecut în Europa League! Și atmosfera, și jocul erau sus de tot, la fel starea de spirit a jucătorilor și fanilor.

FCSB: 43.572 de spectatori în 2024, 25.000 în 2025, cu 20% olandezi!

Pe 28 noiembrie 2024, Arena Națională a fost fierbinte la duelul cu Olympiacos (0-0), cu 43.572 de spectatori în tribune, dintre care 3.000 de greci, doar 7%.

Un an mai târziu, pe 11 decembrie 2025, în aceeași competiție, erau așteptați maximum 25.000 de spectatori (nici jumătate de stadion) pe aceeași Arenă la confruntarea cu Feyenoord, un adversar de același nivel ca Olympiacos. Numai 25.000, dintre care 5.000 suporteri olandezi. 20%!

Entuziasmul roș-albastru s-a diminuat. Rezultatele sunt total opuse.

În 2024, FCSB avea deja 10 puncte la sfârșit de noiembrie, avea să termine faza principală cu 14, de pe locul 11.

În 2025, echipa avea doar trei puncte din 15 posibile în decembrie, înaintea partidei cu Feyenoord. Locul 31, douăzeci de poziții mai în spate, în zona retrogradării. Ce diferență!

Și fani olandezi veniți pe cont propriu: „Ce probleme să avem? Am venit să ne bucurăm de fotbal”

Batavii nu au sosit toți la Arena Națională în grupul masiv, de corteo, de 4.200 de susținători pătimași.

Era un grup la stația de metrou de la Piața Muncii, altul se apropia de stadion pe Maior Coravu.

Un jurnalist de la ESPN ne-a spus miercuri seară și de 800 de fani care nu stau în peluză, sosiți pe cont propriu la București, nu cu bilete cumpărate prin intermediul clubului.

Cei mai mulți își ascunseseră sub jachete orice semn legat de Feyenoord, tricouri, eșarfe.

Unul singur purta fularul la vedere. Bea bere și râdea: „Crezi că aș putea avea probleme din cauza fularului? Ce probleme? Ne-am simțit minunat aici. Nu vrem să facem nimic rău, doar să ne bucurăm de fotbal, de meci, de echipa noastră și de atmosferă”.

Tânărul se pregătea pentru victoria favoriților săi: „Batem cu 4-1”.

Parcă se juca la Rotterdam, pe „De Kuip”, nu pe Arena Națională

Cu 40 de minute înainte de start, inelul superior al peluzei oaspeților, dinspre Pierre de Coubertin, era aproape plin.

În partea opusă, doar câteva zeci de fani. Ultrașii Peluzei Nord de-abia începeau să apară. Și-au prins târziu bannerele de zidul din față.

Odată cu ultrașii se populau și tribunele principale. Puțini spectatori pentru un FCSB - Feyenoord. Și prea multă tăcere, prea aproape de o sală de teatru.

O liniște întreruptă doar de galeria olandeză, singura parte omogenă a arenei.

Aceeași galerie a fluierat îndelung numele jucătorilor FCSB. Peluza Nord, aproape fără voce.

Și tot batavii au izbucnit în urale la startul partidei. Cântând puternic, pe o singură voce.

Parcă era stadionul lor, semăna cu „De Kuip”, nu cu Arena Națională. Peluza Nord, depășită.

