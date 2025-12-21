FCSB - Rapid. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul „roș-albaștrilor”, a deschis scorul cu o execuție superbă.

În minutul 23, după ce Elvir Koljic a ratat un contraatac, Ștefan Târnovanu și-a lansat rapid jucătorii în ofensivă.

FCSB - Rapid. Gol de senzație marcat de Darius Olaru

Portarul campioanei a aruncat balonul spre Darius Olaru, aflat în zona mediană a terenului. Acesta a realizat un tringhi de pase cu Tănase și Șut.

Revenit în posesia balonului, la aproximativ 35 de metri de poarta giuleștenilor, Darius Olaru a avansat până la marginea careului și i-a pasat lui Daniel Bîrligea.

Atacantul revenit din accidentare a întors pasa către Olaru, care a șutat din prima, cu efect, la colțul lung.

Balonul s-a oprit în plasa porții lui Marian Aioani, care nu a reușit blocheze execuția rivalului.

FCSB - Rapid, echipele de start

FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - Olaru, Șut - Cisotti, Tănase, Toma - Bîrligea

Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - Olaru, Șut - Cisotti, Tănase, Toma - Bîrligea Rezerve: Al. Popa, Udrea, Zima, Dăncuș, D. Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, Stoian, Thiam

Al. Popa, Udrea, Zima, Dăncuș, D. Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, Stoian, Thiam Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Rapid: Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, Keita, Vulturar - Dobre, Koljic, Petrila

Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, Keita, Vulturar - Dobre, Koljic, Petrila Rezerve: Stolz, Ignat, Bolgado, Onea, Braun, Hromada, Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor

Stolz, Ignat, Bolgado, Onea, Braun, Hromada, Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor Antrenor: Costel Gâlcă

