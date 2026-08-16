„Devenim din ce în ce mai buni”  Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”

Rapid - Dinamo 0-1. Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale din Giulești.

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Dinamo a urcat pe primul loc în Liga 1 grație golului marcat de Karamoko în minutul 73, după o fază superbă reușită de Hintsa.

Rapid - Dinamo 0-1 . Nuno Campos: „Schimbările au fost foarte inspirate”

„O victorie foarte importantă, pentru că este un derby. Pentru noi și pentru fanii noștri derby-urile sunt foarte importante.

Suntem mândri de ei. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune și nu este ușor să evoluezi în astfel de meciuri.

Dar, cu ajutorul lor și prin munca tuturor jucătorilor și a întregii echipe, am reușit să ne atingem obiectivul. Schimbările au fost foarte inspirate”, a declarat Nuno Campos la Digi Sport.

Campos a vorbit și despre evoluția jucătorilor intrați pe parcursul partidei, remarcându-i pe Hintsa și Karamoko, cei care au fost decisivi în Giulești.

„Karamoko a intrat foarte bine, la fel ca și ceilalți jucători. El a marcat după pasa lui Hintsa. Avem foarte multă încredere în toți jucătorii, de aceea îi și introducem pe teren. Uneori, jucătorii care sunt pe bancă sunt chiar mai importanți decât cei care sunt în primul «11».

Dar, ca echipă, trebuie să avem în interiorul nostru o competiție permanentă, pentru a putea realiza ceva în weekend. Am demonstrat astăzi că ne putem baza pe toți”.

Am demonstrat aici că ne construim o mentalitate foarte, foarte puternică. Mai avem mult de muncă, dar, pas cu pas, devenim din ce în ce mai buni. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Tehnicianul a remarcat din nou jocul foarte bun reușit de echipa sa:

„Am demonstrat astăzi că putem juca în mai multe moduri și că putem aborda strategic meciurile în feluri diferite.

Desigur, de multe ori, dacă am fi reușit ultima pasă, am fi avut o ocazie de gol, dar am ratat. Iar uneori acest aspect nu apare în statistici.

A fost o muncă extraordinară din partea lor pe teren. Toți au vrut să le ofere această victorie fanilor noștri. Sunt extraordinari. Au fost alături de noi în momentele în care am suferit.

În astfel de meciuri, este important ca o echipă să știe să sufere împreună, iar noi am făcut-o și am obținut victoria”.

VIDEO. Golul decisiv marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

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