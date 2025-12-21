- FCSB - Rapid. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul „roș-albaștrilor”, a deschis scorul cu o execuție superbă.
În minutul 23, după ce Elvir Koljic a ratat un contraatac, Ștefan Târnovanu și-a lansat rapid jucătorii în ofensivă.
FCSB - Rapid. Gol de senzație marcat de Darius Olaru
Portarul campioanei a aruncat balonul spre Darius Olaru, aflat în zona mediană a terenului. Acesta a realizat un tringhi de pase cu Tănase și Șut.
Revenit în posesia balonului, la aproximativ 35 de metri de poarta giuleștenilor, Darius Olaru a avansat până la marginea careului și i-a pasat lui Daniel Bîrligea.
Atacantul revenit din accidentare a întors pasa către Olaru, care a șutat din prima, cu efect, la colțul lung.
Balonul s-a oprit în plasa porții lui Marian Aioani, care nu a reușit blocheze execuția rivalului.
Galerie foto (20 imagini)
FCSB - Rapid, echipele de start
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - Olaru, Șut - Cisotti, Tănase, Toma - Bîrligea
- Rezerve: Al. Popa, Udrea, Zima, Dăncuș, D. Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, Stoian, Thiam
- Antrenor: Elias Charalambous
- Rapid: Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, Keita, Vulturar - Dobre, Koljic, Petrila
- Rezerve: Stolz, Ignat, Bolgado, Onea, Braun, Hromada, Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor
- Antrenor: Costel Gâlcă