„Asta mi-a spus arbitrul” Alexandru Ișfan, revoltat după înfrângerea cu CFR Cluj: „Altă explicație nu a dat”

FARUL - CFR CLUJ 1-2. Alexandru Ișfan (26 de ani), atacantul „marinarilor”, a criticat arbitrajul la finalul meciului.

Farul consideră că trebuia să primească penalty la două faze: în minutul 69, la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, și în minutul 90+1, la duelul dintre Huja și Doicaru.

Din camera VAR, Iulian Călin și Claudiu Marcu nu i-au cerut lui Florin Andrei să meargă la monitorul de la marginea terenului, astfel că gruparea constănțeană nu a primit lovitură de la 11 metri la niciuna dintre cele două faze.

FARUL - CFR CLUJ. Alexandru Ișfan: „Ne doare când avem două penalty-uri neacordate”

La finalul partidei, Alexandru Ișfan a vorbit despre cele două penalty-uri refuzate Farului:

„Nu știu ce rost are să mai vorbesc eu despre arbitraj, doar că trebuie să fim corecți. Sunt reluări, în studiouri analiștii văd fazele... Noi, jucătorii, trebuie să vorbim mai puțin, dar dacă vedem că avem două penalty-uri clare ne acordate, e clar că ne doare.

Arbitrul mi-a spus că s-au verificat fazele si că jocul continuă, altă explicație nu a dat. Cred că deja se analizează peste tot prin emisiuni și chiar nu aș vrea să mai vorbesc eu despre arbitraj”, a declarat Ișfan, la Prima Sport.

Mă bucură că marchez, doar că azi nu mă put bucura foarte mult, pentru că golul meu nu ne-a ajutat să acumulăm puncte, iar eu asta îmi doresc, pentru că vreau să avem un final de sezon ușor în play-out. Alexandru Ișfan, atacant Farul Constanța

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în minutul 69:

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în prelungiri:

