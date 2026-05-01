„Mi-ați rupt piciorul! Mi-ați rupt piciorul!” Strigătul lui Alexandru Gîț, după accidentarea horror din Voluntari - Bihor. Adversarii: „Nicio intenție”

GOLAZO.ro reconstituie faza în care Alexandru Gîț a suferit o accidentare gravă, într-un duel haotic din careu.

În centrul controverselor, Răzvan Gunie este apărat de colegii săi, care susțin că nu a existat intenție de fault dur.

Meciul dintre FC Voluntari și FC Bihor, disputat joi, în etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 2, s-a încheiat 2-1, dar finalul partidei a fost umbrit de o accidentare extrem de gravă suferită de Alexandru Gîț (28 de ani).

Cum s-a accidentat Alexandru Gîț în meciul FC Voluntari - FC Bihor 2-1

Fundașul dreapta al Voluntariului a părăsit terenul în lacrimi, pe targă, cu salvarea, după un duel pentru minge cu Răzvan Gunie, disputat în minutul 90, în care a suferit o dublă fractură de tibie și peroneu la piciorul drept.

În momentul în care FC Bihor forța egalarea, jocul s-a mutat în careul gazdelor. Un jucător de la FC Bihor a rememorat pentru GOLAZO.ro acele secunde de coșmar:

„Faza a pornit de la o centrare a lui Vătăjelu, din partea stângă, în careu. Cvek a încercat să respingă din zona centrală, însă degajarea a fost slabă, iar mingea a ajuns la Gunie, poziționat tot în careu, în stânga.

Acesta și-a făcut mingea în față, sub presiunea lui Ion Gheorghe, și a încercat să finalizeze, dar a fost blocat simultan de Gîț și de Cvek. În momentul intervenției, Gunie a alunecat pe gazonul îmbibat cu apă, iar contactul a fost unul dur”.

Răzvan Gunie, apărat de colegi

Eliminat de arbitrul Adrian Cojocaru și pus la zid de ilfoveni, Răzvan Gunie (27 de ani) este apărat de colegii săi, care susțin că nu a existat nicio intenție de fault dur.

„Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă, cu trei jucători implicați direct în duel, fiecare încercând să ajungă la minge.

Din această cauză, nici nu a fost clar dacă Gîț s-a lovit de Gunie sau de Cvek. În mod cert, nu a existat intenția lui Gunie de a provoca o astfel de accidentare.

Imediat după impact, l-am auzit pe Gîț strigând, întins pe gazon: «Mi-ați rupt piciorul! Mi-ați rupt piciorul!». Cei de la Voluntari ne-au acuzat că am jucat dur, însă și partida, în ansamblu, a fost una extrem de fizică. A fost, practic, un meci de luptă. Terenul a fost plin de bălți”.

Alexandru Gîț (medalion) a urlat de durere după ce și-a rupt piciorul drept Foto: captură Prima Sport

Arbitru Adrian Cojocaru i-a dat roșu lui Gunie după strigătul de durere al lui Gîț

Deși s-a aflat foarte aproape de fază, nici arbitrul Adrian Cojocaru nu a realizat inițial gravitatea incidentului. Centralul a dictat fault în favoarea gazdelor, fără alte sancțiuni disciplinare.

Abia după ce a auzit strigătele de durere ale lui Alexandru Gîț, a solicitat intervenția echipei medicale și a revenit asupra fazei, acordându-i cartonaș roșu lui Răzvan Gunie.

Mijlocașul n-a înțeles de ce a fost eliminat, i-a spus arbitrului că a jucat mingea.

Duelul fatidic: Alexandru Gîț, al doilea din stânga, lipit de Cvek, și Răzvan Gunie în cădere (captură Prima Sport)

Verdict: Alexandru Gîț va lipsi 7-8 luni

În urma investigațiilor medicale, Alexandru Gîț a fost diagnosticat cu fractură de tibie și peroneu, fiind operat în noaptea meciului.

Conform declarațiilor lui Bogdan Bălănescu, președintele clubului FC Voluntari, intervenția chirurgicală a decurs bine.

„O accidentare foarte gravă, nu destul de gravă. Fractură de tibie și peroneu. A fost operat azi-noapte, în jurul orei 02:00, la Spitalul de Urgență. Operația a decurs foarte bine, iar perioada de indisponibilitate va fi de 7-8 luni.

Primele momente sunt cele mai grele, imediat după accidentare. A fost speriat. Este șocul acela. Noi am fost, suntem și vom fi alături de el.

Viața merge înainte, se va recupera și va reveni mai puternic pe gazon. Este un băiat extraordinar”, a declarat oficialul, conform digisport.ro.

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Echipă Meciuri Puncte 1. Corvinul 6 65 2. Voluntari 7 58 3. Sepsi 6 57 4. Steaua 6 45 5. FC Bihor 7 45 6. Chindia Târgoviște 6 39

