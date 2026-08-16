„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!” +39 foto
Andrei Nicolescu/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
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„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 00:39
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 00:39
  • RAPID - DINAMO 0-1. Andrei Nicolescu (50 de ani) a vorbit despre prima victorie a „câinilor” pe Giulești, după o pauză de 12 ani.
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Președintele roș-albilor a felicitat echipa și pe Nuno Campos pentru modul în care au gestionat partida.

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RAPID - DINAMO 0-1. Andrei Nicolescu: „Suntem mult mai bine ca echipă, ca club”

„Eu personal așteptam această victorie de 3 ani, Dinamo, de mai mult timp, dar se simte bine. Arată că, între timp, ne-am organizat, ne-am structurat. Suntem mult mai bine ca echipă, ca club.

Nu e vorba doar despre faptul că am avut doar un singur șut pe poartă și am marcat. Eu spuneam înainte de meci și acum nu vreau să analizez tactica altor echipe, dar îmi doream un meci deschis. N-a fost.

A fost o partidă în care Rapid a așteptat contraatacul, s-a așezat pe două linii. Așa a avut cele două ocazii foarte mari în prima repriză.

Îl felicit pe antrenorul nostru pentru că, și în condițiile acestea, a știut să se organizeze și să câștige meciul”, a declarat Nicolescu la Digi Sport.

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

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Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
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Andrei Nicolescu: „Portarul va fi un mare plus pentru noi anul ăsta”

Oficialul lui Dinamo a remarcat evoluția portarului Alaa Bellaarouch, dar și a unicului marcator al meciului, Mamadou Karamoko.

„E clar că, pentru noi, anul ăsta, portarul va fi un mare plus. Înseamnă că anul ăsta vom putea și noi să ne beneficiem între 7 și 12 puncte aduse de portar, lucru pe care nu l-am avut anul trecut, nu l-am avut acum doi ani și care ajută foarte, foarte mult o echipă care se bate pentru trofee. Și, din perspectiva asta, cred că anul ăsta am făcut alegerea corectă și ne va ajuta foarte mult.

În rest, remarc disponibilitatea la efort și atitudinea lui Karamoko și îi doresc să fie tot așa, pentru că, dacă se pune în slujba echipei, poate să fie foarte, foarte important, pentru că are evoluții și soluții extraordinare”, a adăugat Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „Suporterii m-au făcut muci pe mine și pe Hintsa”

Nicolescu a ținut să le dea peste nas și contestatarilor care l-au criticat pe atacantul Oliver Hintsa. Suedezul a fost trimis în teren în minutul 70, iar două minute mai târziu a fost decisiv la golul marcat de Karamoko.

„E golul lui Hintsa, da. Încă o dată apelez la răbdarea suporterilor care, pe Hintsa, l-au făcut și pe mine, nu știu cum să spun... muci, că ăsta e cuvântul.

Apelez la răbdarea lor, pentru că sunt jucători pe care i-am luat împreună și cu care ne vom bate anul ăsta pentru evoluții cât mai bune”, a concluzionat Nicolescu.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko care a decis derby-ul Rapid - Dinamo 0-1

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