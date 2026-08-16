Rapid - Dinamo 0-1. Alexandru Dobre (27 de ani), jucătorul giuleștenilor, a fost foarte dezamăgit de înfrângerea suferită pe teren propriu.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mamoudou Karamoko a înscris unicul gol al partidei, în minutul 73. Astfel, Dinamo a profitat de ineficiența adversarilor din fața porții și a plecat acasă cu cele trei puncte.

Rapid - Dinamo 0-1 . Alex Dobre: „Nu știu ce s-a întâmplat”

„Dezamăgitor. Pentru că am făcut o primă repriză foarte bună, am avut ocazii care să marcăm. Nu am făcut-o, au făcut-o ei și după jocul nostru a scăzut foarte, foarte, foarte mult.

Nu știu ce s-a întâmplat. Trebuie să facem analiza cu Mister și să încercăm să rezolvăm acest lucru. Consider că și eu am avut o ocazie foarte mare în a doua repriză. Am trecut pe lângă minge, nu mi-am făcut pașii corect.

Dar este dezamăgitor și trebuie să o luăm de la capăt în această săptămână, să muncim din greu, iar împotriva Petrolului să arătăm mult mai bine și să reușim să câștigăm”, a declarat Dobre la Digi Sport.

Atacantul Rapidului a comentat și eliminarea lui Daniel Pancu din repriza secundă.

„Este un tip de antrenor care trăiește fiecare meci la maximum. Asta ne inspiră și noi și îmi place energia lui, îmi place ceea ce transmite atât la antrenament cât și la meci.

Și după cum ați văzut și dumneavoastră, încercăm să scoatem maximum din fiecare minge și din fiecare oportunitate pe care o avem. De multe ori ne iese, de multe ori ne lipsește și acel noroc”.

Consider că este un lucru dezamăgitor pentru noi, pentru suporteri, pentru toată lumea. Dar nu putem să rămânem ancorați în acest meci, pentru că am văzut și lucruri bune. Asta este cel mai important și ne concentrăm să, cum v-am spus, să scoatem maximum din fiecare meci. Alex Dobre, atacant Rapid

Dobre a tras și o concluzie la final partidei din Giulești: „Foarte simplu, atunci când ai ocazia să bagi mingea în poartă, să o faci. Pentru că dacă o faci îți crește moralul, îți crește energia și poți să împingi mult mai bine”.

VIDEO. Golul decisiv marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport