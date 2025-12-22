„A fost penalty!” Alex Dobre, după înfrângerea cu FCSB: „N-a fost suficient ce-am făcut” » Critici pentru Istvan Kovacs

FCSB - Rapid 2-1. Alex Dobre (27 de ani), jucătorul giuleștenilor, a vorbit despre eșecul cu marea rivală.

Alex Dobre a redus din diferență, în minutul 83, dintr-o lovitură de la 11 metri, însă Rapid n-a mai avut forța să egaleze.

FCSB - Rapid 2-1 . Alex Dobre știe ce a făcut diferența: „Trist, supărat, dezamăgitor”

„Trist, supărat, nu prea am multe cuvinte să spun ceea ce simt. E dezamăgitor.

Am făcut o primă repriză slabă, în a doua ne-am revenit, am fost mult mai ofensivi, am făcut presing un pic mai sus, se pare că ne-a ieșit, dar nu a fost suficient”, a spus Alexandru Dobre, la Digi Sport.

Extrema celor de la Rapid crede că Istvan Kovacs trebuia să acorde penalty la contactul dintre Jakub Hromada și Adrian Șut, din minutul 90+3.

„99% e golul lui Claudiu. Am marcat, golul ne-a dat speranțe că putem reveni în joc. Consider că la Hromada a fost penalty, eram mai aproape de fază, dar asta este.

L-am și rugat pe Istvan Kovacs să meargă la monitorul VAR, măcar să vadă, dar nu știți că noi cu penalty-urile… Nu prea primim. N-are rost să mai discutăm despre acest penalty, e târziu”, a continuat Dobre.

Duelul dintre Șut și Hromada la care Rapid a cerut penalty. Foto: captură Prima Sport.

Alexandru Dobre: „Campionatul este un maraton”

Jucătorul a făcut apel la calm, întrucât campionatul este în plină desfășurare și speră ca echipa să își îmbunătățească evoluțiile din ianuarie.

„Campionatul este ca un maraton, ai perioade bune, unele mai puțin bune, acum este una de acest fel.

Vom face un rezumat asupra a ceea ce s-a jucat până acum, vom vedea ce putem îmbunătăți și sper să arătăm altă față din anul următor, să reușim să prindem play-off-ul, să ne îndeplinim obiectivele”.

Obiectivul este să prindem cupele europene, dacă putem câștiga și campionatul este un bonus. Alex Dobre, extremă Rapid

VIDEO. Supergolul marcat de Darius Olaru în FCSB - Rapid 2-1

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Rapid 21 39 2 Botoșani 21 38 3 Dinamo 21 38 4 U Craiova 20 37 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

