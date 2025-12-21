„M-am rugat de pe margine” Darius Olaru, după supergolul cu Rapid: „Îi mulțumesc lui Bîrligea” +20 foto
Darius Olaru. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„M-am rugat de pe margine” Darius Olaru, după supergolul cu Rapid: „Îi mulțumesc lui Bîrligea”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 22:25
alt-text Actualizat: 21.12.2025, ora 23:08
  • FCSB - Rapid 2-1. Darius Olaru (27 de ani), autorul primului gol din derby, a vorbit despre meciul tensionat cu echipa giuleșteană.

La mijlocul primei reprize, „roș-albaștrii” au deschis scorul, după un contraatac încheiat cu supergolul lui Darius Olaru, despre care a spus că a fost lucrat la antrenamentele echipei.

FCSB - Rapid 2-1. Darius Olaru: „E important ca unii jucători să deblocheze partida cu astfel de execuții”

„O victorie importantă pentru noi. Știam că ne va aștepta un meci dificil, un adversar bun, primul loc în acest campionat. Ne bucurăm că am făcut o partidă bună și, per total, am meritat cele trei puncte.

În astfel de meciuri cred că este foarte important ca unii jucători să deblocheze partida cu astfel de execuții. Mă bucur că mi-a ieșit acea fază, dar îi mulțumesc și lui Bîrligea că mi-a așezat mingea perfect și a ieșit un gol frumos.

Facem asta destul de mult și la antrenament, încercăm să ne căutăm unul pe altul. Mă bucur că mi-a așezat-o și că am reușit să marchez cu o execuție frumoasă”, a declarat Darius Olaru, la Digi Sport.

Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport
Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (20 imagini)

Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură, Prima Sport
+20 Foto
labels.photo-gallery

Mijlocașul FCSB-ului, care care a adunat 31 de meciuri în acest sezon, în care a înscris nouă goluri, a analizat meciul cu formația giuleșteană.

„În prima repriză ne-am simțit mult mai bine, am simțit că ne-am mișcat foarte bine în teren și am reușit să avem destul de multe spații, mai ales la mijlocul terenului. Toată echipa a făcut un meci bun și cred că am meritat victoria pentru dăruință și tot efortul depus”, a spus Olaru.

Meciul din tur s-a încheiat la egalitate, 2-2, deși FCSB a avut avantaj de două goluri, iar Darius Olaru a explicat dacă a existat teama ca și partida de astăzi să aibă același deznodământ.

Când am văzut că au marcat în minutul 85, a fost aproape același minut. În tur a fost în 84 (n.r. - când Rapid a marcat pentru 1-2), m-am gândit un pic, dar mă rugam ca cei din teren să dea totul și cred că au gestionat foarte bine ultimele minute.

Pot să spun că victoria cu Feyenoord ne-a dat un moral foarte bun pentru meciurile care au urmat. Mă bucur că am încheiat anul așa, cumva îmi pare rău că s-a terminat acum, am mai fi jucat.

Mie îmi place să joc multe meciuri , mă duc și în vacanță și poate o să am niște meciuri cu băieții”, a mai spus Olaru.

Darius Olaru, gol marcat în FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Darius Olaru, gol marcat în FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul decisiv marcat de Tănase în FCSB - Rapid 2-1

liga 1 rapid fcsb darius olaru
