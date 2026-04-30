Imagini șocante la Voluntari! FOTO. Accidentare horror în meciul cu FC Bihor » Ireal: jucătorii au fost nevoiți să împingă ambulanța!

FC Voluntari - FC Bihor 2-1. Alexandru Gîț (28 de ani) a suferit o accidentare îngrozitoare în finalul partidei de joi.

Formația ilfoveană a luat toate cele trei puncte și rămâne în joc pentru promovarea directă, însă meciul nu s-a terminat deloc cu bine pentru fundașul gazdelor.

În minutul 90, formația din Oradea se afla în atac, forțând egalarea. La o pătrundere în careu, Alex Gîț a fost lovit în mod violent de Răzvan Gunie, care a intrat prin alunecare.

Imediat, fundașul celor de la Voluntari a început să acuze dureri insuportabile, iar toți jucătorii din jurul lui și-au pus mâinile pe cap, semn al gravității accidentării. În acel moment a fost solicitată ambulanța.

Apa acumulată pe gazon în urma ploilor abundente de astăzi a îngreunat accesul ambulanței, fiind nevoie ca jucătorii de pe teren să împingă mașina spre careul gazdelor.

Gîț a fost urcat apoi în ambulanță, care a plecat spre spital, în timp ce Gunie a văzut cartonașul roșu.

Gîț a suferit o dublă fractură

Potrivit digisport.ro, Alexandru Gîț ar fi suferit o fractură de tibie și peroneu, o accidentare extrem de gravă care îl va ține departe de fotbal cel puțin opt luni.

